Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dall’8 al 14 dicembre 2025: infuocati i segni di fuoco

Nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va dall'8 al 14 dicembre, siamo nel pieno dell'avvento e ci avviciniamo al Natale a grandi passi, quindi vi auguro di esservi già organizzati. La bella notizia però è che Venere e Marte restano in Sagittario, quindi sollecitano i segni di fuoco, che poi tra tutti sono quelli che risolvono sempre meglio la situazione. Mercurio invece passerà soltanto nel fine settimana da Scorpione a Sagittario e anche lì le decisioni si fanno sicuramente più snelle. Unica cosa da segnalare astrologicamente parlando: Santa Lucia, un primo check della situazione natalizia.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco quali saranno i segni più fortunati della settimana che va da lunedì 8 a domenica 14 dicembre 2025: le previsioni astrali per tutti i segni.

12. Gemelli

Con tutti questi pianeti a sfavore in questa settimana, caro Gemelli, sarai così stanco e stremato che il contorno occhi non lo usi, ma te lo bevi direttamente tutto. A canna proprio, come la birra il venerdì sera! Quindi speriamo che nessuno chieda a te di fare qualcosa di importante o di occuparti di qualcosa di essenziale e, se proprio dovesse farlo, ti prego di essere sincero fin da subito e dirgli di non riporre troppe speranze. Molto meglio esserre sinceri che non cercare una scusa all'ultimo minuto.

11. Vergine

Sarà bene che questa settimana ci si tenga tutti a debita distanza da te, come se fossi un magazzino di fuochi d'artificio pronti per il capodanno, perché con Marte e Venere tutti e due a sfavore (e nel weekend ci si mette pure Mercurio) la voglia che hai di incendiarti e lanciare imprecazioni come fossero coriandoli è davvero altissima. Sono sicura che la tua dolce metà è così sveglia d'aver già capito la situazione e di aver trovato delle ottime scuse per farsi i fatti suoi.

10. Pesci

Nonostante il Natale sia di solito uno dei tuoi momenti preferiti, questa volta stai cercando un last minute per andare a lavorare pur di evitare cene con parenti e amici. Soprattutto questa settimana sarebbe un'ottima idea cucirti la bocca e anche ai ritrovi ai quali non puoi proprio sottrarti, parlare il meno possibile e fingere di essere costretto ad andartene prestissimo. Fingi anche di essere dispiaciuto, ovviamente! La prossima volta che al supermercato danno Jingle Bells dai di matto!

9. Toro

Questa sarebbe l'ultima settimana utile per pensare cose intelligenti e metterle in pratica, soprattutto in ufficio, ma tu purtroppo avrai ancora i neuroni inscatolati in cantina come le decorazioni che ti sei dimenticato di tirare fuori. Ecco, anche i neuroni saranno pieni di polvere e praticamente inutilizzabili. Mentre tutti non vedono l'ora di farsi dichiarazioni sentimentali, tu al massimo fatti consigliare qualcosa da dire di neutro da ChatGPT.

8. Acquario

Quanto ti scoccia non avere la risposta pronta che ti salta sulla punta della lingua, con la solita dirompente trasgressione. Ti ritroverai ogni tanto a parlare del tempo o del caro benzina. Per fortuna questo importa davvero poco a tutti, dato che saremo concentrati sul tuo fascino e sul tuo carisma. Diciamo che in privato sarai il partner ideale mentre in pubblico potresti essere utile come la sdraio da giardino mentre fuori piove.

7. Capricorno

I pianeti sono tutti nel segno del Sgittario e da lì si trovano in una posizione dalla quale sembrano farti le domande già sapendo che sei in difetto, un po' come faceva la mamma la domenica sera quando ti chiedeva se avevi fatto tutti i compiti per il lunedì. Sappiamo benissimo tutti che tu in questi giorni non sei sul pezzo come al solito e non senti più tutta quella tensione al perfezionismo e alla conquista dell'applauso. Sei svogliato Capricorno, non ti impegni abbastanza!

6. Cancro

Sfrutta ancora tutta la settimana lavorativa per ricordare a colleghi e superiori che senza di te se la sarebbero vista davvero brutta negli ultimi tempi. Già che ci sei, però, sfrutta sempre questo Mercurio ancora a favore per prepararti cose molto dolci e romantiche da dire per tutti i giorni delle feste di Natale, perché ti vorrei anticipare che in quel periodo sarai molto meno tenero e disponibile. Però, se adesso ti scrivi la poesia da declamare al taglio del panettone, siamo a posto.

5. Bilancia

Quanto ti soddisfa Bilancia questo periodo nel quale hai l'impressione che tutto quello che tocchi diventi fantastico, manco fossi una delle fatine della Bella Addormentata nel bosco. Sei ovviamente la fatina duella dell'home decore, da sempre la tua preferita. Ti svegli con il sorriso e nessuno riuscirà a togliertelo nemmeno ti dovesse rubare il parcheggio. Hai quasi l'impressione che tutto questo filare liscio delle cose sia preoccupante.

4. Leone

Quanto ti piace Leoncino questo periodo dell'anno nel quale puoi esagerare con i lustrini, le paillettes, le piume e persino con il rossetto rosso "naso di renna" senza che nessuno abbia qualcosa da ridire. Anzi, fosse per te quasi quasi ti faresti addirittura una parure con le lucine di Natale. Tutto questo perché non solo sei entusiasta, travolgente, passionale e felicissimo ma hai addirittura voglia che tutti lo sappiano.

3. Scorpione

Goditi quest'ultima settimana lavorativa nella quale uno dei tuoi pianeti preferiti, Mercurio pianeta del pensiero, si trova proprio nel tuo segno zodiacale e tu puoi continuarci ad insegnare cose, rimpolpando il tuo ego come se fossero gli zigomi con l'acido ialuronico. Queste sono giornate in cui darai spazio a tutto quello che è concreto: dai primi regali di Natale fino ai baci della buona notte più dolci di sempre.

2. Ariete

Ti senti davvero carico questa settimana, caro Ariete, e non hai certo bisogno di qualcuno che ti aiuti… Anzi! Dato che a dicembre siamo tutti più buoni, sarai tu a renderti disponibile per aiutare gli altri. In più, non solo ti senti buono, ma anche decisamente irresistibile tanto che quasi quasi stai pensando di impacchettare te stesso per regalarti a chi ami. Un'ora con te ci fa stare meglio di un pomeriggio alla spa.

1. Sagittario

E niente, caro Sagittario, nessun Babbo Natale nel centro commerciale, anche se dovesse regalare sconti a grandi e piccini potrà essere più amato di te questa settimana dato che non solo sei buono, ma anche particolarmente sexy. Non ti preoccupare se ogni tanto avrai la sensazione di prendere in mano la situazione, risolverla, dare ordini e soprattutto gestire tutto come se fossi un ingegnere gestionale, ma sappi che tutta questa sicurezza in te stesso a noi ci rassicura, altro che darci fastidio!