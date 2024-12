video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 16 al 22 dicembre 2024: Ariete e Sagittario in formissima La classifica dei segni più fortunati di questa settimana che va dal 16 al 22 dicembre 2024, vede sempre energici i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) anche grazie a Mercurio che torna diretto. Le previsioni segno per segno per la prossima settimana.

La classifica dei segni più fortunati di questa settimana che va dal 16 al 22 dicembre 2024 vede ancora i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, in grande spolvero e soprattutto pronti a tirare fuori gli artigli. La bella notizia é che Mercurio resta in Sagittario ma torna a muoversi in moto diretto ma la cattiva notizia é che Marte in Leone resta retrogrado e quindi particolarmente arrabbiato. La Venere in Acquario non ha un gran senso del Natale ma comunque ci prospetta divertenti aperitivi degli auguri e cene aziendali.

Le previsioni segno per segno per la prossima settimana con la classifica dei segni più fortunati dal 16 al 22 dicembre 2024

12. Scorpione

Tra Marte e Venere direi che la soluzione migliore é che tu ti chiuda in casa e che rispondi al telefono il meno possibile. La fortuna é che nonostante il periodo natalizio da te non ci si aspetta calore e coccole… quindi non faremo caso a qualche broncio di troppo. I sentimenti saranno piuttosto istinti omicidi o, se va bene, di fuga senza lasciare numeri di emergenza.

11. Toro

Per una volta preferirai rinunciare alle cene con amici e colleghi e anche lasciare la tua postazione sul palco del karaoke per farti a casetta gli affari tuoi. Un home delivery solo soletto sul divano é preferibile anche al cesto aziendale col cotechino e il panettone artigianale. Sei irriconoscibile.

10. Vergine

Questo Mercurio ti ha lasciata proprio senza parole e la cosa stupisce te tanto quanto noi. Per fortuna Mercurio almeno torna in moto diretto quindi i dubbi restano ma ricominciano a muoversi le idee. Continua però nel dubbio a morderti ancora la lingua ogni volta che ti viene in mente di proferire sentenze.

9. Pesci

Non ti va davvero mai bene niente Pesciolone e se esistessero le Olimpiadi invernali della lamentela tu saresti già sul podio. L'ottimismo questo sconosciuto… ma la buona notizia é che con Mercurio tornato diretto non rischi gaffes confondendo i nomi dei fidanzati. E, forse ma forse, un pò di pessimismo cinico ti rimette i piedi per terra. Vedila così.

8. Gemelli

Tiri un sospiro di sollievo con Mercurio che torna diretto. Tu senza parole e coi pensieri ingarbugliati proprio non potevi sopportarti. Per fortuna però le energie non ti mancano e sei pronto a rialzarti senza fare troppe smorfie come quando inciampi sul marciapiede ma fai finta di nulla. E via che ricominci a sgambettare.

7. Capricorno

Ci sarebbe solo bisogno di una iniezione di autostima per riportarti ai livelli di forza ed energia ai quali siamo abituati. Per ora continui a sentirti come se fossi lo stagista inesperto di te stesso e la cosa ti infastidisce parecchio. Sappi però che per noi che non dobbiamo sottostare ai tuoi ordini la situazione non é cosi male.

6. Cancro

Quanto adori questa sensazione di essere quasi ignorato dai pianeti e poterti fare gli affari tuoi. Per te che sei un segno così intensamente emotivo, avere la sensazione di fregartene di tutto e tutti e di non essere travolto dai sentimenti é quasi un sollievo. Praticamente sereno come un pediluvio ma al cuore.

5. Leone

Venere in opposizione nel periodo natalizio ti renderà ancora più bello e impossibile, il ribelle delle serate eleganti. Direi che questa settimana non avrai il dubbio di attirare l'attenzione anche se forse dovrai schivare qualche invidioso commento maligno per le tue stravaganze e pazzie entusiaste.

4. Acquario

Venere nel tuo segno in questo periodo d'amore diffuso ti piace moltissimo. Anche se le moine non sono ancora il tuo forte sarai comunque il miglior amico da serate perditempo e condivisione di chiacchierate emotive. Insomma purché si mantenga una certa educata distanza fisica e non si esageri coi bacetti, tu sei il passatempo migliore.

3. Bilancia

Sei felicissima di arrivare a questo periodo dell'anno pronta a sfoggiare tutta la tua bellezza, eleganza e il sorriso magnetico. Qualsiasi cosa accada vicino a te hai un sorriso rassicurante da assistente di volo nelle turbolenze. Ti offri per scrivere i bigliettini di auguri commoventi anche su commissione.

2. Sagittario

Finalmente Mercurio é tornato diretto e la cosa ti rilassa parecchio! Direi che avere ripreso possesso delle tue facoltà intellettuali ti rende di nuovo il caciarone mattatore che organizza anche le feste aziendali delle aziende altrui, quelle in cui manco é assunto. Se c'é qualcuno che stappa una bottiglia di sicuro tu sei a pochi metri di distanza. Col sorrisone!

1. Ariete

Eccoti qua a goderti gli applausi Arietone: adesso che grazie a Mercurio hai anche tolto i guantoni da boxe per mettere le manopole di lana che riscaldano, sei davvero pronto per gli amori natalizi. In qualsiasi serata non ci saranno mai troppe canzoni in scaletta per te: sei sempre pronto a chiedere un bis perché le energie non finiranno!