Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 14-20 aprile 2025: Ariete e Leone ritrovano lucidità mentale La classifica dei segni fortunati della prossima settimana che va da lunedì 14 a domenica 20 aprile 2025 continua a sostenere l'amore per i segni d'acqua: Cancro, Pesci e Scorpione. I segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, invece, ritrovano il vigore intellettuale.

Nella classifica dei segni più fortunati dalla settimana che va da lunedì 14 a domenica 20 aprile 2025 ci troviamo di fronte a una settimana particolarmente intensa dal punto di vista astrologico. E la Pasqua c'entra davvero poco (che comunque sarà domenica). Finalmente la Venere smette di essere retrograda, cioè ha smesso in realtà alla fine della settimana scorsa ma da questo momento c'è la godiamo parecchio. Rimane una Venere nel segno dei Pesci, ma decisamente meno dubbiosa e tormentata. In compenso ci pensa Marte che dopo 4 mesi abbondanti nel segno del Cancro, che non gli piaceva per niente, si sposta nel segno del Leone che gli piace parecchio, e subito si scontra a Plutone: insomma, di nuovo prepariamoci ad una settimana particolarmente intensa e frizzante. Qualche volta anche troppo!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 14-20 aprile 2025

12. Acquario

Ti senti scivolato quaggiù come la pallina del flipper che non ha nemmeno la possibilità di essere recuperata dai braccialetti meccanici. Tutta colpa di Marte che improvvisamente si mette in opposizione al tuo segno zodiacale sembra spegnerti, come fossero le luci sul palcoscenico del teatro, tutte le energie ma soprattutto tutte le forze vitali. Il tuo massimo desiderio sarà chiuderti nel camerino, magari con una bella bottiglia di champagne, come le vere dive.

11. Capricorno

Ma se Marte finalmente si toglie dalle scatole, perché tu sei ancora qui, caro Capricorno? Questa probabilmente sarà la domanda che ti saltella sulla punta della lingua subito prima di una maledizione all'astrologa. Il fatto è che contemporaneamente Mercurio si mette a sfavore il che non ti aiuta proprio per niente a recuperare né la pazienza, né tantomeno la diplomazia. Forse l'unica cosa che ti viene voglia di fare, e che faresti anche bene a fare, è un po' di sport. Sudare è sempre un'ottima soluzione!

10. Bilancia

C'è ancora da attendere per la tua ripresa ufficiale, quindi non cantare vittoria anche se senti che finalmente Marte si è levato di turno. Continua a tenere la bocca cucita come se fossi al cospetto della regina madre in persona e, nel dubbio, mantieniti pure inchinata di modo che nessuno veda le smorfie di disappunto che hai sul viso. Insomma, sei in una convalescenza relazionale per cui è bene che alle persone ti approcci piano piano, come al carboidrato dopo la dieta.

9. Vergine

La bella notizia è che nel tuo cervello riprenderai il traffico di neuroni che portano persino a delle idee quasi quasi geniali. La cattiva notizia invece che ti esprimerle in modo dolce non te ne frega niente e tantomeno te ne frega se le tue idee possono dare fastidio alle persone che ti stanno intorno. Anzi, ogni tanto potrebbe persino farti piacere! La tua linguetta biforcuta in questi giorni sarà sguinzagliata come il boa di una drag queen e ne va particolarmente fiera.

8. Sagittario

È sempre colpa di Venere se tutto quello che dici risulterà fastidioso come la tizia che ti riprende perché hai usato un accento sbagliato, una data sbagliata, un'imperdonabile imprecisione. Marte e Mercurio a favore ti fanno salire in cattedra come il professore dell'attimo fuggente e tu non hai alcuna intenzione di trattenerti. Questo significa che sarà subito ben chiaro a tutti che le tue facoltà intellettuali sono tornate in pista meglio di Leclerc ma anche che per l'empatia dovremmo attendere pazienti. Noi pazienti, perché tu non lo sarai proprio per niente!

7. Scorpione

Peccato per quel Marte che rompe l'idillio del tuo carattere delle ultime settimane come fa la sveglia del lunedì mattina con la pace del weekend. Ti risvegli anche tu e sei incazzato appunto per colpa di Marte. Tutto quello che ti é sembrato scorrere naturalmente nei giorni scorsi adesso lo vivi con la fatica del vogatore di canoa che pagaia controcorrente.. e al primo coach che prova ad incitarti lanci anche in bel vaffa!

6. Gemelli

Non ti farai certo ripetere due volte di dire quello che pensi perché tu in questo periodo hai trattenuto fin troppe idee, polemiche, considerazioni e soprattutto pettegolezzi tanto che ti senti scoppiare come un gavettone! Il bello è che tutto d'un fiato sentirai irrefrenabili le energie per metterti in gioco e soprattutto scendere in campo, costi quel che costi. Temporaneamente la delicatezza ancora sarà sospesa, in fase di revisione!

5. Toro

Quel Marte arriva proprio a turbarti mentre galleggiavi sereno come in una romantica domenica pomeriggio sul lago. All'improvviso i nervi ti saltano e non vedi l'ora di adescare prede alle quali mollare senza preavviso ne avvertenze i tuoi doveri, i compiti in ufficio e persino le incombenze coi parenti. D'un tratto ti defili come quando si cerca un volontario per buttare la spazzatura.

4. Cancro

Marte ti abbandona ma non é necessariamente un male, soprattutto perché resta Venere a farti compagnia e a renderti quell'irresistibile abbraccio nel quale non vediamo l'ora di tuffarci. L'ansia da prestazione cala e cresce proporzionalmente la tua voglia di goderti la vita come se fosse il primo giorno di vacanza. Tutti questi mesi di Marte ti hanno reso così sicuro di te che adesso non ti preoccupi di aver sbagliato nemmeno quando ti fanno notare che sei nella riunione sbagliata.

3. Ariete

Mercurio torna nel tuo segno zodiacale e tu ti attacchi a tutti i tutorial che trovi in rete anche quelli di design o a quelli per addestrare i pappagalli. Il tuo cervello é come una spugna e hai bisogno di impregnarlo con cose. Tantissime cose! Un po' perché le energie scorrono in te di nuovo finalmente e un pò perchè l'amore continua a non darti particolare soddisfazione. Fai da solo, che é meglio

2. Pesci

L'amore resta in te e nonostante Marte se ne vada la passione non ti abbandona. Resti un inguaribile romantico pronto a sbottonarti i jeans al momento giusto, insomma così perfetto come il pranzo bilanciato dal nutrizionista. Vicino a te ci sentiamo al sicuro come avvolti nel pluriball!

1. Leone

Ecco qua, sei felice Leoncino?? Marte, dopo che ti ha reso dubbioso e qualche volta spaesato come un italiano in Siberia con i cartelli in cirillico, adesso si piazza nel tuo segno ed é pronto a riscendere in campo. Ti senti come una ballerina che dopo ore di silenzioso pilates adesso volteggia e piroetta. Inutile chiederti di andarci piano perchè non ci pensi nemmeno!