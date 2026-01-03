Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 5 all’11 gennaio 2026: baci da Vergine e Toro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per la primissima classifica dell'anno dei segni più fortunati della settimana, c'e un trionfo di pianeti nel segno del Capricorno e questo farà molto piacere ai segni di terra che partono in questo 2026 decisamente gasati! Che poi, i pianeti veloci nel Capricorno sono anche sostenuti, accelerati e caricati a molla da Urano a favorissimo. Quindi, avete già capito chi sarà all'apice della classifica dei segni più fortunati della settimana, vero??

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco le previsioni nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 5 a domenica 11 gennaio 2026.

12. Bilancia

Eh niente Bilancia, qua stavi la scorsa settimana e qua resti e a dirla tutta non ti dispiace più di tanto stare distaccata dal mondo, in disparte come chi non conosce la lingua ad una festa. Insomma amica mia, direi che il pigiama e la tisana saranno il tuo massimo della vitalità della settimana.

11. Cancro

Odi tutti. Succede solo una settimana all'anno ma la settimana é proprio questa. La fortuna é che per almeno due giorni puoi startene rintanato come un coniglietto nella tana… Ma per gli altri giorni dovrai tapparti la bocca. Oppure puoi sbottare e iniziare così il nuovo anno con chiarezza, quantomeno!

10. Ariete

L'amore é qualcosa di meraviglioso che però questa settimana tu ignori completamente. Ami solo il tuo orsacchiotto di peluche che é fortunatamente muto! Lo spirito dolce del Natale l'hai già tutto drenato via come il prosecco di capodanno.

9. Acquario

Sei ancora commosso, come quando a fine anno il telefono ti ripropone le foto di tutti i momenti significativi degli ultimi 12 mesi. Strano vederti con la lacrima facile ma tu sei in un mood blue da sguardo perso nel bianco della neve e pensieri profondi. Quasi quasi dici anche una preghierrina tra te e te…

8. Gemelli

Tutto questo pragmatismo ti mette una certa ansia da prestaizone…. Anche se questo per te é ufficialmente l'anno della liberazione definitiva da Saturno contro. Quindi ti senti in ritardo e la cosa ti infastidisce parecchio. Puoi annegare questa brutta sensazione in un più simpatico aperitivo!

7. Sagittario

Questo é il tuo anno, ma sei così sicuro di te che la prima settimana te la prendi con calma e ci dai un po' di vantaggio! Sei solo pigro in questi giorni e ti dedichi soltanto ai piaceri. Sei qua per lasciarti il tempo di riprenderti dai bagordi!

6. Leone

Ti svegli ogni mattina coi tuoi obiettivi praticamente proiettati sullo apecchio del bagno e non ti fermerà nessuno fino a che non cadrai stremato. Hai le energie di due persone insieme ma col cavolo che ce ne cedi un pochetto, ingordo!

5. Scorpione

Questa bellissima sensazione di avere tu il comando della settimana, come quello dell'auto nei videogiochi quando hai in mano il controller più nuovo. Insomma Scorpione è inutile chiederti di rallentare perchè tu sei intransigente, soprattutto con te stesso. Adori schioccare le dita e dire a tutti che hai avuto un'altra idea geniale.

4. Pesci

Questa é quella settimana in cui ami tutti e vorresti condividere non solo l'ultimo panettone avanzato ma anche pensieri, abbracci, confidenze e problemi. Insomma, vorresti avere un sacco di spalle per farci piangere sopra più persone possibili. Sei un consolatore formidabile, tanto che dovresti ricevere un bonus statale come ricompensa.

3. Capricorno

Ci spiegherai tu come vanno le cose questa settimana, Capricorno! Ci spieghi le cose e ci spieghi persino la vita, tanto ti senti sul pezzo. Però poi non dimenticarti di godertela la vita, dato che i pianeti amorosi e amorevoli sono tutti lì da te nel tuo segno zodiacale anche questa settimana… Voglio vederti ballare e ridere e scherzare a crepapelle.

2. Toro

A te non devo nemmeno dirtelo Torone di goderti la vita perchè credo che tu non abbia ancora alcuna intenzione di uscire dalla settimana di festeggiamenti. Tornerai in ufficio, sì, ma ancora coi tacchi alti, le paillettes e il boa di struzzo. Che questo anno sia subito chiaro che hai voglia di leggerezza.

1. Vergine

Ti muovi in questa settimana come fossi ad una festa hippie sulla spiaggia a piedi nudi, cara Vergine… Anzi, dato che ti senti anche pazzerella in questo periodo non escludi il bagno di mezzanotte. Pare che l'essenza di lavanda che rilassa te l'abbiano diffusa direttamemte nelle orecchie… Ma quanto ti piaci cosi!