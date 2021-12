Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 6 al 12 dicembre 2021: Vergine cede alla dolcezza Nella classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana che va dal 6 al 12 dicembre 2021 troveremo ancora trionfanti Vergine e Capricorno. Mentre Toro, Leone, Scorpione e Acquario potrebbero avere qualche problema a gestire le loro emozioni. Ecco tutte le previsioni astrali e i segni zodiacali più fortunati dalla prossima settimana.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella classifica dei segni più fortunati per la settimana che va dal 6 dicembre al 12 dicembre 2021 vediamo che rispetto alla settimana scorsa i pianeti veloci, quelli che normalmente cambiano posizione di settimana in settimana, restano negli stessi segni zodiacali che già occupavano. Abbiamo quindi ancora Mercurio nel segno del Sagittario, Venere in Capricorno e Marte in Scorpione. Attendiamo invece, per la fine del mese, il grande passaggio di Giove nel segno dei Pesci.

Oroscopo, la classifica dei segni fortunati per la prossima settimana

La particolarità astrologica di questa settimana però sarà il riproporsi, per l'ultima volta nel 2021, della grande quadratura tra Urano e Saturno. Questi due pianeti nell'ultimo anno si sono già scontrati diverse volte e ci comunicano il bisogno di sradicarci da quelle che sono le strutture comuni e stabili sia dal punto di vista sociale che economico. Anche se può apparire difficile, i grandi cicli nel cielo servono per mantenere gli equilibri qui sulla terra.

12. Bilancia

Sono stata un po' cattiva, in effetti, a metterti all'ultimo posto della classifica dei segni più fortunati. Il fatto è che Venere, sempre a sfavore, ti mette addirittura dei dubbi sulla tua identità! Al posto dell'armonia, dell'etica e del sorriso stampato sulla faccia di tutti quelli che ti circondano come unico motivo di vita in questa settimana pare proprio che cerchi la rissa come un tifoso in curva il giorno del derby.

11. Ariete

Vedere te, caro Ariete, meno propenso rispetto alla sopra citata Bilancia a trovare un accordo diplomatico tra le parti non è poi così strano… Altro che fare la pace, tu ti senti come il principe degli sgambetti nella favola per bambini di Zerocalcare. Chi ti ama deve portare pazienza e soprattutto coprirsi per bene perché vicino al tuo cuoricino farà molto freddo.

10. Cancro

Vederti così, senza nemmeno un sorrisetto e un luccichio negli occhi davanti al primo albero di Natale della stagione è davvero strano. Il tuo massimo desiderio erotico in questi giorni è andare in letargo insieme all'orso bruno con il quale condividi il carattere disponibile. In mancanza di ambientazioni naturali mozzafiato per andare in letargo ti andrebbe benissimo anche lo sgabuzzino delle scope di emergenza oppure un più organizzato ozio nel lettone. Nessuno dei tuoi piani prevede altri esseri umani.

9. Leone

L'intellettualismo sta decisamente prendendo il sopravvento tanto che qualche volta, pur di attirare l'attenzione, decidi di parlare in piedi sulla sedia come il nipotino di casa quando recita la poesia di Natale al pranzo del 25 con i parenti. Inutile cercare di farti ragionare perché il tuo bello in questi giorni sarà non avere dubbi sulle tue ragioni. Sappi che la cosa ti renderà qualche volta sexy ma più spesso insopportabile.

8. Acquario

L'espressione del Grinch nel momento esatto nel quale ci si scambia i regali sotto l'albero con Jingle Bell in sottofondo è praticamente uguale alla tua questa settimana. Le tue saranno oscillazioni tra il desiderio di non fare proprio niente e borbottii per niente trattenuti lamentandoti che le cose se non le fai tu non sono di certo fatte bene. La tua pazienza è pari a quella del maestro di sci dopo una settimana con i cinquenni che gli tirano le palle di neve.

7. Toro

Le emozioni continueranno ad essere tantissime tanto che avrai l'impressione di sfornare coccole come il panettiere con i biscotti. L'unico problema sarà che nel consegnarle, queste coccole, incapperai in disattenzioni degne di Super Pippo. Quindi, anche se le intenzioni sono buonissime, il risultato potrebbe non essere dei migliori e soprattutto i tuoi nervi potrebbero non essere sempre disponibili a reggere il peso della tua testa sulle nuvole.

6. Gemelli

Se avevi puntato a questo periodo per chiudere, o almeno portare ad un buon punto, tutta la tua attività lavorativa e goderti poi un dicembre di quasi relax natalizio, ciondolando sul web per creare i biglietti di Natale più belli di sempre, ti sbagli di grosso. Sia perché la tua testolina non risponde come ha sempre fatto e quindi tu perderai tempo, sia perché di scrivere i bigliettini di auguri più creativi di sempre non avrai nessuna intenzione.

5. Pesci

Sei così pieno d'amore e di energie che anche se sbagli i congiuntivi, per colpa di Mercurio sia chiaro, ti si ama lo stesso. Anzi, diciamoci la verità, forse il partner potrebbe addirittura preferirti in questa versione in cui la tua testolina non è perennemente impegnata a dividersi come Mrs. Doubtfire tra il tuo mondo parallelo a quello reale. Proverai forse l'ebrezza della noia ma di sicuro sotto le coperte le fantasie non ti mancheranno.

4. Sagittario

Ti stupisci ogni giorno di più di quanto poco tempo le persone impegnino per confrontarsi. Tu, che praticamente ti senti come in un salotto del 700 a dibattere di politica, arte e nuove scoperte scientifiche sei assolutamente disinteressato a qualsiasi forma d'amore che non implichi una conversazione tanto comtiniua da asciugare entrambe le ugole. E allora sì che diventerà quasi vitale poi limonare duro per ristabilire il normale livello salivare.

3. Scorpione

Sfacciato! Ecco come ti senti anche in questa settimana di dicembre. Ti capita mai di vedere su Instagram video che riprendono, in modo ironico, influencers decisamente pronti a tutto pur di raggiungere lo scatto perfetto? Ecco, tu sei praticamente così: pronto a twercare in tangenziale pur di raggiungere milioni di views. Certo, anche i complimenti della tua dolce metà sono un grandissimo obiettivo della settimana. Sei praticamente in cerca di fama.

2. Capricorno

Sexy così non ti si vedeva davvero da tempo! Il partner non farà in tempo a lanciarti un'occhiata di intesa che, anche se doveste trovarvi al supermercato per lo spesone del sabato, molleresti il carrello alla cassa per correre a dare sfogo ai tuoi desideri più sconci… Al massimo quello che poi generare intorno a te è invidia.

1. Vergine

Ti beccheremo più di una volta incantato davanti ad un social media qualsiasi a sorridere intenerita per dei gattini che si rotolano o dei cagnolini che scodinzolano oppure, in qualche caso estremo, vedendo bambini piccoli che fanno le pernacchie. Tutto questo esploit sentimentale è dovuto alla forza incontenibile di Venere e Marte messi insieme mentre Mercurio è totalmente assente. Come dire che il tuo cervello si rifiuta di mettersi in moto ma in compenso il cuoricino è pronto a correre la maratona di New York di dolcetta.