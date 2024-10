Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 21 al 27 ottobre 2024: Scorpione e Sagittario in vetta

video suggerito

La classifica dei segni più fortunati della settimana dal 21 al 27 ottobre sembra prepararci all'introspezione. Facciamo un recap: Mercurio in Scorpione amplifica l'intuito e i pensieri profondi. Venere in Sagittario vuole un amore leggero, ma tutt'altro che superficiale. Marte in Cancro rende decisi ma con garbo, soprattutto quando a fine settimana è sostenuto da Nettuno, che fa gonfiare le illusioni ma anche i progetti e i movimenti nel petto, un po' come i capelli cotonati!

Ecco la classifica degli segni più fortunati per la prossima settimana e le previsioni segno per segno dal 21 al 27 ottobre 2024.

12. Capricorno

Spegni tutto, zittisci la suoneria del cellulare, metti un filtro ai pensieri che ti disturbino solo se strettamente necessario. Così potrai concludere incolume (o quasi) questa settimana che vede ancora Marte contrario. Questo aspetto ti toglie la sicurezza di te come si fa con il reggiseno la sera, lanciandolo sulla poltrona in camera da letto. Tieni duro e concediti svaghi a mente pulita.

11. Vergine

Eh niente, sei qua perché con anche il pianeta dell'amore a sfavore la tua socievolezza si riduce al buongiorno al portinaio ma solo per farti chiamare subito quando arrivano i pacchi per te. Insomma, nessuna dimostrazione d'affetto gratuita! Ce la dobbiamo sudare. In compenso, anche se sembri fredda e gelata, nel tuo cuoricino si muovono incessanti paranoie: iniezioni di autostima cercasi!

10. Pesci

La sensazione di essere solo e abbandonato come l'ultima fetta di sottiletta nel frigo quando non fai la spesa da due settimane é altissima. Tu ci provi a mettere in mostra le tue doti migliori ma pare che non le si vedano. Ti voglio molto ma molto più sicuro di cosi, ok??? Mettersi in gioco richiede un alto tasso di coraggio e tocca tirarlo fuori.

9. Gemelli

Venere é opposta e il tuo savoir-faire scivola via come l'aspirapolvere sul parquet! Hai bisogno di pensieri solitari e di nuotare nelle crisi esistenziali come una carpa nel fiume. Senza manco portare fortuna, come vorrebbero i giapponesi! Che poi farti un po' gli affari tuoi non é che ti dispiaccia più di tanto neh?!

8. Toro

Ogni domanda per te sarà una domanda scomoda dato che con Mercurio contro nel tuo cervello danno i video musicali ma muti, come alla tv del bar sotto casa. Sei più portato al fare che non al pensare e tantomeno al dire. Anche l'amore lo dimostri coi fatti , che é anche più sincero!

7. Ariete

C'e un'inversione di rotta che lascerà tutti stupiti Arietone, ma proverai il brivido di lasciar correre, incassare volontariamente, preferirai mostrare i denti con un bel sorriso anzichè con un ringhio spaventevole! É che mentre il tuo pianeta preferito, Marte, mantiene ancora le distanze, in compenso Venere ti fa vedere che con lei non si sta poi così male. E tu assapori il piacere del relax, finalmente!

6. Leone

La sensazione di avere sbagliato tutto potrebbe coglierti come il colpo della strega ma é tutta una questione di Marte e Mercurio che insieme sembrano proprio giocare a freccette con i tuoi buoni propositi. Pero é arrivata Venere a farti sentire se non proprio una volpe di scaltrezza, di sicuro bello bello in modo assurdo. Come ti si conviene d'altro canto!

5. Bilancia

Litigare non é mai stato il tuo forte e anche se nelle ultime settimane hai avuto la sensazione di ingoiare rosponi grandi come tutto un principe, adesso fai pace con questa tua caratteristica. Te ne godi i lati positivi insomma, ti piaci di più. Poi, se devi dire quello che pensi preferisci sempre avere un messo comunale da ambasciatore, ma facciamo un passo alla volta.

4. Acquario

Questa Venere che si é spostata a favore fa bene anche ad un indolente sentimentale come te. In fondo, avere il cuore che batte piace a tutti. Questa é la settimana dell'istinto che ti guida come il profumo di tartufo con i segugi. Ritorna il sorriso e anche la voglia di abbracci. Con cautela eh, s'intende.

3. Cancro

Sei proprio un gran simpaticone Cancro: sei di quelli che decidono il ristorante e ordinano anche la cena pet tutti. Prendi l'iniziativa con quella gentilezza che ti appartiene di natura e che quindi non darà fastidio a nessuno. Ci piaci molto così e farai anche questa settimana più di quanto tu, in media, non abbia fatto in tutti gli ultimi 7 anni! W Saturno!

2. Scorpione

Non resterà un punto e virgola di un messaggio WhatsApp e nemmeno un pensiero in fondo al cuoricino, abbandonato al suo destino. Tu analizzi tutto, vivisezioni i sentimenti meglio di uno zoologo in Amazzonia. Il bello é che tutto questo pensare e ripensare, rimuginare e riflettere ti fa sentire al posto giusto… e non mi riferisco solo al tuo cervello.

1. Sagittario

Ti ci vuole bene come ad un buono pasto da 15 euro, Sagittario: un bene consapevole e fatto di solide certezze, insomma. Perchè, diciamocelo, che va bene Venere ma ultimamente i pianeti che ti hanno reso insofferente sono tanti. Quindi chi é ancora qua ti ama davvero!