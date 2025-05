video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 12 al 18 maggio 2025: le previsioni di Ginny La classifica dei segni più fortunati di questa settimana che va da lunedì 12 a domenica 18 maggio 2025 ammorbidisce i segni di terra (Toro, Capricorno e Vergine) donando loro di nuovo un invidiabile intelletto! Ecco chi sarà il più fortunato! Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

La classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 12 a domenica 18 maggio con le previsioni astrali segno per segno: la settimana inizia con la Luna piena potentissima nel segno dello Scorpione che sentiremo per qualche giorno nella sua forza di trasformazione. Anzi, di messa in discussione e trasformazione. Lo Scorpione é il segno dell'andare a guardare negli occhi le nostre ferite per superarle, cosa che viene amplificata da questa Luna piena di lunedì 12 maggio. Poi, l'altra novità della settimana, é Mercurio che transita in Toro, un pensiero più pacato ma concretissimo. Pure troppo!

12. Acquario

Tu, che sei di solito il segno zodiacale del compromesso per eccellenza, anzi qualche volta addirittura del compromesso un po' paraculo (questo non è un termine tecnico, n.d.r.), con questa combinazione di Marte contro e pure della Luna piena a sfavore, non ti tieni in bocca nemmeno la cicca da masticare! Il tuo essere tagliente, questa settimana, diventerà così pericoloso da doverti far dichiarare alla dogana persino la lingua lunga e il desiderio di metterci al nostro posto.

11. Bilancia

Sei sempre quaggiù per colpa di Venere in opposizione, che ti fa sentire come se avessi l'armadio di un personaggio dei cartoni animati, con i vestiti sempre tutti uguali, e soprattutto ti farà sentire affascinante e attraente come il camion della raccolta del vetro, che infrange rumorosamente tutti i nostri sogni la mattina presto. Insomma, starti vicino non sarà accogliente come al solito e tu ti sentirai decisamente spinosa, poco propensa a metterti nei panni degli altri, che già i tuoi ti stanno decisamente stretti.

10. Cancro

L'unica soluzione perché tu possa passare del tempo di qualità è metterti a giocare a solitario, ascoltare un podcast con le cuffie, leggerti un bel libro. Tutto il resto ti sembra decisamente troppo socievole e soprattutto poco adatto al tuo umore solitario. Non è che tu non senta il calore della primavera, ma preferisci sfruttarlo per abbronzarti anziché per spogliarti. Forse stai persino troppo bene con te stesso e le chiacchiere intorno ti sembrano decisamente meno interessanti dei tuoi battibecchi solitari. Va bene l'introspezione, ma qui si esagera un po'!

9. Capricorno

Sarà che hai l'impressione che nel tuo cervello le cose vadano molto ma molto a rilento e che qualsiasi piccolo rumore intorno a te ti distragga fino a renderti impossibile anche scrivere un'email. Oppure sarà che per colpa di Venere ancora a sfavore il periodo peggiore della giornata è la pausa pranzo con i colleghi, quella nella quale non puoi proprio scampare ad un minimo di relazione sociale. Detto tutto ciò, nonostante sia sconsigliato da tutti i nutrizionisti e persino dai medici del lavoro, decidi per tutta la settimana di fare desk eating ovvero di portarti la famosa schiscetta e restare a contemplare lo schermo in attesa di un'illuminazione divina.

8. Toro

Mercurio atterra nel tuo segno zodiacale proprio quando la Luna piena in Scorpione vuole rivelarti delle grandi verità. Mi sento di dire che questa settimana dovrai prendere un triplo appuntamento con la tua psicologa, oppure con la tua migliore amica, chiunque abbia la pazienza di ascoltare tutti i tormenti nella tua testolina. Per fortuna, stai tranquillo, perché non ci sarà nessun incontro particolarmente piccante che possa distrarti dai pensieri profondi che stai intraprendendo: le attività erotiche si fanno tranquillamente da parte nella tua lista delle cose da fare.

