Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 9 al 15 febbraio 2026: Pesci e Cancro si risvegliano

Quanto romanticismo nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 9 al 15 febbraio 2026, grazie a Venere e Mercurio nel segno dei Pesci proprio per San Valentino! Cancro e Pesci emozionati e creativi.

Eccoci alla classifica dei segni più fortunati della settimana dal 9 al 15 febbraio 2026, dell'amore di San Valentino ma anche alla settimana di Saturno che entra nel segno dell'Ariete: decidete voi a quale delle due informazioni dare più importanza! Nel frattempo, Venere e Mercurio passano nel segno dei Pesci, più dolci e più romantici, mentre Marte rimane rivoluzionario, libero e indipendente nel segno dell'Acquario.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati della prossima settimana, che va dal 9 al 15 febbraio 2026: ecco cosa ci riservano le stelle, segno per segno.

12. Vergine

Dato che si entra nella settimana dell'amore tu ti auto-sospendi e ti siedi in panchina, dato che tutte le dolcezze tipiche di queste giornate non attecchiscono proprio per niente sulla tua etica ferrea. Nessuno riuscirà a convincerti a mettere i cuoricini sulle i e ti fanno innervosire tutte le persone che perdono tempo a guardarsi profondamente negli occhi senza dire una parola. Romanticismo: questo sconosciuto!

11. Leone

Restare qui in fondo alla classifica dei segni zodiacali più fortunati proprio nella settimana dell'amore ti scoccia un po'. Speriamo che chi ti ama chiuda un occhio sul tuo caratteraccio di questi giorni e cerchi anzi di addolcirti con un bel regalo, il più brillante e seducente possibile. Effettivamente, a fronte di un'esibizione d'amore indiscutibile come questa potresti anche mettere temporaneamente da parte il tuo atteggiamento burbero. Sta a noi la capacità di sorprenderti!

10. Toro

Speriamo che qualcuno cerchi di corromperti con i dolcetti e coccolarti con i cioccolatini, proprio come si conviene in questa settimana dell'amore, nella quale tu però mantieni comunque le debite distanze. Il tuo cuoricino è ancora transennato e c'è sempre il rischio di massi pericolanti, praticamente delle rolling stones di paranoie e lamentele. Diciamo però che sei ampiamente disponibile a rivedere le tue posizioni a fronte di extra dosi di zucchero, reale o metaforico.

9. Sagittario

La tua area di libertà si è allargata un po' troppo, caro Sagittario, e proprio nel momento in cui ci si scambiano promesse e sguardi profondi e infiniti, tu non vedi l'ora di avere del tempo libero per farti i fatti tuoi. Nulla di male, si intende, soltanto hai così tante cose progettate e schedulate in agenda per queste giornate che le coccole ti sembrano proprio una perdita di tempo. Ti chiedi se non sarebbe la stessa cosa farsele da remoto, virtualmente connessi? No, te lo dico io, non è la stessa cosa.

8. Capricorno

Tu e la settimana di San Valentino non siete mai andati particolarmente d'accordo soprattutto perché è una settimana nella quale il pragmatismo concreto e fruttuoso viene messo decisamente dopo le emozioni incostanti e dispersive. Ci siamo già capiti! Sono sicura però che qualche parolina dolce riuscirà a sgranchire anche il tuo cuoricino. La velocità potrebbe essere il tuo forte anche nel vivere le emozioni, senza tanti giri di parole.

7. Gemelli

Questa Venere a sfavore proprio nella settimana delle paroline dolci per eccellenza ti rende decisamente più pungente, più cinico, più sarcastico ma anche molto ma molto più divertente. Speriamo che la tua dolce metà abbia il senso dell'umorismo e non sia particolarmente attaccata alle dichiarazioni tradizionali. Tu ti diverti soltanto se ci sono dei piccoli imprevisti, per esempio se la cena romantica a due si trasformasse in un divertente aperitivo tra amici.

6. Scorpione

Recuperi terreno, proprio dal punto di vista sentimentale, al momento giusto, il che è un po' il tuo forte da sempre: cavartela all'ultimo! Ti basta allenare allo specchio il tuo sguardo affascinante per rimetterti subito in pari con i battibecchi innervositi che ci hai riservato negli ultimi tempi. Certo, rimani sempre pigro e svogliato, quindi speriamo che la cena la organizzi il tuo partner. Fosse per te ordineresti un cinese a domicilio da mangiare direttamente sul divano. Niente di eccezionale ma tutto meravigliosamente normale, cosa ultimamente un po' troppo sottovalutata.

5. Ariete

Marte resta a tuo favore e continua a renderti particolarmente sexy il che, checchè se ne dica, è comunque una qualità molto apprezzata in ambito sentimentale e amoroso. Prendi l'iniziativa, ti esibisci in dichiarazioni decisamente passionali, non ti lasci certo scappare delle occasioni. Anzi, tutti i pianeti nel segno dei Pesci ti rendono anche più poetico, più romantico, addirittura commovente.

4. Bilancia

Rimane Marte a tuo favore nella settimana dell'amore, il che continua a renderti particolarmente provocante, qualche volta provocatoria, sensuale e travolgente. Quello che vuoi lo esigi anche dalla tua dolce metà e non permetti certo a nessuno di dimenticarsi di ricoprirti di attenzioni, di regali, di dolcezze. La tua scia di carismatico profumo si sente anche a distanza.

3. Acquario

Tu e il San Valentino non siete mai andati particolarmente d'accordo, eppure questa volta ci stupirai caro Acquario: hai davvero voglia di vedere gli occhi sorpresi, luccicanti della persona (o delle persone) che riceveranno da te un piccolo gesto affettuoso. Senza esagerare, si intende! Anche perché il pianeta che continua a stare dalla tua parte è proprio Marte che rinvigorisce le energie erotiche ma anche quelle fattive. Insomma, di certo non te ne stai con le mani in mano.

2. Cancro

Venere e Mercurio a tuo favore, proprio in questa settimana, ti renderanno il copywriter perfetto, poeta mancato, per dichiarazioni di qualsiasi grado di intimità e passione. Quasi quasi potrai proporti volontario come ghost writer anche per creare post amorosi sui social ad hoc (conto terzi). Ovvio che tutto il tempo che ti rimane libero lo dedichi alle persone che per te sono importanti che, mi sento proprio di dirlo, in questi giorni hanno una posizione invidiabile. Forse sarebbero proprio loro a dover stare in cima alla classifica dei segni zodiacali più fortunati!

1. Pesci

Tu al primo posto della classifica di San Valentino, mi sembri davvero la persona più competente! Dopo un periodo decisamente malinconico, adesso hai scovato delle grandi verità come i tesori in soffitta, e sei pronto a metterli a disposizione di tutti. Prima di tutto, hai intenzione di essere la persona più paziente, romantica, creativamente amorosa del vicinato, e potremmo aspettarci persino delle serenate sotto al balcone. Old stule!