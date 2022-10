Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 3 al 9 ottobre 2022: Gemelli e Bilancia sono dei teneroni La classifica dei segni zodiacali più fortunati dell’oroscopo per la settimana che va dal 3 al 9 ottobre 2022, vede il trionfo indiscusso dei segni d’aria. Gemelli, Bilancia e Acquario sono in testa grazie a Venere e Marte a favore.

Nella classifica dei segni più fortunati dell'oroscopo per la settimana che va dal 3 al 9 ottobre 2022, notiamo subito che Venere si è ufficialmente stanziata in uno dei suoi segni zodiacali preferiti, ovvero la Bilancia. Da qui rende dolcissimi e affettuosi i segni d'aria.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

La cosa importante, astrologicamente parlando, di questa settimana è che la quadratura tra Urano e Saturno è di nuovo praticamente perfetta, a 18 gradi. Del Toro Urano, e dell'Acquario Saturno. Come dire: strutture tradizionali di ogni genere tremate!

12. Sagittario

La situazione è migliorata, ma tu hai accumulato cosi tanto pessimismo che adesso per espellerlo ti servirebbe una lavanda gastrica emotiva. Quindi, anche se Venere è addirittura a favore, tu ti senti uno straccio finito per sbaglio nella lavatrice dei jeans.

11. Ariete

Hai l'impressione di essere aggraziato come la Cosa dei fantastici 4 quando deve invitare a cena una fanciulla. Insomma, sarebbe meglio che tu ti tenessi lontano dalle situazioni sentimentali, come un ippopotamo dal negozio di animaletti di pasta di sale. Quando il partner chiama tu fingi di dormire e limita i danni.

10. Pesci

Ritorna a circolare un po' di calore nel tuo cuoricino, e tu spargi baci attorno a te. Ovviamente senza esagerare, dato che per colpa di Marte la socializzazione è problematica come la compilazione del 730. Chi si ricorda dei tuoi slanci affettuosi dovrà attendere pazientemente ancora un po' fuori dalla porta.

9. Capricorno

Sarai intrattabile, come il tassista quando c'è traffico e piove. Hai già dimenticato quanto ti piacessero i baci e le coccole nelle scorse settimane: adesso sei praticamente una macchina da rimproveri per tutti coloro che sono in ritardo sulla tua tabella di marcia, cioè ovviamente tutti, indistintamente.

8. Cancro

L'amore è stato chiuso, imbavagliato in cantina come dai ladri, e non sa proprio come fare a dare l'allarme. Tutto inutile, dato che tu non ci senti caro Cancro: hai solo voglia di lamentarti e sei già sicuro che nessuno si sappia prendere cura di te come si converrebbe. Non ci dai nemmeno una possibilità!

7. Scorpione

Sei assolutamente assorto negli abissi dei tuoi pensieri, e come un palombaro, potresti restarci per giorni senza bisogno di riemergere in superficie. Per questo, chiunque cerchi di parlarti, troverà probabilmente il salvaschermo nei tuoi occhi, a meno che non tocchi delle corde molto sensibili. Odi tutto quello che è superficiale.

6. Gemelli

L'amore torna a sbocciare, così in mezzo a decine di pensieri sconci troveranno posto anche coccole e romanticismo. In compenso, in ufficio la vostra testa sarà data per dispersa nell'etere, come la pipì degli astronauti. Anche la creatività è temporaneamente sospesa.

5. Toro

Sei un po' un raccomandato ad essere qua Torone, perché in realtà la tua grande dote di questa settimana sarà raccontarcela. Convincerci, coinvolgerci, affabularci e ammaliarci. Insomma, qualsiasi cosa abbia a che fare con il carisma intellettuale, tu ne sei ricco.

4. Vergine

Non è mica che ti si possa sfrattare così dall'olimpo dei segni zodiacali senza darti il giusto preavviso. Quindi eccoti qua ancora a presiedere ad honorem un'ottima posizione. Voglio vederti salutare come la regina uscente, ok??? Come quella che saggiamente ha deciso di abdicare in favore dei giovani ed energici e andare a riposare.

3. Leone

Adesso sì che si torna a ragionare, no?? Alla faccia di Saturno contro sempre in agguato, tu adesso hai solo voglia di tuffarti nei piaceri come un dito indice nel vasetto della nutella. Tutto merito di Venere finalmente a favore che ti addolcisce, nei modi e negli intenti. Si riaprono le audizioni per aspiranti fidanzati.

2. Acquario

Venere e Marte entrambi a favore ti rendono irresistibile, come un prodotto scontato del 70%, anche se non ti servisse. Se passa uno qualsiasi dei famosi treni da prendere al volo, tu non te lo fai ripetere due volte.

1.Bilancia

Sfrutta questo charme che non teme concorrenti in tutto lo Zodiaco, e che ti rende bellissima, anche se avessi disgraziatamente l’insalata tra i denti! Insomma, Bilancia non solo sei affascinante ma hai anche voglia di slacciare le briglie delle tue rigidità.