Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2024: Gemelli e Leone si contendono l’amore

La classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto 2024, vede un Mercurio che è oramai ufficialmente nel segno della Vergine! E la cosa dovrebbe rassicurarci un po': più testa sulle spalle per tutti. È un bene, soprattutto in vista della quadratura di Venere a Urano prima e della Luna nuova in Leone di domenica. Egocentrici di tutto il mondo fatevi avanti che è il vostro momento! Bilancia, Leone e Gemelli in vetta alla classifica, Pesci il meno fortunato per questa settimana.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana: Gemelli, Leone e Bilancia i più fortunati!

12. Pesci

Hai la stessa voglia di socializzare di un diciassettenne costretto ad andare in vacanza con i genitori in un tour di bird watching. L'emozione è tutta un'altra storia. Tu proprio in questa settimana non riesci a trovare neanche una cosa interessante tra tutte le proposte che ti circondano.

11. Sagittario

Per una volta che puoi essere affascinante e ammiccante stando zitto io coglierei la palla al balzo, caro Sagittario. D'altronde si sa che questa è l'estate per mettere in discussione tutto quello che hai pensato fino ad ora. Partiamo dalle tue facoltà intellettuali che ad oggi sembrano scarsine. Ma tu sorridi, dai retta a me!

10. Acquario

Se c'è un torneo di qualsiasi disciplina dalle biglie allo scopone, dalla corsa nei sacchi al nuoto sincronizzato tu ti iscrivi e ti alleni con l'obiettivo di sbaragliare la concorrenza di qualsiasi età. Un po' per spirito di competizione, un po' per sfogare le energie in eccesso e un po' per sfuggire alle attenzioni del partner.

9. Scorpione

Mentre hai l'impressione che tutti intorno a te siano sirene ammalianti che manco Ulisse potrebbe resistere, tu ti senti una foca che saltella dal telo mare all'acqua. Tutta colpa di Venere ancora a sfavore e quasi nessun altro pianeta che ti venga in aiuto. Anzi no, c'è Mercurio… infatti si dice che le foche siano molto intelligenti!

8. Vergine

Arriva Mercurio nel tuo segno zodiacale e tu sei felice anche se hai la stessa vitalità del telo mare dopo due settimane di vacanze lontano dalla lavatrice. D'altronde quando le tue idee scodinzolano nel cervello tu ti ritieni sufficientemente grato. E parli, ininterrottamente.

7. Toro

Sei cosi concreto e pragmatico che non hai certo tempo per le sdolcinatezze senza secondi fini. O si parla almeno di sesso o tu non alzi manco la testa dal libro che stai leggendo. Che probabilmente è un manuale di istruzioni dato che hai intenzione di rimboccarti le maniche. Mica stare li ad abbrustolire.

6. Cancro

Non c'è bisogno che tu vada in giro per il mondo questa settimana Cancretto: ti basta il balcone di casa e un bicchiere d'acqua gasata con l'ombrellino perché la vacanza è tutta nella tua testa. Hai la capacità di pensare, immaginare, fantasticare che manco lo sceneggiatore ufficiale di film mentali di Hollywood. La realtà è secondaria.

5. Capricorno

Mentre tutti intorno stanno già facendo le mappe di Google con i segnaposti sui ristoranti recensiti come migliori nei luoghi di vacanza, tu sei ancora fissato col lavoro: non vuoi proprio abbandonare l'excel! Sembra che il tuo cervello non si dia pace e rincorra progetti e proposte ai clienti. Placati.

4. Ariete

Per fortuna hai la scusa del caldo per dare una spiegazione ai tuoi outfit succinti e super sexy, Ariete: sarà già tanto se deciderai di mettere le mutandine. D'altronde ti senti cosi sensuale e irriverente che è bene che se ne accorgano tutti subito. Sei battagliero, soprattutto in amore.

3. Bilancia

Non sei solo bella e sexy ma anche sensibile e dolce. Praticamente perfetta. Meglio di un aperitivo consegnato direttamente sotto all'ombrellone. Ecco si: sei proprio un bouquet di viziosità senza neanche l'ombra di un senso di colpa. Fantastica.

2. Leone

L'amore trionfa e tu ti rotoli volentieri con la tua dolce metà anche nella sabbia bollente come una sardina pronta per l'olio della frittura. D'altronde quando il cuore galoppa a te non resta che cavalcarlo come un vero cowboy.

1. Gemelli

Hai cosi tanta voglia di socializzazione che riusciresti ad organizzare anche il ghiacciolo party all'ora della merenda sotto al tuo ombrellone con la musica sparata dalle casse del cellulare. Inutile chiederti di abbassare il volume né delle energie né dei sentimenti.