Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 4 al 10 aprile 2022: largo ai segni d’acqua Nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 4 al 10 aprile c’è una grossa novità: Venere entra nel segno dei Pesci. L’amore sarà decisamente più romantico e soprattutto vedremo i segni d’acqua con gli occhi a cuore! Ecco le previsioni della settimana segno per segno.

Nella classifica dei segni più fortunati nella settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 aprile 2022 vediamo tornare alla carica i segni d'acqua grazie a Venere che entra nel segno dei Pesci e porta amore a questi tre segni sensibiloni.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Insieme a Venere che passa in Pesci c'è una grande, anzi grandissima, novità nel cielo di questa settimana. Si tratta di Giove, pianeta del piacere, della chiacchiera e della condivisione, che si congiunge a Nettuno nel segno dei Pesci. Questa congiunzione è fortissima e condizionerà molto le nostre emozioni, che saranno incontrollate e potentissime. Anche gli ideali di empatia e condivisione saranno molto intensi ma, attenzione, con questo sognare in modo sconfinato richiamo anche di cadere in alcune delusioni.

12. Leone

Lo so che mi odi Leoncino mio ma sappi che non c’e davvero niente di personale tra me e te, per cui ti ho messo qui in fondo. Anzi, so che mi odi e che non vedi l’ora di cantarmene quattro a me e a tutti quelli che ti rompono le scatole questa settimana. Purché se Marte in opposizione ti innervosisce, Mercurio in compenso ti rende loquace come un candidato sindaco alla domenica delle elezioni.

11. Vergine

L’amore sta su di un altro pianeta proprio Verginona e tu non insisti nemmeno per una videochiamata. Va bene così, che ti mandi al massimo una cartolina come ai vecchi tempi se proprio dovesse sentire la tua mancanza. Perché tu di sicuro la sua non la senti: hai da recuperare affari lavorativi e amicizie temporaneamente parcheggiate.

10. Toro

Si usino toni dolci con te che l’aggressività proprio non la sopporti nemmeno a fin di bene. Anche se chissà che cosa sia l’aggressività a fin di bene, poi! Insomma tu ti metti a piangere anche se qualcuno maledice il tuo modo di guidare la macchina, figuriamoci se ti si facesse un appunto personale di qualsiasi genere!

9. Scorpione

Cambi tattica Scorpione e invece che arrabbiarti decidi di ignorarci anzi di ignorare proprio tutto quello che possa distrarti dal godimento dei piaceri più dolci. Non dimentichiamoci che Venere si è messa a tuo favore. Il massimo del tuo desiderio erotico sarà stare sotto la copertina da divano abbracciato al peluches e con una serie tv fatta di amori non corrisposti e confidenze tra amiche. What else!

8. Sagittario

Meglio che stiano tutti sull’attenti intorno a te che hai da fare e non vuoi perdere tempo. Chi non ha capito qualcosa non stia ad alzare la mano che tu sei poco paziente e per le spiegazioni dirotti su un comodo tutorial on line. La tua tabella di marcia nella settimana è più serrata di quella di una guida alpina con un gruppo di escursionisti professionisti. Chi si ferma è perduto!

7. Capricorno

Sei il giustiziere di tutti i torti subiti, praticamente un angel di quartiere anche senza il mandato del sindaco. Se c’e un’ingiustizia attorno a te ti alzi in piedi per denunciarla passionario e determinato come Rosa Parks! Vicino a te ci sentiamo al sicuro come di fianco alla guardia svizzera. Stringici tra le tue braccia come Spiderman con la sua Mary Jane Watson.

6. Gemelli

Per le serate sdolcinate chiedi l’intervento di una controfigura perché tu hai voglia di uscire e divertirti ma non di stare mano nella mano. Anzi, hai anche pochissima pazienza e la usi tutta per slegare gli auricolari del cellulare quindi i poveri esseri umani che ti circondano dovranno vedersela in altro modo. Anche detto: geniale ma intrattabile.

5. Ariete

Segui il tuo istinto e fai dichiarazioni importanti con la stessa leggerezza con la quale ordini la colazione al bar ma si sa che per un Ariete l’emozione del momento va cavalcata e tu ti senti come un cow boy con il suo purosangue. In compenso, le idee geniali arrivano cosi, come la luce quando schiacci l’interruttore: immediate.

4. Cancro

L’amore ti guida come il profumo che esce dalla cucina quando devi scegliere un ristorante e ti trovi in mezzo alla via. Il tuo bello sarà che riesci ad esprimere sentimenti dolci e commossi anche in mezzo al traffico o in coda alle Poste. Non esistono cose che ti facciamo arrabbiare al punto da dimenticare quanto l’amore sia importante, anche quello per la tua tartaruga o il tuo pesce rosso.

3. Bilancia

Ti senti felice come uno che pedala in bicicletta la domenica mattina senza meta ma con tante canzoni nel cuore che escono dalla bocca anche se non si sanno proprio tutte le parole. Mercurio opposto ti fa abbandonare l‘etichetta insieme all’ansia da prestazione e tu diventi sbarazzina e felice. Ti amano tutti di più, tranne il capo!

2. Acquario

Sexy che più sexy non si può e con un fascino da far invidia ai grandi leader ambientalisti che guidano squadre di vegani e propongono vite a emissioni zero. L’amore per il cosmo è cosi potente che hai già spento il riscaldamento da un pezzo l’hai sostituito con abbracci fortissimi termoprotettivi. A stare con te si imparano tante di quelle cose che il ministero dell’istruzione dovrebbe darti uno stipendio sulla fiducia!

1. Pesci

Con anche Venere nel tuo segno sfiori proprio la santità ma non la castità, sia chiaro! Anzi. Non vedi l’ora di elargire amore attorno a te in tutte le sue forme dalle gentilezze non dovute fino a dei baci chilometrici che competono solo con quelli dati sul motorino a 16 anni dietro la scuola. Con quegli occhioni lì da orsetto lavatore non ti si può proprio dire di no.