video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 30 dicembre al 5 gennaio 2025: Bilancia e Acquario appassionati Ecco la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 30 dicembre al 5 gennaio 2025, a cavallo tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025: Venere bacia ancora i segni d’aria (Gemelli, Bilancia e Acquario). Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ci sono un sacco di novità nella classifica dei segni più fortunati per la settimana a cavallo tra il 2024 e il 2025. Sono gli ultimi giorni di Venere in Acquario, che nel weekend passa in Pesci, e sono gli ultimi giorni di Marte il Leone che, però, continua a camminare all'indietro quindi dal Leone passerà in Cancro. Il 30 dicembre, per inaugurare l'ultima settimana del 2024, c'è anche una potente Luna nuova a 9° nel segno del Capricorno e proprio nel Capricorno si troverà la Luna alla mezzanotte del 1 gennaio 2025, per dare il via ad un nuovo anno.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco quali saranno i segni più fortunati per la prossima settimana, con le previsioni dal 30 dicembre al 5 gennaio.

12. Toro

Ti auguro di esserti così riempito di cibo da avere adesso soltanto voglia di poltrire sul divano, guardare i vecchi film dei quali sai già benissimo il finale, o al massimo fingere di sciare per chiuderti il prima possibile in baita. Qualsiasi cosa pur di avere un'interazione sociale il meno dispendiosa possibile. D'altronde Venere ancora per questa settimana sarà a tuo sfavore e Marte di certo non aiuta ma la buona notizia è che davvero, già dal weekend, sentirai un'aria nuova. Abbi fede!

11. Scorpione

Iniziare il nuovo anno con Marte, Venere e pure Plutone tutti a sfavore direi che potrebbe non spaventare soltanto uno Scorpione come te che, quando vede una sfida, si sfrega le mani! Sono contenta che anche questa volta farai così soprattutto perché ormai sono diversi giorni che ti sei abituato a questo umore da cavernicolo. Non ti commuovono nemmeno le lucine per i borghi della tua città natale, figuriamoci le stories sui social che ricordano l'hanno appena finito: non si meritano nemmeno un cuoricino.

10. Vergine

Sei qui soltanto perché questa storia di non riuscire ad organizzare tutto come vorresti ti continua ad innervosire parecchio. La bella notizia però è che sono gli ultimi giorni di questo faticosissimo e lunghissimo Mercurio a sfavore che ha mandato in tilt il tuo sistema intellettuale creando gravi disagi sulle linee dei neuroni. In compenso dal weekend ci si mette Venere a renderti fredda come la pista di pattinaggio ma, perlomeno, sarai in armonia con la stagione.

9. Pesci

Stai piano piano scalando la classifica dei segni più fortunati perché, dato che tu sei un segno d'acqua intuitivo e scaltro, hai capito benissimo che nell'arco di pochissimi giorni, a partire da questo weekend, cambia veramente la sinfonia. Goditi quindi queste ultime giornate in cui il tuo cervello sembra galleggiare come un tortellino nel brodo senza giungere ad alcun risultato e le tue emozioni si scambiano confuse la posizione senza riuscire mai a mettersi d'accordo. Da venerdì ti rimetti in pista, ma ne parleremo nella prossima classifica.

8. Gemelli

Qualsiasi cosa succeda, tu goditi l'amore, gli amici, le coccole e anche quei momenti di tenerezza in solitaria. Te lo dico perché il compito dell'astrologo è anche quello di darti qualche dritta e in questo caso ti devo mettere in guardia da una Venere che si sta piazzando a sfavore, dal weekend in poi. Quindi non farti pregare e sgancia raffiche di baci come fossero fuochi d'artificio nella notte di Capodanno.

7. Leone

Finché tutto andrà come tu avevi programmato, sarai davvero il miglior compagno di feste possibile, quello che riesce a creare un divertente torneo anche in coda alla cassa del supermercato. Occhio però perché sarà questione di una lenticchia troppo cotta o una fetta di salmone non perfettamente adagiata sulla sua tartina imburrata a farti andare su tutte le furie. Le mezze misure non sono mai state il tuo forte ma in questi giorni sono proprio da dimenticare.

6. Capricorno

Se ti chiedono di fare un elenco di buoni propositi probabilmente li scambierai per delle lamentele, che in questi giorni ti vengono benissimo. L'ottimismo, la vitalità, il buon auspicio non sono proprio nelle tue corde ma nessuno userà il tuo stesso pathos poetico per leggere le poesie sull'anno trascorso facendoci scendere anche una lacrimuccia. Dato che il nuovo anno inizierà anche con la Luna nel tuo segno zodiacale mi sento di auspicare in un Capricorno sensibilone ed emotivo.

5. Ariete

Sarai scoppiettante come il tappo del prosecco per il brindisi del 31 e nessuno riuscirà a fermarti quando avrai deciso di lanciarti in qualsiasi sfida di questa settimana come con lo slittino sulla pista nera. Sembri proprio essere così carico di energie da non avere nemmeno chiesto dove si trovino i freni prima di partire. Ti butterai, ottimista e felice, in qualsiasi proposta sembri uscire dall'ordinario.

4. Cancro

Abbiamo capito che sei uno dei segni fortunati del prossimo anno e, nonostante la Luna nuova proprio opposta a te, mi pare che inizi già col piede giusto. Anzi, ti basta attendere il fine settimana, ancora prima della befana, per ritrovare contemporaneamente gli occhi a cuore e la voglia di riscaldarti ma sotto le coperte. Sei così energico che ti offri anche volontario per le pulizie del dopo veglione.

3. Sagittario

Di sicuro chi volesse sincronizzare gli orologi in modo totalmente sicuro dovrà rivolgersi a te che oramai con Mercurio che sosta nel tuo segno zodiacale da parecchie settimane sei praticamente direttamente stipendiato dalla NASA. Inutile dire che non ci sarà tavolata imbandita silenziosa o imbarazzata se tu sei seduto su una delle sedie: hai così tante cose da raccontarci che probabilmente una serata sola non ti basta.

2. Bilancia

Goditi questi primi giorni dell'anno che ti vedono grande protagonista, di tutto ma soprattutto dell'amore. Ti sentirai andare a ruba come la crema al mascarpone per i dolci natalizi e il bello è che tu non ti tratterrai da qualsiasi gesto passionale e voglioso come pulire la ciotola con il dito. Di sicuro almeno per queste feste lasci a casa tutte le formalità e tieni soltanto quelle più piccanti: qualcosa di rosso per garantirti la passione.

1. Acquario

Direi che te lo meriti tu il primo posto nella classifica dei segni più fortunati di questa prima settimana dell'anno. Venere è il tuo antidoto a qualsiasi piccolo inghippo e il bello è che la saprai usare sia per abbracciare tutti come un panettone con i suoi canditi sia per dichiarare ad alta voce qualche piccola paura, ed è proprio questo che ti fa l'amico più meraviglioso di tutti.