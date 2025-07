video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 7-13 luglio 2025: Leone e Capricorno magnetici La classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 7 al 13 luglio 2025 ribalta le posizioni per le relazioni: nuovi amori ai segni d'aria (Acquario, Gemelli e Bilancia). Per i segni cardinali settimana intensa: Ariete, Capricorno, Cancro e Bilancia.

Eccoci arrivati alla classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 7 a domenica 13 luglio 2025. La grande, anzi grandissima, novità di questo oroscopo della settimana è l’ingresso di Urano nel segno dei Gemelli. Urano è un pianeta che ha a che fare coi cambiamenti, con le sorprese, con le innovazioni, ma anche con i cambi di rotta inaspettati. Dopo 7 anni nel segno del Toro, mette un piedino nel segno dei Gemelli per tutta l’estate.

Nel frattempo, anche Venere entra in Gemelli e ci prepariamo per una Luna piena, il 10, tra Cancro e Capricorno: il bisogno di indipendenza e di realizzazione si scontra con il senso di appartenenza. Per i segni cardinali potrebbe essere una settimana particolarmente intensa.

12. Sagittario

Hai presente tutti quelli che non vedono l’ora che scatti la fine della giornata, come se fosse la campanella della scuola, per andarsi a divertire rumorosamente con amici e parenti tra aperitivi e risate? Ecco, proprio quelli, in questa settimana, ti daranno particolarmente fastidio, perché se fosse per te il mondo dovrebbe essere silenzioso come una biblioteca comunale, con la segretaria che passa per i banchi intimando silenzio anche soltanto con lo sguardo. Non hai energie, e la colpa non è soltanto dei 40° all’ombra dell’anticiclone africano.

11. Pesci

Marte e Venere, contemporaneamente, si mettono a sfavore e tu hai la sensazione che l’unico posto nel quale potresti sentirti bene sia un rifugio di montagna, quello per impavidi scalatori e coraggiosi conquistatori della pace senza Wi-Fi. Le relazioni umane ti sono particolarmente faticose, anche perché ti sembra proprio che nessuno possa nemmeno vagamente comprendere quello che ti passa tra la testa e il cuore. Nemmeno una presentazione in PowerPoint dei tuoi pensieri potrebbe aiutarti a creare un legame più stretto con chi ti circonda. Tu, proprio, ti senti un alieno obbligato a restare sulla Terra.

10. Acquario

Dato che tu sei un tipo intellettuale, quando nel cuore sfrigolano i sentimenti ma non hai nessuna voglia di comunicarli all’esterno, sembra proprio che vadano sprecati. Dovresti quasi quasi congelarli per tempi migliori! Oppure, dato che Mercurio ti rende praticamente impossibile restare fermo in uno stesso posto con le orecchie aperte e la bocca chiusa, direi che tutto questo amore estivo puoi dedicarlo a te stesso. Ovviamente, all’esterno potresti apparire ancora più indipendente e freddino del solito, ma tu sai benissimo che le coccole che ti concedi sono davvero le migliori possibili. Non essere timido!

9. Scorpione

Questa storia di avere Mercurio a sfavore ti dà particolarmente fastidio, più della sabbia nel costume o del parcheggio al sole. Quando non senti di essere pienamente in controllo delle tue facoltà intellettuali, diventi sospettoso e decisamente polemico. Quindi, insomma, questa settimana non sarà soltanto un’impressione se ti sembrerà che tutti cerchino di evitarti come il traffico al rientro del weekend. Tu però sei un tipo pieno di risorse e puoi tranquillamente goderti un po’ di solitudine filosofeggiando tra te e te, anche in situazioni decisamente scomode, come sugli scogli appuntiti senza telo mare. Poco ti importa, dato che c’è tutta una profondità emotiva da indagare.

8. Toro

Spero proprio che tu abbia già chiuso tutte le attività lavorative più importanti, perché questa settimana farai fatica anche a ricordarti la password per accedere al tuo computer. Il cervello si è decisamente trasferito in una mezza pensione sulla costa Adriatica e da lì ti saluta tantissimo! Per fortuna, grazie a Marte, sei però disponibile a farti in quattro, impavido delle temperature da grill ventilato, per dimostrarci quanto tu sia realmente utile. A goderne di più sarà ovviamente il partner, che potrà contare sul tuo desiderio per nulla scalfito dalle gocce di sudore. Anzi! Prendere l’iniziativa sarà il tuo forte, purché non sia un’iniziativa intellettuale.

