Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 18-24 agosto 2025: Pesci e Cancro inguaribili romantici

La classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 18 al 24 agosto 2025 vi indicherà a chi chiedere baci e coccole: i segni d’acqua con Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco le previsioni dell’oroscopo segno per segno per la prossima settimana.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Arriva la classifica dei segni più fortunati della settimana, che va da lunedì 18 a domenica 24 agosto 2025, con le previsioni segno per segno. Aspettando la luna nuova nel segno della Vergine del 23 agosto, anzi a dire il vero la prima delle due lune nuove nel segno della Vergine di questo 2025, a continuare a godersi l'amore saranno i segni d'acqua (Cancro, Pesci e Scorpione), grazie a Venere ancora nel segno del Cancro. Ma c'è di più, sempre per i segni d'acqua: Giove in Cancro è perfettamente trigono alla Lilith in Scorpione: nessuno fermerà un Cancro, un Pesci o uno Scorpione che vogliono riprendersi la propria libertà, soprattutto in amore!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 18 a domenica 24 agosto sono i segni d'acqua a guadagnarsi il podio!

12. Ariete

Oramai, a furia di startene da solo in qualsiasi momento della giornata, perché le persone proprio non le sopporti, potresti candidarti come guardia forestale nei sentieri più sperduti dell'Appennino. Ovviamente non ti farai ripetere due volte di sgridare i turisti che non hanno rispetto della natura. Sei così burbero anche per questa settimana che, non appena avrai l'occasione giusta per farti sentire, alzerai la voce e batterai i pugni. Quella sensazione che nessuno ti ascolti, nessuno ti veda, ti fa proprio imbestialire. Il parere dell'astrologa è che questo momento debba servirti per fare il punto con i tuoi bisogni interiori e ricordarti che anche la rabbia, se ben usata, è un'enorme fonte di energia.

11. Capricorno

Se il giramento di scatole avesse una diretta conversione in forza dinamica, tu, con il tuo umore grigio, in questa settimana potresti addirittura spingere un Frecciarossa. Insomma, Capricorno, chi si aspetta da te sorrisi e dolcezze può davvero scordarsele, perché tu sarai troppo impegnato a fare il conto delle persone che non sopporti più e di tutto quello che da settembre vuoi toglierti di dosso. Nel dubbio ringhi, come un dobermann da difesa quando qualcuno disgraziatamente parcheggia di fianco al suo cancello. Per distendere i tuoi nervi tesi non basterebbe un'intera squadra di massaggiatori shiatsu.

10. Acquario

Tutto quel lavorio mentale è davvero faticoso e tu, anche nel mezzo della vacanza, ti senti stressatissimo! Quella meravigliosa capacità che hai di natura di prendere le cose come vengono, di guardare sempre il lato positivo, di risolvere le situazioni con leggerezza e ridendoci su, sembra decisamente naufragata al largo, come la pallina da racchettoni quando sbagli la mira. Per fortuna, però, hai capito quanto le endorfine da sport possano aiutare a scaricare anche solo un po' la tua testolina ingombrata e affollata più delle spiagge del Salento. Tornerai stressato, ma con un fisico da paura!

9. Vergine

Sei qui negli ultimi scalini della classifica dei segni più fortunati della settimana soltanto perché i tanti grilli per la testa che cicalecciano ti rendono così pensierosa che il tuo cervello ti sembra come abbandonato su un materassino e trasportato dalle onde dalla Calabria alla Tunisia. Sarà davvero difficile affidarsi a te, che sei concreta soltanto nelle cose pratiche, ma quando si tratta di fare un pensiero costruttivo anche sugli eventi da settembre in poi, alzi bandiera bianca e ordini un altro drink. Per fortuna, per superare il cicaleccio delle domande esistenziali tra le tue due orecchie, ti abbandonerai all'amore. Tanto i baci si consumano immediatamente.

8. Toro

Sarebbe stata un'estate davvero perfetta se non ci si fosse messo Mercurio di traverso. Insomma, qualche senso di colpa in più dopo una serata di bagordi, qualche domanda profonda in più dopo giornate di relax totale e abbandonato, qualche pensiero in più ogni volta che arriva il messaggio dalla banca. Diciamo pure che continuerai ad essere il miglior compagno di serate e vacanze goderecce, ma la spensieratezza durerà soltanto finché non finirà la bottiglia di limoncello. Poi, teniamoci pronti ai tuoi flussi di coscienza che nemmeno il fusto della birra alla spina al bar della spiaggia.

