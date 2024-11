video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 25 novembre al 1 dicembre 2024: Leone e Capricorno affascinanti La classifica dei segni più fortunati dello zodiaco per questa settimana che va dal 25 novembre al 1 dicembre vede ancora i segni di fuoco in grande forma: non provateci nemmeno a litigare con loro! Ariete, Leone e Sagittario pronti a tutto!

La classifica dei segni più fortunati di questa settimana presenta subito due cosette da discutere: la prima é che Mercurio diventa retrogrado in Sagittario, che già di suo è il segno dell'impulsività del pensiero. Quindi, insomma, questa volta Mercurio potrebbe fare un elevato numero di casini: tra comunicazione, trasporti, telecomunicazioni di ogni genere. Poi c'e anche la Luna nuova sempre in Sagittario, il 1 dicembre: siamo pronti a viaggiare, esplorare, dentro e fuori di noi!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

12. Gemelli

Mercurio regrogrado proprio non te lo meritavi Gemelli. Adesso ti vengono in mente solo battute antipatiche e lamentele lagnose: chi si ricorda di te come del miglior compagno di bancone del bar adesso deve ricredersi e piuttosto preferisce uscire con la suocera! Le paranoie viaggiano nella tua testolina come le palline di neve nella boule de neige che si rigira sottosopra!

11. Acquario

Mentre tutti si baciano ed abbracciano nell'atmosfera natalizia tu sei colto da tutte le ansie insieme per colpa di Marte e ti senti avvinghiato come in una sessione di bondage spinto! Ma molto meno piacevole e stuzzicante. Che poi non sentirti libero ma sotto la pressa delle cose da gestire ti manda in crisi: tieni il broncio come stile di vita!

10. Scorpione

Ringhi e fai scenate isteriche modello Meryl Streep ne "Il diavolo veste Prada" anche solo per tenerti in allenamento: ci tieni ad assicurarti che ti si tema come meriti! Il bello é che questo Mercurio retrogrado tu lo vivi benissimo infilandoti ancora di più nei meandri della tua pace dove manco Freud avrebbe osato. Burbero e solitario ma molto molto spirituale.

9. Cancro

La vita ti schiaffeggia proprio quando da te ci si aspetterebbero dolcezze e carinerie senza secondi fini. E invece credi che sia importante ritrovare il tuo centro tagliando drasticamente il tempo per gli altri. Gli straordinari da crocerossino proprio li elimini dal contratto che tanto non erano mai adeguatamente retribuiti. Questo sarà un Natale egoista e te ne vanti!

8. Pesci

Fino ad ora hai retto quel Mercurio retrogrado ma adesso anche quel briciolo di buonsenso e di senso del dovere e della misura che ti erano rimasti ti abbandonano lì in mezzo alla strada come una cartaccia nel cestino. Per fortuna ti resta l'amore ma si spera che non abbia tanta voglia di chiacchierare che tu hai un vuoto cosmico nella testa e al massimo hai la certezza del nome sul tuo citofono. Poco altro.

7. Vergine

Ripensi a tutto, rivaluti tutto, rimetti tutto in discussione. Che si tremi vicino a te perché potresti stupirci con delle conclusioni inattese e non ci sarà preghiera che tenga. Mi pare che questo Mercurio retrogrado tu lo viva benissimo o almeno come consigliano tutti gli astrologi! Rivanghi anche le dinamiche dei primi incontri che risalgono a due lustri fa: nulla é caduto in prescrizione!

6. Toro

L'amore ti vuole dolce e caloroso come un donut con la glassa alla fragola e gli zuccherini appiccicati sopra come nei cartoni animati dei Simpsons! I tuoi abbracci durano cosi tanto che sembrano sequestri di persona ma tu te me freghi perché nulla ti fa stare meglio di baci, coccole e quella sfera li. Se poi ogni tanto ti toccasse anche lavorare la prenderesti malissimo!

5. Bilancia

La sola idea di doverti vestire la mattina ti fa fatica, cara Bilancia, perché tu sei un segno d'azione, di passione e di intelletto. Quindi ti senti a tuo agio o svestita o vestita solo nella parte sopra per fare le call da casa. Le dolcezze le hai temporaneamente messe da parte che qua c'e da fatturare per l'impennata di fine anno. Parola d'ordine: business!

4. Ariete

Ti ho messo qua perché tu ti senti assolutamente un fico e irraggiungibile, come le modelle di Victoria Secrets: un altro campionato insomma. Però diciamo pure che l'empatia non sarà il tuo forte e sia che tu stia dando ordini o che tu stia rivalutando per perfezionarti, in tutti i casi te ne frega solo delle tue chiappette. Che farai stare benissimo!

3. Sagittario

Quanta saggezza tutta concentrata nel tuo corpicino Sagittario: sei come un buco nero di materia grigia e progetti, prospettive e viaggioni mentali, tutto stipato lì dentro con una forza di gravità eccezionale. Hai le risposte a tutto e sono anche quelle giuste e chiaramente gongoli parecchio con noi che pendiamo dalle tue labbra!

2. Capricorno

La bellezza é al primo posto delle tue priorità e se la gioca con la tenerezza: chi si ricorda di te imbronciato e militaresco deve ricrederti perché se fosse possibile in questi giorni andresti al lavoro in tutù rosa e con il tuo orsacchiotto preferito sotto braccio. Insomma, sarà il Natale o sarà Venere ma tu sei proprio uno zuccherino!

1. Leone

Ti si adora e ti si segue come con il profumo di biscotti alla cannella! Hai un fascino innato e sono sicura che lo sfrutterai alla grande senza manco bisogno di ricordartelo! Occhio a non esagerare con il piacere profondo di farti riverire manco fossi Antonio in Egitto!