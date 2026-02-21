Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 23 febbraio al 1 marzo: aspettando Mercurio retrogrado

Nella classifica dei segni più fortunati dal 23 febbraio al 1 marzo 2026 accogliamo Mercurio retrogrado che rende ancora più sensibili e profondi i segni d’acqua (Cancro, Pesci e Scorpione): perfetti sia come amici sia come amanti.

Nella classifica dei segni più fortunati dal 23 febbraio al 1 marzo 2026 Venere continua a rendere amorosi ai massimi livelli i segni d'acqua (Cancro, Pesci e Scorpione). Marte (dall'Acquario) permette colpi di genio ai segni d'aria (Gemelli, Bilancia e Acquario), dobbiamo iniziare a vedercela con Mercurio che sarà retrogrado nel segno dei Pesci a partire dal 26 di febbraio.

Questo significa che i pensieri saranno molto più confusi ma anche molto più profondi, perfetti per questo periodo dell'anno che, con il Ramadan e la Quaresima, vede amplificata la sua spiritualità.

12. Vergine

Hai proprio l'impressione di essere stata abbandonata, come dagli amici in autogrill, perché ti sei un po' troppo attardata ad abbracciare i peluche vicino alle casse.

Insomma, cara Vergine, di colpo questa settimana perdi la tua rettitudine intellettuale e anche la voglia di socializzare: lamentarti intensamente e senza sosta sarà il modo che riterrai il migliore per sopportare tutto ciò.

11. Sagittario

Il risultato di tutti i pianeti in Pesci che ti danno fastidio in questa settimana sarà che ti ritroverai a fare delle grintose e vigorose battaglie, di quelle in cui batti i pugni e punti ai piedi. Peccato che a metà della stessa battaglia ti sarai persino dimenticato perché la stavi facendo. Insomma, la grinta non ti manca, ma la visione è un po' appannata, come quando ti dimentichi di avere gli occhiali e accendi l'acqua calda della doccia.

10. Leone

Tutta questa spiritualità nell'aria ti fa davvero innervosire. Perché, per te, l'unica cosa che conta in questi giorni è l'efficienza, e tu, per primo, senti di non incarnarla proprio per niente, nemmeno lontanamente! Quindi sbuffi, anche soltanto se l'ascensore non è già al tuo piano quando tu devi chiamarlo la mattina. Ovviamente, chiunque abbia dei pensieri profondi che possano rallentare la tua vita se li tenga per sè, che tu non hai nè tempo nè voglia.

9. Gemelli

Hai l'impressione che tutti intorno a te parlino un dialetto ungherese antico che tu proprio non riesci a comprendere, soprattutto quando ci si esprime in merito a sentimenti ed emozioni. Tu praticamente usi le emoticon e, tendenzialmente, vorresti usare soltanto quella col pollice in giù. Tutto questo perché il tuo cervello è temporaneamente in panne, allagato come le cantine quando piove troppo, e anche il tuo cuoricino non se la sta passando proprio benissimo.

8. Capricorno

Mercurio retrogrado normalmente ti innervosisce, ma dato che questo è un periodo della tua vita in cui ti senti aperto a nuove esperienze, come quando vai in viaggio dall'altra parte del mondo e assaggi i piatti tipici senza nemmeno chiedere gli ingredienti, potresti stupirti addirittura di te stesso.

Questa è la settimana in cui ti rendi conto che la soluzione migliore è lasciare andare, anzi, lasciare direttamente le chiavi del tuo motore in mano all'universo, che faccia lui.

7. Toro

Questa storia che il mondo tutto quanto rallenti nell'efficienza e nelle performance non ti dispiace proprio per niente, anche perché tu ti senti davvero stanco e stremato, come dopo la gara di triathlon quando non eri nemmeno allenato. Quindi decidi questa settimana di sospendere ogni giudizio e ogni decisione e dedicarti soltanto a baci e coccole, che sono effettivamente innocui e anzi pure piacevoli.

6. Ariete

Questa sensazione di essere completamente perso, senza più punti di riferimento sui quali orientarti, un po' come se fossi finito nel souk di Marrakesh e la guida ti avesse abbandonato lì, potrebbe quasi quasi iniziare a piacerti.

Ovviamente, questa non è la settimana per ritrovare la sicurezza in te stesso o per porti degli obiettivi particolarmente audaci, ma potrebbero venire a galla pensieri filosofici perfetti da condividere nelle serate romantiche.

5. Scorpione

Avresti proprio bisogno di una segretaria, Scorpione. Perché in questa settimana sei impegnato a indagare tutte le tue emozioni, una a una, spennellandole dalla polvere come se fossi un archeologo. Ne sarà decisamente felice la tua dolce metà, che non ti troverà probabilmente sexy come al solito, ma decisamente più interessato a condividere pensieri e progetti anche insieme.

4. Bilancia

Ti metto ancora qui in alto nella classifica dei segni più fortunati della settimana, cara Bilancia, almeno finché Marte continua a sostenerti dal segno dell'Acquario e cioè per tutta la settimana.

Quindi, alla faccia di tutte le persone che si sentono rallentate e innervosite, tu hai soltanto voglia di cogliere al volo tutte le opportunità, come se fossi una pallavolista sotto rete. Non ti lasci sfuggire nemmeno un sorrisino ammiccante e richiami persino persone che hai incontrato per sbaglio in treno dieci anni fa.

3. Acquario

Prendere in mano la situazione sarà il mood della tua settimana e sarai così bravo che quasi quasi prendi in mano anche le situazioni di amici e parenti, senza nemmeno volere una percentuale sui ricavi. Deciso così non ti si vedeva da tempo e, come sempre, la tua decisione ha quel tocco di genio che ci fa dire "cavolo, non ci avevo pensato."

2. Pesci

Nessuno meglio di te poteva ospitare il primo Mercurio retrogrado dell'anno. D'altronde, spiegare la vita più materiale attraverso le energie metafisiche è da sempre il tuo forte, ma questa volta ti toccherà pure insegnarcelo con dei grafici alla lavagna. La tua dolce metà non dovrà nemmeno telefonarti, perché tu sai già cosa voglia chiederti: telepatia.

1. Cancro

Adori questa settimana, nella quale ti sentirai così magnetico che ti basta alzare un dito per farti vedere e ascoltare, manco fossi illuminato da una aureola divina. Quindi, caro Cancro, goditi questa sensazione di essere amato da tutti e persino ascoltato, più di un guru tibetano.