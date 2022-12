Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati fino a Natale: Giove entra in Ariete! Nella classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana di Natale che va dal 19 al 25 dicembre 2022, troviamo Venere e Mercurio in Capricorno. Questo aspetto renderà dolci, come il mascarpone sul pandoro, i segni di terra.

Eccoci alla classifica dei segni zodiacali più fortunati dell'oroscopo per la settimana di Natale che va dal 19 al 25 dicembre 2022. Possiamo contare su Venere e Mercurio entrambi nell'organizzatissimo e pratico segno del Capricorno, per avere cenoni e ricorrenze di famiglia organizzate come da una wedding planner.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana di Natale

Nel frattempo, per amplificare i festeggiamenti anche Giove entra ufficialmente in Ariete, donando tanta voglia di cantare, ballare e lasciarsi andare. Non dimenticatevi che il 21 dicembre c'è il solstizio d'inverno e si festeggia Yule.

12. Cancro

Lo spirito del Natale ti infastidisce come l'elastico della calzamaglia dopo il pranzo di Natale. Chiunque si aspettasse da te un’accoglienza da pubblicità del panettone, dovrà ricredersi perché tu non vedi l’ora che se ne vadano tutti e che diano Asterix alla tv.

11. Bilancia

Avere Marte come unico pianeta a favore non porta proprio bontà natalizia! Quest’anno risponderai così a tono anche allo zio che finge di essere sordo, che ti toglierai i sassolini che tieni nelle scarpe dal Natale dell’82. Biforcuta e determinata.

10. Sagittario

Non alzi un dito, e nemmeno le chiappette dalla sedia. Tu la storia delle gambe sotto al tavolo l’hai presa sul serio, e ti fai servire e riverire come il bambinello dai Magi. In compenso, da seduto sarai bravissimo a riempire bicchieri e proporre brindisi, casomai ci si annoi! Anche in amore non ti impegni.

9. Pesci

Sei pronto a brontolare, e non vedi l’ora che qualcuno a tavola sollevi questioni politico-sociali, che finalmente sei pronto a dire la tua. Ah sì, se ti sentiremo! Anzi, lo fai quasi apposta a non leggere le letterine di Babbo Natale, per fare i regali sbagliati ma di testa tua. Questa storia che si sia tutti più buoni ti scivola addosso come la neve sul bagnato.

8. Leone

Giove è a favore, e tu sei un grande festaiolo. Sarai il primo a mettere la playlist di Natale e a ballare Mariah Carey nei corridoi dall’ufficio alla casa della nonna. Con assolo ovviamente! Sull’ottimismo ci stai lavorando, ma la prendi alla larga, tu sei all’antipasto e lui è al pandoro. Però direi che la situazione migliora alla grande.

7. Scorpione

Ti stai ammorbidendo anche tu, e potremmo vedere delle lacrimucce spuntare quando si accendono le luci dell’albero e parte "Tu scendi dalle stelle". Non so bene se siano di stanchezza, di incredulità per essere sopravvissuto a questo anno o di gioia, ma in tutti i casi indicano che il tuo cuoricino si è rimesso in moto!

6. Ariete

Che regalo natalizio migliore di Giove, pianeta dell’abbondanza e della fortuna, nel tuo segno zodiacale?? Fossi in te tenterei con un biglietto della lotteria! Nonostante il cervello temporaneamente sotto gelatina come il patè, e i sentimenti confusi come le verdure nell’insalata russa, direi che sei ottimista e solare. Ottimo!

5. Vergine

Hai ripreso a provare emozioni proprio last minute sotto Natale, e comunque sotto le coperte resti freddina, come il naso delle renne. In compenso, però, sarai la perfetta padrona di casa, quella che quando si arriva all’apertura dei regali ha già messo i piatti in lavastoviglie. E questo ti dona un senso di pace ed equilibrio senza eguali.

4. Acquario

Organizzi tutto tu, compresi i bigliettini di auguri che questa volta saranno davvero sentiti! Sei il connubio perfetto di energie ed empatia. E anzi, per trovare il regalo giusto non farai come al solito la corsa alle 19 del 24 dicembre, ma ci penserai con amore e per tempo. La voglia di far star bene chi ti circonda va oltre la famosa busta.

3. Gemelli

Per voi queste vacanze di Natale saranno un party dal 19 dicembre al 7 gennaio, perché avete tante ma tante energie da spendervi sopra e sotto le coperte. Quindi non vi risparmierete in aperitivi e cene, e soprattutto voglia di divertirvi. Anzi, avete anche preparato un repertorio di barzellette e aneddoti divertenti per quando inizierà a calare il silenzio!

2. Capricorno

L’amore è tutto attorno a te, come il profumo di panettone quando lo si mette sul calorifero. Hai proprio una parola buona per tutti, persino per chi ti ha evidentemente riciclato un regalo. È sostenibile e va anche di moda! Tanto tu sei innamorato, quindi poco te ne importa.

1. Toro

Stavolta ti senti un grande protagonista del momento, come la tombolata del 25 pomeriggio! Inutile dirti che ami tutti, abbracci tutti e non fingi nemmeno quando ti si chiede come stai. Anzi, non vedi l’ora di dichiarare che ti senti un fico da paura e che hai grandi aspettative per il futuro prossimissimo, domani proprio.