Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 12 all'18 agosto 2024 Nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 12 al 18 agosto dovremo fare i conti con Mercurio che è retrogrado quindi ci ripensa e dal segno della Vergine torna in Leone. Tra i segni più fortunati troviamo proprio il Leone, la Bilancia e il Capricorno.

Nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 12 a domenica 11 agosto 2024 dovremo fare i conti con Mercurio che è retrogrado quindi ci ripensa e dal segno della Vergine torna in Leone. Forse stare sul lettino a prendere il sole non sarà cosi senza pensieri come avremmo immaginato. Marte intanto (in Gemelli) si congiunge a Giove e cosi diventano frizzanti e incontenibili. Insieme pero si scontrano con Saturno, le regole contro la ratio. Un casino insomma. Adolescenti nel cuore di tutte le età fatevi sentire. Venere cerca di mantenere il controllo dalla Vergine.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana: Capricorno, Bilancia e Leone i più fortunati!

12. Sagittario

Eh niente Sagittario questa settimana facciamo che resti in apnea sott'acqua perchè ogni volta che cerchi di riemergere succedono casini. Quindi tu zitto e nuota. Come Dori la pesciolina! Ti senti socievole come un'orca marina però, sia chiaro.

11. Pesci

Ti senti leggero come dopo il cenone di Ferragosto a base di tutti i piatti tipici regionali insieme che ovviamente devi mangiare tutti se no ci si offende. Emotivamente intendo eh. Diciamo che la calma da materassino in piscina te la scordi anche questa settimana.

10. Gemelli

Diciamo che vederti fermo a bordo piscina o sul bagnasciuga come un paguro bernardo sarà davvero difficile dato che ti senti tarantolato e vorrai infastidire chiunque nel giro di dieci ombrelloni. Fare una cosa sola alla volta non è nei tuoi programmi, nemmeno se questa cosa fosse la gara di nuoto in mare aperto.

9. Acquario

Hai presente quando se giovane, ma molto giovane, e fai, pensi e senti anche nel cuore delle cose che viste dal di fuori sono evidentemente pazzie?? Ecco, qualsiasi età anagrafica tu abbia diciamo che questa è la settimana delle follie a cervello spento. Speriamo solo che non siano compromettenti

8. Toro

Hai come l'impressione che ti abbiano messo il turbo e tu non ti fai certo pregare per sgasare, soprattutto in questioni di cuore. Hai solo dimenticato di chiedere dove sia il freno a mano e di certo non sei uno che chiede indicazioni. Insomma con quel cuore ti senti come sull'ottovolante.

7. Scorpione

C'è del casino ma tu ne sei quasi immune. Ho detto quasi. Quando mai sei stato fuori da un casino?? Comunque per fortuna hai la stessa dolcezza accudente del bagnino e per parte della settimana anche le antenne del cervello alzate. Mercurio retrogrado non riesce nemmeno a renderti irriverente tanto sei buono.

6. Vergine

Quando si dice che se c'è l'amore c'è tutto non ci si trova in questa tua settimana Verginona. Non per deluderti ma l'amore funziona solo se siete due granchi abbracciati l'uno all'altro e nessuno che vi infastidisca: il vero problema sono le relazioni col resto del mondo e la voglia di uscire che non c'è manco per lo spettacolo pirotecnico.

5. Cancro

Nel profondo del tuo cuor c'è una fabbrica di domandone e pensieroni che non si ferma mai ma tu non avevi comunque altri programmi. A parte all'amore al quale in effetti ci tenevi parecchio. Va beh, direi che se accetta un appuntamento pizza e paranoie è fatta.

4. Ariete

Quanto ti piace quando sembra che abbiano diffuso la caffeina nell'aria, vaporizzata insieme alla Redbull. Finalmente non sarai il solo ad avere idee folli da mettere in atto subito: tu però resti sempre il re della festa, quello che vanta una certa esperienza in fatto di colpi di testa. E ce lo dimostrerai.

3. Leone

Saltelli felice anche se non ci fosse un vero buon motivo per farlo. Ma si sa che un 10% è quello che la vita ti propone e un 90% è l'umore col quale lo affronti. E questa settimana ti va benissimo: divertente e ottimista così non ti si vedeva da quando hai scommesso di saltare la piscina per il lungo.

2. Bilancia

Questa è proprio la tua settimana da due cuori e un trullo, cara Bilancia. Ovunque tu sia ti basterà anche vedere in foto il sorriso di una persona che ami e la tua giornata scorrerà leggera come l'insalata a pranzo e avventurosa più della caccia al tesoro del villaggio turistico.

1. Capricorno

Persino i tuoi serissimi progetti sentimentali potranno essere resi più follemente divertenti dalle energie cosmiche cosi fibrillanti. Resti sempre il miglior fidanzato sulla piazza della settimana ma addirittura aperto ai cambi di programma improvvisi. Sarai mica matto????