Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 28 febbraio al 6 marzo: Cancro e Ariete ancora in coda Nella classifica dei segni più fortunati della settimana, dal 28 febbraio al 6 marzo, vedremo trionfare i segni di terra e sbuffare arrabbiati i segni cardinali (Cancro, Bilancia e Ariete). Dopo una lunghissima sosta anche Venere sta per spostarsi dal Capricorno, teniamo duro ancora per qualche giorno! Ecco le previsioni astrali della settimana per tutti i segni zodiacali.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 28 febbraio al 6 marzo, sarà l'ultima nella quale Venere e Marte si troveranno ancora nel segno del Capricorno e Mercurio in Acquario. Dopo una lunga sosta di Venere in Capricorno e Mercurio tra il Capricorno e l'Acquario, dalla prossima settimana infatti questi tre pianeti cambieranno segno zodiacale, finalmente.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Le soste dei pianeti veloci rendono più statico anche l'oroscopo, quindi per diverse settimane abbiamo visto gli stessi pianeti sia nei primi sia negli ultimi posti della classifica. In attesa dei cambiamenti, ancora per questi prossimi giorni però a trionfare saranno i segni di terra.

12. Bilancia

Scatenati pure in questa settimana cara Bilancia sputando fuori tutte le cattiverie che ti vengono in mente perché poi dalla settimana prossima ricomincerà per te la mala sorte di fare fatica persino a dire un "no" anche se qualcuno ti invitasse per una grigliata della domenica a pranzo e tu avessi già prenotato da mesi un volo per le Maldive. Direi che ancora qualche giorno di insofferenza, irritabilità e antipatia volontaria meriti di potertele gestire in piena autonomia!

11. Cancro

Lo so, ti senti in questi giorni come se fossi una coccinella che se ne stava tranquillamente sulla sua foglia di acacia ed è stata improvvisamente schiacciata da un incauto dinosauro che cercava il posto migliore per fare un picnic. È da novembre che non riesci a riprenderti e all'idea di sopportare un'altra settimana con i pianeti tutti in opposizione alzi bandiera bianca. Direi che puoi assolutamente permetterti di darti malato e non rispondere nemmeno alla convocazione della riunione generale del capo.

10. Ariete

A forza di contare per cercare di mantenere la calma e non mandare tutti a quel paese oppure tirare pugni come Thor quando gli hanno fregato il parcheggio sotto al naso, sei arrivato a cifre stellari. Purtroppo, nonostante tu ci abbia provato ad iscriverti al corso di yoga e a respirare come ti hanno insegnato al corso preparto, difficilmente riuscirai a trattenere anche solo qualche vaffa… Direi che possiamo sopportare.

9. Leone

Parlare con te questa settimana sarà davvero difficile perché non hai nessuna voglia di risponderci ma soprattutto non hai nessuna voglia di essere contraddetto. Tutte quelle teorie su quanto sia necessario dibattere, confrontarsi e ascoltare le opinioni degli altri che potrebbero addirittura farci crescere, vorresti metterle tutte insieme in lavatrice e farne un lavaggio sbagliato come con i maglioni del tuo fidanzato quando ti ha fatto innervosire un po' troppo e merita la tua vendetta.

8. Scorpione

"Pleasure first" è il tuo motto questa settimana e direi di godertelo fino in fondo! Tanto, ti dirai, con questo Mercurio in quadratura anche in ufficio non combineresti niente, nemmeno riusciresti ad organizzare un pranzo con i colleghi, quindi tanto vale stare a letto qualche ora in più, prenderti una giornata di ferie per andare al mare e in tutti i casi esprimere pareri professionali il meno e il più vagamente possibile.

7. Gemelli

Il bello di questa settimana è che davvero nulla potrà scoraggiarti, nemmeno l'inimicizia di Giove, il pianeta delle spinte al deretano per eccellenza. Le tue energie intellettuali saranno così vitali che non ti lascerai scappare nemmeno la presentazione di un libro sulle nuove teorie della fisica nucleare in lingua originale: il russo. Per te non conteranno muscoli né completini di pizzo perché anche i sentimenti passeranno attraverso i passaggi molto selettivi dei tuoi collegamenti neuronali.

6. Pesci

Qualsiasi pensiero approdi nel tuo cervello prenderà immediatamente la forma di un ideale cosmico, anche se stessi solamente valutando la possibilità di iscriverti al corso di padel. Non sei capace di restare concentrato sul presente nemmeno quando ti tocca stilare la lista della spesa per la settimana ma ogni occasione è buona per filosofeggiare meglio di Aristotele in persona. Sei praticamente allergico alle risposte superficiali e ti rifiuti di compilare qualsiasi quiz a crocette: hai troppo da dire.

5. Toro

C'è qualcuno ancora che osa confondere leggerezza con superficialità! Nel tuo caso questa settimana farai ben capire che la tua leggerezza consisterà nel tapparti le orecchie ogni volta che qualcuno cercherà di dirti qualcosa che proprio non ti piace… Forse un atteggiamento un po' superficiale, questo è vero, ma di sicuro l'unico possibile per mantenere un ottimo umore in qualsiasi momento della giornata e qualsiasi sia la situazione aldilà delle tue orecchie.

4. Sagittario

La tua settimana sarà davvero un tira e molla tra la voglia di fare ora e subito e il rischio di fare delle grandissime cavolate… lo so che tu sai di sapere e soprattutto so che non vuoi saperne di chi ne sa più di te, anche detto: sbrani tutti coloro che ci provano a darti un consiglio anche se, forse ma forse, almeno un orecchio dovresti metterglielo a disposizione. In tutti i casi l’attesa paziente non sarà il tuo forte.

3. Capricorno

Goditi quest'ultima settimana nella quale, grazie a Venere e Marte entrambi nel tuo segno anche durante la Luna nuova, ti sentirai come una ballerina di salsa e merengue che può finalmente tornare a sculettare nelle sale da ballo e dare aria al gonnellino di paillettes. Non riesci proprio a trattenere l'entusiasmo e nemmeno le esibizioni affettuose. Dacci dentro prima di tornare il Capricorno silenzioso e rigoroso che conosciamo.

2. Acquario

Questa sensazione di essere saggio come un guru thailandese di quelli che il weekend lo passano a meditare a piedi nudi sul cucuzzolo della montagna, ti sta piacendo parecchio. Sarà la settimana giusta per provare tutte quelle esperienze un po’ mistiche e un po’ estreme che vanno dal detox a base di acqua di cocco fino alle 24 ore non stop di mantra ripetuti nelle orecchie. Chi ti ama ti troverà più interessante del solito.

1. Vergine

Per te l’amore è una cosa semplice fatta di attenzioni che sembrano un po’ le raccomandazioni della mamma sulla maglietta della salute e le vitamine. Sfrutterai ancora tutta questa settimana per prenderti cura di chi ami sistemandogli l’armadio, la scrivania o il garage… Per le coccole vere e proprie devi ancora pensarci su un po’.