Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 9 al 15 marzo: Pesci e Scorpione grandi maestri di vita

La classifica dei segni più fortunati di questa settimana che va dal 9 al 15 marzo 2026 rende più decisi i segni d'acqua e più amorosi e generosi i segni di fuoco. Mercurio resta retrogrado nel segno dei Pesci e la cosa sta iniziando a farsi problematica, soprattutto perché i segni mobili (Gemelli, Sagittario e Vergine) nuotano nel dubbio innervosendosi parecchio. In compenso, Marte resta nel segno dei Pesci e Venere, focosa, in Ariete.

12 Vergine

Ti senti così confusa, cara Vergine, in questi giorni che non alzi nemmeno più la mano per rispondere alla domanda: "Che ore sono?". Tutta colpa di Mercurio retrogrado a sfavorissimo.

Tutta la tua sicurezza nella ragione, nella logica e nel controllo di ciò che ti circonda attraverso degli algoritmi impeccabili ed ineccepibili, si è sgretolata come il trucco quando ti commuovi. Per fortuna, i tuoi momenti di debolezza ti rendono decisamente più umana e pure più simpatica, ma forse tu non te ne rendi conto.

11 Gemelli

Oramai avete capito che la possibilità di dire delle cose fuori luogo, anche piuttosto compromettenti, è davvero altissima. Quindi, se siete saggi, vi siete incollati la bocca con il silicone, quello proprio della pubblicità, che non fa passare nemmeno una goccia d'acqua dal vetro della doccia. A parte l'amore che ogni tanto vi concedete grazie a venere amica, per il resto siete intrattabili.

10 Bilancia

Ti senti felicemente chiusa in te stessa come un lingotto d'oro al sicuro nella sua cassaforte e prendi qualsiasi invito ad una serata mondana come se fosse l'insidioso tentativo del famoso ladro Lupin di portarti via dal tuo luogo sicuro. Insomma, Bilancia, tra le tue comode quattro mura ci stai così bene che quasi quasi ci si vede il mese prossimo.

9 Capricorno

Ti pare proprio che tutto questo Mercurio retrogrado ti abbia fatto capire delle grandi cose, ma, nello specifico, non hai ancora bene capito che cosa!

Soprattutto però, hai capito che i consigli degli altri ti danno particolarmente fastidio, soprattutto adesso che, con Venere a sfavore, sei simpatico e disponibile come un negozio con la saracinesca abbassata e senza nemmeno esposti gli orari del servizio. E chi ha qualcosa da dire o di cui lamentarsi, vada pure dalla concorrenza che tu certo non en farai una tragedia.

8 Sagittario

Per lo meno Sagittario, hai l'impressione che ti si ami di più del solito, un po' come si amano le foche o i panda in via d'estinzione. Non proprio un amore passionale e affascinante, ma di sicuro un grande affetto.

Il punto è, caro Sagittario, che tutto questo Mercurio retrogrado a sfavore ti ha reso insicuro, come lo studente che balbetta la risposta sbagliata… E quindi anche a te che sei un grande maestro ti è toccato abbandonare la cattedra.

7 Leone

Devo ammettere, caro Leone, che sei finito qua, in fondo alla classifica dei segni zodiacali più fortunati, perché mi è sfuggita la mano ed era rimasto soltanto questo posto.

Però, credo che l'universo abbia sempre le sue buone ragioni per far succedere cose. Nonostante infatti ci sia una bellissima Venere che ti rende affascinante persino con la cuffia da piscina, potrebbe essere questo il momento giusto per abbassare le aspettative e goderti un po' di intimità, di umiltà, di silenziosa e delicata poesia.

6 Acquario

Sarà che l'arte del menefreghismo l'hai imparata perfettamente fin dalle scuole elementari, ma direi che questo Mercurio retrogrado proprio non ti tocca. Ti sfiora appena come la brezza marina e, al massimo, ti fa venire i brividini sulla schiena… Ma niente che non possa curare un buon bicchiere di vino rosso.

Quindi, insomma, caro Acquario, anche questa settimana saprai goderti la vita e soprattutto donarci pillole di saggezza senza nemmeno rendertene conto.

5 Cancro

Quanto ti piace fare quello che capisce al volo le frasi mistiche che un guru qualsiasi sputa lì, nel mezzo della confusione cosmica! Da una parte è vero che le capisci al volo; dall'altra, per colpa di Venere a sfavore, stare simpatico non è proprio il primo dei tuoi obiettivi. Quindi, sì, ci fai sentire volentieri come se fossimo superficiali e al massimo abituati a ragionare sulle parole crociate anziché sui grandi sistemi della vita. Tu invece ti mostri grande pensatore!

4 Ariete

Venere nel tuo segno zodiacale ti rende quanto meno affascinante ma, anzichè il solito guerriero, continui a sembrare il gatto di Kiss Me Licia perso sotto la pioggia. Forse però ti renderai conto che proprio da quando ti sei spogliato di tutte le tue ferrose certezze, della tua armatura e corazza, sei risultato molto, ma molto più piacevole.

3 Toro

Sarà che sei la persona migliore per proporre di stappare una bottiglia o buttare la pasta quando la situazione si fa complicata, ma questa è proprio la settimana nella quale ciascuno al mondo avrebbe bisogno di avere al suo fianco un Toro.

Non solo sei rassicurante, ma sei anche la persona migliore da abbracciare. Ovviamente, se punterai anche ad un secondo fine, sei assolutamente portato. Marte ti rende molto sensuale.

2 Pesci

Hai l'impressione di avere una qualche responsabilità nel grande caos che Mercurio retrogrqado nel tuo segno ha generato intorno a te, ma so anche che adori questa sensazione di sentirti libero come dopo una lavanda gastrica. Insomma, Pesci, direi che questa esperienza di Mercurio retrogrado da gestire e spiegarci ti abbia reso decisamente pulito dentro (emotivamente parlando) e bello fuori.

1 Scorpione

Non sei certo qui perché sei riuscito a superare con leggerezza i tormenti che porta Mercurio retrogrado in questa settimana, caro Scorpione. Anzi, piuttosto li cavalchi come Boccelli all'Ariston. Hai proprio l'impressione di avere imparato più in questi ultimi 15 giorni che non nell'intero ciclo dell'università. Tutta questa saggezza ti rende anche affascinante.