7. Sagittario

Adori questa meravigliosa sensazione di sapere sempre che cosa fare, di ordinare il piatto giusto anche in un ristorante dove il menù è soltanto nella lingua locale, di azzeccare perfettamente gli orari di partenza per evitare il traffico. Insomma, in questa settimana avrai la sensazione che tu e il tuo cervello, insieme stretti stretti, potete andare ovunque nel mondo e superare qualsiasi piccolo problema. E quando si ha un cervello così superdotato, ogni problema non è che una nuova opportunità.

6. Gemelli

Marte a favore continua a farvi sentire praticamente invincibili, anzi direi di più: conquistate anche soltanto con la forza del pensiero e siete in grado di far cadere ai vostri piedi chiunque. Sarà la lingua lunga nel raccontare cose e descrivere sogni e progetti, sarà l'amore per le cose belle da godersi subito, come il gelato prima che si sciolga. O sarà che anche la luna nuova a sfavore può portare un momento di riflessione sentimentale. Insomma, questa settimana, cari Gemelli, vi sentite pronti per affrontare qualsiasi cosa. Con un fascino da pompiere che salva il gattino sull'albero.

5. Bilancia

Continua questa pazza pazza estate nella quale non ti senti più di placare gli animi, trovando delle soluzioni che vadano bene a tutti. Non hai alcuna intenzione di perdere troppo tempo davanti allo specchio per essere perfettamente impeccabile, a prova di commenti acidi dei parenti. Continua questa estate nella quale tu, rumorosamente, te ne freghi! Merito di Marte nel tuo segno zodiacale, che ti dona audacia, coraggio, una sicurezza in te stessa che nemmeno Lara Croft. Sappi che saremo tutti stupiti, ma chi ti ama davvero applaudirà.

4. Leone

Oramai il tuo cervello sarà allenatissimo, meglio di quello dell'amministratore delegato di una multinazionale. I tuoi pensieri sono talmente profondi che riescono ad arrivare diretti al punto, capendo alla perfezione l'origine dei problemi e, qualche volta, anche la loro soluzione. Tutto questo è praticamente come fare stretching prima di rimetterti in gioco nella routine quotidiana. Prendi appunti, scrivi dichiarazioni d'amore, compila file Excel con liste di cose da fare e da non fare. Approfitta di tutta questa saggezza prima che scappi via.

3. Scorpione

I pensieri tormentati non ti hanno abbandonato un minuto in tutta questa estate, ma tu ne hai fatto scaltramente materiale di discussione che ti ha fatto apparire ancora più affascinante del solito. Posso fare qualcosa d'altro che non sia applaudirti? Giove, Venere e pure la Lilith, tutti insieme, ti danno lo stesso piglio di un travel blogger deciso a fare il viaggio della sua vita, quello che lo porterà in alto nelle classifiche di YouTube! Il bello è che sembri proprio aver capito che l'amore può tutto, mentre la rabbia decisamente no.

2. Pesci

I giorni della luna nuova nel segno della Vergine, verso la fine della settimana, ti renderanno un po' più malinconico del solito e il tuo sguardo sarà perso come quello del proprietario dello stabilimento balneare quando danno pioggia. Per tutto il resto della settimana, però, sarai un inguaribile romantico, uno di quelli che le adolescenti sognano di incontrare nelle vacanze al mare coi genitori. Non ti fai pregare per mettere in atto romanticherie di ogni genere: dalle poesie ai falò, dai balli in spiaggia ai bagni di mezzanotte. Tutto un cliché di amore appassionato. Viva Venere!

1. Cancro

Sembra proprio che l'astrologa si sia presa una cotta per il Cancro, dato che lo piazza sempre qui in altissimo nella classifica dei segni zodiacali più fortunati. In realtà, a guardarti come se fossi Ercole tutto muscoli e persino saggezza, sono proprio i pianeti. Marte a sfavore invece abbassa un po' il livello di sicurezza in te stesso che avevi conquistato negli ultimi tempi, ma ti rende morbidamente romantico come uno smoothie alla fragola. Se hai qualche momento di debolezza, dovrai solo raccontarlo per risultare ancora più irresistibile.