Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dall’8 al 14 luglio 2024: Pesci e Cancro con il batticuore La classifica dei segni fortunati, per l’oroscopo della settimana che va dall’8 al 14 luglio 2024, vede ancora i segni d’acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) al massimo dell’esplosione cardiaca, sentimentalmente parlando. Da venerdì, però, si cambia rotta, con Venere che passa in Leone. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

È in arrivo un bel cambiamento di rotta nella classifica dei segni fortunati di questa settimana dall'8 al 14 luglio! Infatti, mentre la stagione dei flirt ha avuto inizio, il pianeta dell'amore conclude il suo percorso in Cancro, che è un segno molto dolce, molto sensibile e molto accudente. In più proprio questa Venere prima di passare in Leone (venerdì) se la gode sia con Urano che con Nettuno, il che rende i cuori dei segni d'acqua praticamente come uno spettacolo pirotecnico da matrimonio Vip.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco chi sarà il segno più fortunato per la prossima settimana: Cancro, Toro e Pesci sul podio.

12. Ariete

L'amore lo senti arrivare ma da molto lontano come il profumo delle vacanze di agosto nelle quali prevedi di cazzeggiare amabilmente. Per adesso accontentati del cervello che torna a funzionare come dopo settimane di apnea. Almeno in ufficio torni a essere amato… anche solamente dal capo!

11. Acquario

Eccoci, sarebbe meglio che ti mettessi al collo uno di quei cartelli che si usano nei cantieri per dissuadere i curiosi a farsi troppo avanti. Quelli col teschio per nulla rassicurante proprio. Con Mercurio, Marte e dal weekend anche Venere tutti a sfavore, nel tuo raggio di azione rischiamo di restare inceneriti anche solo dal tuo sguardo.

10. Bilancia

Ti porti avanti coi discorsi Bilancia e, almeno a parole, diventi decisamente più dolce. Per i fatti tocca aspettare il weekend ma dato che anche tu non vedi l'ora di tornare la sirenetta scodinzolante e ammiccante di sempre diciamo che ti darai da fare. I tempi in cui ti davano tutti fastidio, più delle gambe gonfie, stanno finendo.

9. Capricorno

Ci fai vedere i muscoli e anche i canini come i cani da guardia dietro ai cancelli delle villone. Non hai alcuna intenzione di risultarci simpatico Capricornone. D'altronde dove Venere fa venire a galla qualche senso di solitudine, di dubbio, di insicurezza emotiva ci pensa Marte a schiacciarlo come la mosca con la paletta.

8. Gemelli

Sei confuso Gemelli: tu che di questi tempi di solito avevi tutte le serate impegnate e non dovevi manco troppo studiare gli outfit perché avevi intenzione di toglierteli prima che potessimo imprimerli nella memoria, adesso sei divanato e pacifico. Le gioie sono quelle della tavola, dei grattini e delle chiacchiere in confidenza.

7. Sagittario

Ti sentiremo sospirare e non sarà rassegnazione ma un sospiro di sollievo. che era ora. Se in questi giorni ti sei sentito ignorato come il giocatore che il mister lascia a riposo in panchina, adesso piano piano ti riscaldi e torni in campo. Da venerdì sarai pronto pure a tirare i calci di rigore finali, persino sentimentalmente parlando. Insomma, si sente l'estate anche nelle mutandine.

6. Scorpione

Mai come in questa settimana farai i capricci ma mai come in questa settimana sarai bravissimo a farti perdonare. Almeno fino a venerdì, poi Scorpionaccio sarà decisamente più dura. Quindi allenati a fare gli occhi dolci anche quando guardi l'impiegato delle poste che di sicuro qualcosa con quel fascino la porti a casa.

5. Leone

Sai tutto tu e la cosa ti piace parecchio anzi per la prima volta se dovessi andare in una città per lavoro o per il matrimonio di un amico di sicuro faresti una capatina nel duomo, ti informeresti sul santo patrono, leggende, tradizioni, cenni storici e se non ti tratteniamo ci tocca portarti pure al museo civico. Siamo tutti felici però dei tuoi neuroni ringalluzziti.

4. Vergine

Più che il cervello al massimo, rallenta un pò la voglia di essere la prima della classe e di alzare la mano per dare la risposta giusta anche al controllore del treno che ti chiede che posto avevi prenotato. Anche perché questa onda anomala di amore che ti sta invadendo ti fa capire quanto sia bello lasciarsi andare alle emozioni, dimenticandoti del perfezionismo isterico solito.

3. Pesci

Ti si ama come lo split dell'aria condizionata Pesciolone e tu di conseguenza non solo ci riempi di coccole e benessere ma ci refrigeri anche il cuore con quella brezza che sa di sentimenti ma anche di passione. La temperatura perfetta insomma.

2. Toro

Ti faccio una soffiata come fossimo alle scommesse dei cavalli: giocati tutto entro venerdì perché poi è un attimo che perdi quello charme dolce e romantico da serenata sulla spiaggia. Nei primi 5 giorni di questa settimana puoi davvero tutto, anche convincerci a mettere la maglia della salute che non si sa mai.

1. Cancro

Ti ho messo qua perché vorrei che questa fosse la tua settimana di gloria Cancretto! Dacci dentro, ubriacati d'amore, fai tutte insieme quelle follie che hai solo pensato ma non messo in pratica per mancanza di coraggio. Vorrei che approfittassi di questo trionfo di pianeti a tuo favore per fregartene, che per te è la maggiore delle conquiste.