7. Cancro

Questa settimana avrai l’impressione di essere in un equilibrio perfetto tra la sensazione di amare il mondo intero, comprese le zanzare, e volerti prendere cura davvero di tutti, e la piacevolezza di decidere senza alcun senso di colpa e, soprattutto, dare degli ordini assolutamente irrevocabili. Questa duplicità ci piace parecchio! Sei qui però perché ti beccherai la Luna piena in Capricorno, opposta il 10 luglio, che, conoscendoti, ti farà piangere per 48 ore di fila senza nemmeno avere ben chiaro perché. Direi che tutta quest’ansia da prestazione che ti porti dietro da diversi mesi, qualche volta può permettersi un attimo di tregua.

6. Vergine

Marte nel tuo segno zodiacale ti piace parecchio, e ti ritrovi a farti l’occhiolino davanti allo specchio, a sfoggiare il tuo push-up più provocante e a dire quello che pensi senza preoccuparti di mettere anche solo un piccolo filtro gentilezza. Tutto questo perché il pianeta delle energie attive, attive nel tuo segno zodiacale, sembra proprio dirti che questa è l’ora di non avere alcun rimpianto e andarti a prendere quello che desideri, come se fossi al supermercato. Venere, però, abbassa drasticamente le tue già scarse capacità di empatia e dolcezza, e questo potrebbe renderti più simile a una cacciatrice di fagiani selvatici piuttosto che a una sinuosa ballerina di cancan. Sexy sì, ma qualche volta un po’ troppo audace!

5. Gemelli

Il pianeta dell’amore entra ufficialmente nel tuo segno zodiacale, insieme a quello delle sorprese che, però, interessa soltanto i nati nei primissimi giorni del segno. Venere, invece, bacia tutti i Gemelli contemporaneamente e ti rende dolce e simpatico come il concierge di un hotel di lusso. Occhio, però, a chi si aspetta qualcosa di più, perché tu avrai bisogno di pause e pisolini extra, di supporti tecnici anche solo per sganciare il carrello della spesa e, soprattutto, non avrai alcuna intenzione di sprecare le tue scarse energie fisiche per fare del sesso. Chiacchiere sì, ma alle 22 tutti a nanna!

4. Ariete

Questo Mercurio a favore, almeno per questa settimana, ti piace davvero tantissimo. Tu, che hai perso il favore di Giove rassicurante, in questi giorni potresti aver voglia di attaccare bottone anche con il farmacista del turno di notte o con il vicino di casa incontrato davanti alla casella delle lettere. Direi proprio che ti mostrerai l’Ariete più affettuoso degli ultimi mesi, e chi ti sta intorno ne ha decisamente bisogno. Sarà il calore dell’estate o sarà che ti sei già stufato di essere introspettivo, ma questa settimana hai proprio voglia di divertirti.

3. Bilancia

Guarda un po’ qua, dove sei finita nella classifica dei segni più fortunati della settimana! Tu, che hai capito perfettamente che questo non sarà proprio l’anno più divertente della tua vita. In compenso, però, questa settimana il pianeta dell’amore e della bellezza ti bacia e ti abbraccia come si fa con il partner che ci raggiunge in vacanza per il fine settimana. Hai tanto di quell’affetto arretrato da dover dimostrare che dovresti quasi quasi chiuderti in camera da letto per 48 ore consecutive. Sia chiaro, però, che chi ti sta vicino sarà costretto ad ascoltare, tra un bacio e l’altro, anche tutte le tue paturnie più malinconiche e pensierose. Praticamente, la protagonista di un romanzo d’amore (travagliato) di fine Ottocento.

2. Capricorno

Goditi questi rari momenti in cui la disposizione dei pianeti ti lascia lo spazio per esprimere al meglio almeno una delle tue caratteristiche principali. In questo caso, questa settimana, sarà Marte a essere proprio dalla tua parte. Adori aver ritrovato finalmente quel piglio di chi decide, impone, ordina senza chiedere il permesso e non presta troppa attenzione alle risposte degli altri. Forse non sarai l’amico più empatico al quale confidare drammi sentimentali, ma di sicuro, se vogliamo fare una notte di follie, tu sei già in macchina con il motore acceso. L’unica cosa che non ti permetterai di fare in questa settimana sarà perdere tempo, perché è chiaro che proprio ti innervosisce. Soprattutto in amore!

1. Leone

Chi l’avrebbe mai detto che per farti essere primo nella classifica dei segni zodiacali più fortunati servisse proprio il favore di Mercurio, il pianeta del pensiero che troppo spesso hai snobbato! E invece sarà proprio Mercurio, questa settimana, a darti quel tocco di charme che ti renderà davvero irresistibile, provocante, magnetico più del metal detector che usano i bagnini per arrotondare con qualche bene dimenticato. Insomma, Leoncino, sarai tu il grande storyteller da serate sotto le stelle… e la cosa ti piace parecchio.