Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 24 al 30 novembre 2025: Mercurio retrogrado sta per lasciarci

La classifica dei segni più fortunati di questa settimana che va da lunedì 24 a domenica 30 novembre vedrà Toro e Acquario ai minimi storici quanto ad affetto e dolcezza. I segni d’acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) lo useranno per amoreggiare mentre quelli di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) per fare dello sport preventivo in vista delle abbuffate.

Torna la classifica dei segni più fortunati per la settimana che va dal 24 al 30 novembre 2025 con le previsioni segno per segno. Questa è l'ultima settimana in cui Mercurio sarà retrogrado poi vi giuro che i cervelli si riattiveranno in tempo per i regali di Natale e per le chiusure finali dell'anno. Abbiate pazienza e usate al meglio il tempo di pausa forzata di questa settimana. I segni d'acqua lo useranno per amoreggiare mentre quelli di fuoco per fare dello sport preventivo in vista delle abbuffate.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

12. Toro

Diciamo, caro Toro, che se cercassero volontari per andare a coccolare le foche al Polo Sud, tu saresti già pronto con il sacco a pelo e il piumino ma probabilmente poi persino le foche risulterebbero troppo affettuose per i tuoi gusti. Questo perché con Mercurio contro per esprimerti devi agire, ma con Venere contro le tue azioni saranno tutt'altro che coccole e trattini. Insomma, speriamo proprio di non dover litigare con te questa settimana.

11. Acquario

Chiederti di contare fino a 10 prima di esprimerti è davvero uno sforzo al quale non ti senti di garantire una risposta. Ancora più del solito questa sarà la settimana delle scelte folli, delle idee fuori controllo e soprattutto degli Acquario che non leggono le istruzioni prima di schiacciare il tasto "on". Quindi credo proprio che quello che succederà nei prossimi giorni sarà sentirti decisamente poco capito, ma contemporaneamente fregartene del tutto. Tanto a te del consenso te ne importa meno del solito, per colpa di quella Venere a sfavore.

10. Gemelli

Marte resta in opposizione e voi Gemelli vi svegliate già con il piede di guerra, sperando che qualcuno sbagli a farvi il caffè di modo da poterlo subito ribaltare come un pancake nella padella anti aderente. Al primo che vi propone una serata a lume di candela e meditazione voi sbraitate che non avete certo tempo da perdere, anche se quel qualcuno fosse la vostra astrologa preferita.

9. Vergine

Sei così impaziente che non riesci nemmeno a stare seduta per 90 minuti sulla poltrona del cinema. Sembra proprio che ti pizzichino le calze e che nessun luogo ti possa dare nemmeno un minimo di pace, almeno finché sarai sveglia. La soluzione, se non avrai l'occasione di dormire per 24 ore di fila, sarà quella di trovare il modo di sfogarti senza creare danno… Per esempio andando a correre la mattina presto. È vero che sei svogliata, ma il rischio di usare il tuo collega vicino di scrivania come magazzino di scarico di tutte le tue tensioni è davvero altissima.

8. Pesci

Di voi Pesciolini in questa settimana vedremo soprattutto l'ugola, un po' perché sbadiglierete come ippopotami molto più di quanto non sia consentito dalla stagione e un po' perché farete sentire tutta la vostra voce. Per fortuna, infatti, c'è una certa parità tra, da un lato, le dichiarazioni d'amore modello serenata sotto al balcone romanticissime (e anche un po' idealizzate) e, dall'altro, la possibilità di perdere il controllo… Anche soltanto se il menestrello che vi accompagna sbaglia un bemolle. Diciamo che di sicuro voi e chi vi circonda non vi annoierete questa settimana.

7. Leone

Di amore, caro Leone, anche questa settimana non se ne parla, però a te non è che te ne freghi più di tanto, perché grazie a Marte ti senti un figo pazzesco e soprattutto hai solo voglia di farci vedere tutte le cose che sai fare. La delicatezza empatica che in questo periodo dovrebbe essere di default, nel tuo caso ha probabilmente un bug.

6. Capricorno

Questa storia di sentirti completamente senza forze, forse ti sta iniziando addirittura a piacere un po', soprattutto perché ti ritrovi spesso ad allargare le braccia e a dire che tu proprio non ce la fai. Per una volta ti lasci trasportare dalle persone che ti circondano come se fossi una foglia ingiallita caduta sull'acqua del fiume che scorre. Mamma mia, come sono romantica!

5. Bilancia

Questa è un'altra delle settimane nelle quali ti sentirai equilibrata, praticamente una Bilancia "al punto giusto", proprio come piace a te. Nulla di eccessivo e sicuramente nulla di troppo freddo. Sei calorosa quanto basta, decisa quanto basta ma amata da chi ti sta intorno un po' di più di quanto basta.

4. Cancro

Direi che sei così meravigliosamente poetico e così innamorato di qualsiasi cosa, persino dell'estetista che ti strappa i baffetti, che sei la persona giusta per incarnare questo periodo non solo natalizio ma addirittura di raccoglimento emotivo. Si avvicina il periodo dell'avvento e tu sei anche la persona migliore alla quale delegare la scrittura di tutti i bigliettini di Natale per parenti e amici. Questo perché come li fai tu i cuoricini questa settimana, nessuno mai.

3. Ariete

Marte a tuo favore ti rende decisamente l'Ariete più Ariete di sempre, quindi non vedi l'ora che partano le canzoni di Mariah Carey e Michael Bublé messi insieme, per salire sulla scrivania e sculettare più di una cheerleader. Impossibile chiederti di trattenere l'entusiasmo perché tu ne hai davvero troppo per stare in qualsiasi rigorosa etichetta di decoro. Però sei troppo simpatico!

2. Sagittario

Anche tu, caro Sagittario, quanto a voglia di darci dentro con tutti i divertimenti non scherzi proprio per niente, però questa settimana ancora ti trattieni e soprattutto fai sì che tutte le tue energie siano messe a disposizione delle persone che hanno bisogno di te. E, dato che ti senti assolutamente invincibile e irrinunciabile, ad avere bisogno di te ritieni siano in molti… E come dargli torto. Prendi in mano la situazione e la risolvi tu.

1. Scorpione

Goditi caro Scorpione quest'ultima settimana di primato indiscusso perché dalla prossima cambia l'antifona! Adesso senti di avere davvero il cuore così spalancato da essere come la tavola imbandita che attende tutti i parenti per il cenone. Affetto, amore e piaceri di ogni genere ce li metti tutti tu, che non vedi l'ora di vedere tutti intorno a te sorridenti pronti ad abbracciarti.