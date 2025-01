Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025: Toro e Cancro romantici

video suggerito

Nella classifica dei segni più fortunati di questa settimana che va da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio, il dominio dei segni d'acqua dovrà fare i conti con la Luna nuova in Acquario che come ogni anno segna l'inizio del nuovo anno cinese. Entriamo nell'anno del Serpente di Legno Yin: un segno sensuale e carismatico, strategico e saggio. Anche Mercurio comunque si sposta in Acquario!

12. Bilancia

Resterai la migliore poetessa di insulti e parolacce in circolazione perchè si sa che tu anche quanto ti arrabbi lo fai con stile! E sei cosi abituata ultimamente a stare sul piede di guerra anche in tacco 12 che con i vaffa ci palleggi meglio di Maradona. Anche questa settimana la gentilezza ce la possiamo scordare.

11. Capricorno

Adesso che anche Mercurio ti abbandona, per farti tornare dell'autostima dovremo ricordarti i tuoi voti dalla quinta elementare in avanti. In questo momento ti senti cosi scarico che quasi quasi richiedi l'assistenza anche per digitare il pin del cellulare. Da solo non senti di potercela fare. E che nessuno ti metta alla prova perchè tu gliela dai vinta a tavolino.

10. Ariete

Per fortuna almeno torni ad aver voglia di confronti dialettici da persona matura e la smetterai di farci solo le boccacce e i gestacci. Marte continua a renderti rissoso come un ippopotamo a dieta: hai l'assoluta certezza che tutti lo facciano apposta a fare cose che ti disturbino. Ti senti perseguitato dalla sfiga!

9. Vergine

Potevi contare solo su Mercurio e adesso anche lui ti abbandona. Non te lo meritavi! Resti freddina come le temperature svizzere ma anche poco simpatica: puoi contare solo su di una discreta dose di sensualità e avvenenza erotica ma tutto sta a convincere qualcuno ad approfittarne, dato che il tuo sguardo dissuade da qualsiasi approccio.

8. Gemelli

Non hai mica tempo per le frivolezze dell'amore e delle smancerie perché il tuo cervello ha da pensare cose importanti per tutta l'umanità. Per meno non ti alzi dal divano! Nonostante tu abbia la stessa sensibilità di un trapano da asfalto, nessuno potrà resistere al fascino delle tue parole: ti seguiremo come un guru del dimagrimento veloce.

7. Sagittario

Il problema resta sempre la socialità: sei anche questa settimana affettuoso come il trapano del dentista e ugualmente accogliente ma é tutta colpa di Venere e Giove. E un pochetto anche tua eh! Comunque la bella notizia é che grazie a Mercurio a favore riuscirai a farci partecipi delle tue ragioni e se nessuno volesse ascoltarti ne approfitteresti per mettere l'intelletto al servizio della tua crescita personale. Che si sa, é sempre un buon investimento.

6. Leone

Hai le stesse cose da dire dei giornali di gossip del 2019 che si trovano nella sala d'attesa del dottore. Ti senti noioso anche tu stesso tanto che sbadigli se devi raccontare la tua giornata. Anche il telegiornale in russo ti sembra più interessante. Per fortuna c'e qualcuno che ti ama anche da zitto!

5. Toro

Va bene la pace, l'armonia e quella sensazione di far sentire tutti comodamente a casa come fossi una copertina da divano auto riscaldante. Però occhio che questa settimana per colpa di Mercurio a sfavore rischi di cadere nella noia e rischi anche di trasmetterla anche a chi ti sta intorno. Contagiosa come lo sbadiglio!

4. Cancro

Ti dai pace finalmente dopo settimane in cui eri pronto a scazzottare chiunque. Adesso pare che tutte le tue energie siano messe al servizio delle pratiche amorose, soprattutto di quelle che fanno sudare parecchio. Per difendere chi ami e soprattutto fargli capire quanto lo ami sei pronto anche ad appendere striscioni sul balcone o a fare pazzie chilometriche. Che romanticone!

3. Scorpione

Dall'alto del podio della classifica ci guardi tutti con una certa sufficienza. Avere la sensazione di essere un fico e la certezza di averci tutti ai tuoi piedi ti fa dimenticare le buone maniere e anche i buoni propositi di empatia e compassione. Comunque resti un fico senza senso di quelli tra le cui braccia ci buttiamo senza pensare al domani: bello e dannato!

2. Acquario

Sei il grande protagonista della settimana con la Luna nuova nel tuo segno e tu sbandieri i valori dell'amicizia e della bontà anche se intorno a te pare che abbiano tutti le cuffie da dj e non ti sentano. Tu però sei saggio, buono e anche disposto ad ascoltarci come lo sportello reclami!

1. Pesci

Il bello é che anche questa settimana tu ti alzi dal letto solo per fare cose grandi. Venere e Marte non li sfrutterai solo per avere un fascino da co presentatrice nelle foto di Sanremo ma per dire cose intelligenti e soprattutto fare cose in famiglia che portino a un benessere duraturo e saggio.