7. Scorpione

Non sopporti proprio la sensazione di perdere il controllo, e mi dispiace dirtelo, caro Scorpione, ma in questi giorni ti sentirai come se ti avessero preso a giocare a mosca cieca senza avertelo detto, e ovviamente come se la mosca cieca fossi tu! Forse soltanto se fossi abituato a meditare sull'Himalaya come un monaco buddista particolarmente zelante, riusciresti a mantenere un minimo di lucidità, perché per il resto quasi quasi fai fatica persino a ricordarti in che giorno della settimana siamo. Il bello, però, è che dove mancano le coordinate concrete, tu sei capace di usare l'istinto, che può darti delle indicazioni stradali decisamente più rapide. Tanto vale provare!

6. Pesci

Strano vederti così: tutto business plan, call, meeting, report, forecast e riunioni di budget. Praticamente una parola inglese su tre e un'agenda così fitta che nemmeno il vicepresidente degli Stati Uniti d'America! Sarà che stai sentendo questo Saturno che si allontana dal tuo segno zodiacale e quindi, un po' come con la dieta nell'ultima settimana prima dell'estate, vuoi davvero provare qualsiasi soluzione, per drastica che sia, per arrivare ai tuoi obiettivi! Il tuo cervello sarà attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza nemmeno la pausa pranzo.

5. Vergine

Più che un leone da tastiera, ti sentirai decisamente un gattino, o un criceto, un coniglietto pasquale. Ma la tastiera non te la toglie proprio nessuno, perché grazie a Mercurio, il tuo pianeta preferito, finalmente di nuovo dalla tua parte, hai un sacco di cose da dire e, per sicurezza, decidi anche di scriverle, inviarle, pubblicarle in un blog traducibile in tutte le lingue. Hai la sensazione di essere stata zitta per troppo tempo, ma anche giustamente pensierosa: adesso non terrai la bocca chiusa nemmeno quando dormi.

4. Leone

La possibilità che tu sia esplosiva come una sonda spaziale che decolla prima di avere avuto il via ufficiale dalla base NATO è davvero altissima. Di sicuro non ti annoierai, non resterai con le mani in mano e non perderai occasione per agire. Di sicuro, però, non conterai fino a 10 prima di aprire bocca, né soprattutto prima di prendere qualsiasi drastica decisione. La possibilità che tu la faccia fuori dal vaso, come si dice metaforicamente, è davvero altissima. Ma, d'altro canto, un segno di fuoco come il tuo, che si è trattenuto per così tanto tempo, adesso ha davvero bisogno di vivere tutto alla massima potenza. Se avessi voluto una vita tranquilla, non saresti nato Leone, e di questo ne avrai certezza con la Luna piena di lunedì.

3. Gemelli

Sei un tipo da emozioni forti, questa settimana, di quelli che non si fanno certo intimorire dalle montagne russe, né reali né emotive! Con te, ogni minuto sarà vissuto talmente intensamente che avremo la sensazione di essere in un reality show americano, di quelli che ti tengono attaccato alla TV, nonostante il fuso orario. Non sarà fortunata soltanto la tua dolce metà, ma anche tutti i tuoi amici, perché tu sei il re della festa, persino di lunedì mattina in ufficio.

2. Sagittario

Mamma mia, caro Sagittario, guarda qui dove sei riuscita ad arrivare con la tua forza di volontà e anche grazie a qualche spintarella dei pianeti! Ti senti come uno che ha scalato il Monte Bianco con le squadriglie da spiaggia, e che di esperienze di vita ne ha da raccontare davvero parecchie. Questa è la settimana nella quale puoi darci dentro anche con le esagerazioni e le grandi lezioni di vita, perché avrai un fascino e un carisma da far cadere ai tuoi piedi, in ascolto religioso, persino ChatGPT!

1. Ariete

Hai così tanta voglia di brillare, di sculettare, di farti notare e soprattutto di attrarre complimenti, che ti vedremo uscire di casa vestita come Lady Gaga al concerto di Rio de Janeiro! Il bello è che puoi stare tranquillo e non impegnarti più di tanto, dato che, tra Venere e Marte a favore, sarà facile trovare carburante per tutto il tuo fuoco!