Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 9 al 15 maggio 2022: Leone e Ariete alla riscossa La classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana che va da lunedì 9 a domenica 15 maggio 2022 vedrà il trionfo dei segni di fuoco. Ecco le previsioni astrali della settimana per tutti i segni zodicali!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella classifica dei segni più fortunati dell'oroscopo per la prossima settimana, si tengano pronti i segni di fuoco, e soprattutto Ariete e Leone. Giove infatti, il pianeta del benessere, della felicità e anche dell'economia, entrerà nel segno dell'Ariete, dove starà fino ad Ottobre.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Con Giove e Venere in Ariete i segni di fuoco brilleranno per emotività e giocosità mentre i segni d'acqua grazie a Marte sfodereranno doti amatorie di grande audacia.

12. Vergine

Per colpa di Marte ancora in opposizione non vedi l’ora di scaricare le colpe su qualcun altro. Anzi, ti terrai lì pronti come i fazzoletti nella borsa tutta una serie di rimproveri per le persone che ti stanno intorno. Se qualcuno dovesse osare anche solo insinuare che tu abbia sbagliato qualcosa sei pronta a puntare il dito come se fosse lo spray al peperoncino antiscippo.

11. Capricorno

Ti sento già che stai brontolando per essere qui in fondo alla classifica dei segni più fortunati della settimana ma il punto è che tu in questi giorni non ti piaci proprio per niente e quindi cercherai in noi delle conferme senza però chiedercelo apertamente. Sappi che avere a che fare con te è più difficile che risolvere i famosi indovinelli della sfinge. Se scrivessi un cartello con i tuoi desideri sarebbe tutto più semplice, non credi??

10. Bilancia

Se c’è una cosa che ti infastidisce è il disordine, ma se ce n’è un’altra è il non avere il controllo sulla tua situazione economico-finanziaria. Bene, sappi che in questa settimana tutte e due queste piccole manie dovranno vedersela con qualche inghippo. La vita sembrerà sfuggirti di mano imbizzarrita come il toro meccanico alle feste di paese nel Far West.

9. Toro

Ti senti un po’ come quando la festa finisce e l’unica cosa che rimane a farti compagnia sono le bottiglie di birra finite da risistemare. Ecco infatti che l’unico pianeta che ti sollecita ancora è Saturno a sfavore. E' praticamente il momento giusto per prendere un bel saccone nero (anche metaforico) e infilarci dentro tutti i rimasugli dei bagordi. Vedrai che bel senso di libertà subito dopo.

8. Gemelli

Mercurio si è piazzato nel tuo segno zodiacale praticamente come il campeggiatore sulle rive del Ticino il sabato mattina. Non ha nessuna intenzione di schiodarsi quindi il tuo cervello produrrà tanti pensieri e la tua lingua tante parole ma, per colpa di Marte, la metà saranno parolacce e due terzi pensieri decisamente distruttivi del tuo interlocutore. La restante parte in effetti è molto geniale.

7. Sagittario

Ti senti decisamente in crisi mistica Sagittario, un po’ come un cinquantenne che deve fare i conti con vent’anni di lavoro sedentario e abitudinario alle spalle e altri 15 prima della pensione. Praticamente un naufrago. Quindi è ora di rimboccarti le maniche e andare a fare pratica in un monastero zen. Ti serve qualcosa di decisamente rivoluzionario per ritrovare te stesso.

6. Acquario

Hai davvero un sacco di voglia di chiacchierare, tanto che ti ritroverai a telefonare anche a vecchi amici che non senti da un sacco di tempo solamente per sapere come stanno. Tu sei così in questa settimana: limpido e frizzante come un bicchiere di acqua gasata con limone. Non capisci proprio come si possa perdere tempo a trovare scuse e a dire bugie.

5. Pesci

Ti senti super potente e anche se Giove ti ha abbandonato non ti farai grandi domande sul perché. Il bello è che hai scoperto quanto sia meravigliosamente liberatorio dire tutto quello che si pensa, senza filtri e senza preoccuparsi di come questo potrebbe atterrare nei cuoricini di chi ti ascolta. Ogni mattina quindi aprirai la tua ugola proprio come si apre l’acqua del rubinetto per riempire la vasca da bagno.

4. Scorpione

Questa storia di sentirti una bomba sexy ti piace tantissimo ma soprattutto in questi giorni sarà la voglia di essere irresistibile anche dal punto di vista intellettuale ad avere la meglio. In fondo, se c’è un personaggio che hai sempre ritenuto un sex symbol senza tempo, è proprio Sherlock Holmes, in tutte le sue versioni. Stare con te sarà un’avventura dentro e fuori dal letto.

3. Cancro

L’amore non sarà proprio il tuo forte ma ti voglio dare credito Cancretto e metterti sul podio di questa classifica perché tu, da sempre il segno più buono del mondo, con Marte a favore sei davvero incontenibile. Praticamente come un’esplosione, sì, ma all’interno di una fabbrica di crema al mascarpone. Finalmente vedremo dei lampi di aggressività nei tuoi modi da educatrice francese.

2. Leone

Gongoli a stare qui e so che ti stai già preparando ad una stagione estiva da urlo (bravo)… Per il momento ti impegni a ricordare a tutti che quando sei di buon umore non esiste miglior compagno di viaggio, di serata, persino di pomeriggio dal parrucchiere… Quindi adesso grazie a Venere a favore senti di poterti presentare ufficialmente come il partner perfetto.

1. Ariete

Come si sta lassù, caro Ariete? Conoscendoti benissimo soprattutto adesso che con Venere a tuo favore ogni occasione sarà buona per goderti tutti i piaceri della vita, anche quelli finora sconosciuti. Sarà un attimo vederti prendere un giorno di ferie solamente per andare a pucciare i piedi nell’acqua del mare. Un passionale come te non può resistere al richiamo dell’amore e per questo farai anche cose pazze.