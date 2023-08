Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 28 agosto al 3 settembre 2023: Gemelli e Acquario tornano sexy La classifica dei segni più fortunati della settimana dal 28 agosto al 3 settembre 2023 vede un ribaltone di energie. Nell’oroscopo di questa settimana ad essere sexy saranno Gemelli, Acquario e Bilancia, che ritrovano le voglie in tutti i sensi.

La classifica dei segni più fortunati della settimana dal 28 agosto al 3 settembre vedrà un cambiamento nelle energie e nel sex appeal. Infatti Marte entra nel segno della Bilancia, ma resta sempre rigoroso e perfezionista. Ottimo compagno del rientro in ufficio e perfetto per farci venire l'ansia da buoni propositi.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

I segni d'aria ritroveranno finalmente le voglie, tutte le voglie. Il 31 poi c'è una Luna piena in Pesci da far venire i brividi e i sogni. Mi raccomando, andate a letto digiuni che si sogna meglio.

12. Scorpione

Se nelle scorse settimane ti ha salvato almeno lo sguardo fulminante da panterona vogliosa, adesso non c'è manco più quello. Alle dieci tutti a nanna con la tisana e il libro. Resta solo il potere dell'intelletto, ma lo userai tutto per lamentarti anche dei dolori di crescita benché tu abbia superato i quaranta. Insomma Scorpione, sei un vero rompipalle.

11. Capricorno

Sei simpatico e rilassante come l'autoradio che non prende se non, come sempre, radio Maria. Quella la prendi anche sulla Luna! Tu invece ti innervosisci anche solo se ti si chiede l'orario di un appuntamento per l'aperitivo perché deve essere chiaro a tutti che tu fai quello che vuoi quando lo decidi tu e senza bisogno di dare preavvisi. Chi ti ama ti aspetti e muto anche.

10. Ariete

Marte si è piazzato a sfavore dopo un'estate nella quale la tua autostima è schizzata come l'acqua dallo scivolo dell'acquafan. Hai il rinculo praticamente adesso, e quando ti guardi allo specchio non ti senti così irresistibilmente desiderabile come hai creduto. Solo un pochino insomma. Sei da tirare su di morale, perché sospiri come un carcerato quando è finita l'ora d'aria. Chiama l'sos "amici ottimisti" che ne hai bisogno.

9. Cancro

Niente Cancrone, sei scivolato qua giù perché questo Marte sembra proprio farti alzare bandiera bianca. Ti senti come uno stabilimento balneare che deve dare via tutti i gelati prima di chiudere o come un lettino prendisole messo in cantina. Tutto quello che avevi da dire e da fare l'hai sfoggiato magistralmente come una majorette questa estate e adesso vuoi solo essere lasciato in pace a fare i conti con le dita per i fatti tuoi. Mi pare giusto.

8. Toro

Ti si ama anche se non sei più da mordere come una costina di maiale appena scesa dal barbecue. Sei tToro di pensiero più che di azione e se prima risolvevi (quasi) tutto con una cassetta degli attrezzi da far invidia ai sette nani, adesso navighi nei sentimenti con gli occhioni lucidi da koala. Ritagliati del tempo in solitaria e non per studiare il menù ma per guardare nel tuo cuoricino come fosse la cantina.

7. Acquario

Dai Acquario, direi che puoi tirare un bel respirone, come chi esce dall'apnea in piscina sulla quale aveva scommesso la cena. Direi anche che ce l'hai fatta e sei sano e salvo. Acciaccato sia nelle energie che nei sentimenti e con tanto da ricostruire come dopo un'alluvione emotiva, ma hai al lavoro una squadra di pompieri dei buoni propositi e una commissione straordinaria pronta a scusarsi con tutti quelli che conosci.

6. Pesci

Tu con la Luna piena proprio nel tuo segno zodiacale sei come uno che fa una serenata sotto al balcone dell'amata ma portando tutta la banda del paese, la tv locale e gli striscioni. Insomma le emozioni sono incontenibili e i sentimenti non ci provano nemmeno ad essere educati. Poi adesso che Marte ti fa tornare a battere il cuoricino direi che proprio non c'è pericolo di annoiarti.

5. Gemelli

Si ritorna a fornicare e pare proprio che ti sia mancato parecchio. Ma sappi che sei mancato anche tu a noi, sia chiaro. Dato che di lavorare ne hai voglia come di andare a pranzo dai suoceri in una bella domenica di sole, puoi dedicarti al sesso con sessioni da acrobata bulgaro. Scapperai anche in pausa pranzo per un bacio appassionato alla tua dolce metà, che se lo merita se ti ha sopportato tutto agosto.

4. Sagittario

Adesso sì che si ragiona e a te pare che ti ritornino le energie. Le tue batterie sono sufficientemente cariche per riaccenderti dopo che ti eri spento miseramente come un cellulare sul più bello. Quindi si riscaldi anche il partner perché hai tante pomiciate arretrate da riscuotere. Passionale così nemmeno ai tempi degli amori travolgenti del liceo.

3. Vergine

Sei la reginetta indiscussa dei buoni propositi e ti fai trovare al primo giorno del corso di inglese o all'iscrizione in palestra vestita come una scolaretta dei manga giapponesi. Perché sei diligente ma anche sexy, Marte ha fatto il suo lavoro per bene prima di abbandonarti. Hai l'aria di chi non ha alcuna intenzione di perdere tempo e nemmeno alcuna occasione. Ti sei giù rimboccata le maniche.

2. Leone

Venere è ancora a tuo favore e il tuo primo pensiero al rientro dalle vacanze è di prenotare l'estetista per due giorni di fila che vuoi continuare ad essere bellissima ma meno selvaggia. Finiti i tempi dei piedi nudi sulla sabbia adesso sei prontissima a rimettere i tacchi alti e il push up. Insomma passano le settimane, si torna alla routine ma tu sei sempre super bellissima.

1. Bilancia

Marte arriva nel tuo segno e insieme a Venere ti rende sicura del tuo fascino come Bella Hadid quando guarda l'obiettivo del fotografo. Scansatevi tutti proprio. In realtà è più apparenza perchè ancora se devi prendere una decisione chiami prima la mamma, l'avvocato e pure il commercialista, la migliore amica e lo psicologo ma va be. Goditi questo incedere nel mondo come un guerriero spartano.