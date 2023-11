Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 6 al 12 novembre 2023: Bilancia e Gemelli ritrovano l’amore La classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 6 al 12 novembre 2023 vede una rimonta dei segni d’aria grazie a Venere che da mercoledì entra nel segno della Bilancia.

Ci sono dei cambiamenti evidenti nel cielo di questa settimana, che va dal 6 al 12 novembre 2023, e quindi anche nella classifica dei segni zodiacali. Il più eclatante è Venere che da mercoledì entra in Bilancia così ad aver voglia di coccole saranno i segni d'aria. Ma con calma. Poi per fine settimana anche Mercurio entrerà in Sagittario. Ma la vera super notizia è che Saturno la smette di essere retrogrado rendendo i problemi da risolvere sempre urgenti ma noi meno pessimisti. Mi pare comunque una buona notizia!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 6 – 12 novembre 2023

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana: il Leone resta il segno più sfortunato, mentre il Cancro perde il primo posto a favore dello Scorpione.

12. Leone

Chi osa avvicinarsi lo farà a suo rischio e pericolo perché tu fai firmare un disclaimer prima di qualsiasi approccio come le strutture di sport estremi tipo il bungee jumping e il deltaplano. Lo dichiari fin da subito che sei simpatico e piacevole come una scossa elettrica e anche ugualmente prevedibile. Tutta colpa di Marte e Mercurio a sfavore e tu non fai proprio nulla per limitare i danni.

11. Toro

Sei come un pozzo di petrolio o una miniera d'oro: nascondi qualcosa di meraviglioso, Toro, ma è in fondo in fondo e per raggiungerla che rischiamo la vita e anche di beccarci qualche vaffa. Perché se l'amore effettivamente c'è, diciamo che è coperto da nervosismo, battutacce, sguardi truci e anche dichiarazioni di indipendenza che non lasciano spazio per concordati.

10. Acquario

Ci hai provato a tornare simpatico ma evidentemente non ci sei riuscito. Probabilmente non è ancora il momento, il tuo umore è acerbo come i cachi che non si staccano dall'albero e se ti si stacca a forza sei immangiabile. E insopportabile. E' questione solo di qualche giorno ancora, però. Insomma direi che la cosa migliore da fare è ignorarti come le raccomandazioni del nutrizionista quando non siamo dell'umore.

9. Ariete

Senti di aver voglia di sudare, di darti da fare, di spostare pesi che manco gli operai delle piramidi ai tempi dei faraoni. Perché facendo fatica ti sembra di avere una buonissima scusa per non metterti a pensare e prendere decisioni serie. E anche per non dover stare a fare micio micio con il partner o a cercartene uno, adesso che Venere arriva a sfavore. Insomma lavori sodo così puoi astenerti da tutto il resto. Ma solo temporaneamente, eh?!

8. Sagittario

Ti senti solo Sagittario ma quando ti si propone qualsiasi cosa da fare in gruppo o in coppia ti scoccia così tanto che improvvisamente quel divano e quel telecomando non ti sembrano più tanto tristi. Anzi, con Saturno contro e Marte in Scorpione secondo me avresti proprio bisogno di un po' di sano eremitismo introspettivo. Di quelli da lunghi viaggi in macchina da soli e con la radio spenta.

7. Gemelli

Hai la stessa voglia di vedere il partner che di farti strapazzare dal personal trainer. Nessunissima. Ti sembra di avere cose ben più complicate alle quali pensare e soprattutto hai la sensazione che tutti sottovalutino i tuoi problemi. Per colpa di Saturno tu ti disperi anche per l'onda del ciuffo che viene dalla parte sbagliata ma nessuno sembra comprendere il dramma. Superficiali!

6. Pesci

Hai presente quando in pausa pranzo spunta un timido sole e tu ti piazzi sulla panchina fiducioso accumulando tutte le energie positive e la vitamina D che riesci? Ecco, questa settimana ti sentirai proprio così: nessuno viene a disturbarti, Venere ti lascia in pace e tu ti godi anche delle piccole gioie senza preoccuparti delle responsabilità che Saturno vuole farti prendere.

5. Capricorno

Chi lo dice che tu sei un segno freddino? Chi si ricorda di te come uno che dà abbracci distaccati come quelli tra due capitani di squadre di calcio avversarie si sbaglia di grosso. Questa settimana sei caloroso come un polipo col prurito ormonale e otto braccia non ti basterebbero per tutte le dimostrazioni d'affetto (anche spinto) che vorresti dare.

4. Cancro

Se ci sei tu sappiamo di essere in ottime mani e ci affidiamo come fossi il capitano della nave o il comandante dell'aereo. Esigi però l'applauso all'atterraggio e le corone di fiori ad attenderti perché senti di meritarteli. Ti dai un gran da fare ma vuoi essere lodato e imbrodato per questo, sia mai che qualcuno osi darti per scontato! Venere a sfavore ti rende permalosissimo.

3. Vergine

Sei di quelle che parlano anche con le piante mentre le annaffiano e ringraziano l'universo anche quando il semaforo diventa verde. Saresti pronta per fare il monaco zen, Verginona, perché sei fatta del 60 % d'acqua e del restante 40% di bontà. Il tuo sorriso rasserena come quello della Monnalisa.

2. Bilancia

Sei di quelle che si rimboccano le maniche se c'è qualcosa da fare anche se nessuno te l'avesse chiesto. E' che hai un senso civico così sviluppato che ti si dovrebbe devolvere il 5 per mille come alle onlus. Chi trova una Bilancia trova un tesoro ed è bene che se lo tenga stretto perché tu hai il benessere di tutti quelli che ti circondano come missione personale. Dove ci sei tu non si verserà una lacrima in tutto il quartiere!

1. Scorpione

Hai presente quei funamboli che camminano concentratissimi su un filo teso da un palazzo all'altro? Ecco Scorpione, qualsiasi cosa succeda tu mantieni lo stesso self control. Nessuno riuscirà a distrarti da quelli che sono i tuoi obiettivi e i tuoi risultati e solo dopo averli raggiunti tutti ti abbandonerai all'amore. Anche qua performando parecchio.