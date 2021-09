Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 20 al 26 settembre: Bilancia e Acquario festaioli Nella classifica dei segni zodiacali più fortunati di questa settimana che va da lunedì 20 a domenica 26 settembre 2021 continueranno a trionfare i segni d’aria baciati da Marte e Mercurio insieme. Solamente la Luna piena di martedì mattina nel segno dei Pesci renderà assolutamente irresistibili e soprattutto incontenibili i sentimenti dei segni d’acqua.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sarà una classifica dei segni più fortunati della settimana molto intensa e ricca di colpi di scena questa dei giorni tra il 20 e il 26 di settembre 2021 con la Luna piena di martedì mattina prestissimo che sarà molto intensa, anche di più delle normali lune piene. Perché? Perché la Luna sarà in Pesci, un segno zodiacale d'acqua dove il nostro satellite si sente infinitamente rappresentato, sensibile e potente quindi saprà indagare nel profondo i nostri bisogni.

La classifica dei segni più fortunati per la settimana 20 – 26 settembre 2021

Venere continua ad essere birichina e profonda dal segno dello Scorpione che non si lascerà sfuggire l'occasione di una dichiarazione d'amore eterno al chiaro di Luna (piena). Marte e Mercurio invece dal segno della Bilancia saranno perfetti per cercare (e forse anche trovare) dei punti di incontro, dei complici compromessi. Soprattutto per i segni d'aria!

12. Ariete

E niente, Arietone mio, siamo ancora qua a dirci che tu hai un brutto carattere ma sicuramente io sono un'astrologa di vedute ristrette perché non riesco ad apprezzare tutto l’estro delle tue acrobatiche, creative e di sicuro molto appassionate diatribe con qualsiasi esponente del genere umano e animale si trovi ad avere a che fare con te. In tutti i casi, speriamo che quel detto "l’amore non è bello se non è litigarello" sia proprio vero altrimenti ti toccherà cercare un nuovo fidanzato.

11. Toro

In questa settimana ti sentirai un po’ come quando esci a prendere un aperitivo con le amiche ma sbagli, ti metti le scarpe nuove e stai tutto il tempo concentrata sul dolore delle tue povere ditina dei piedi senza godere né dello spritz, né dei pettegolezzi succulenti che riesci a estrapolare loro. Ti terrai a debita distanza da coccole e smancerie praticamente come dalla bilancia al rientro dalla vacanza.

10. Capricorno

Tu sfaticato sei davvero insopportabile anche perché probabilmente non la smetterai di dirci come vadano fatte le cose e soprattutto di ricordarci ogni volta che abbiamo dimenticato un piccolo particolare o sottovalutato qualche problematica. L’unica differenza rispetto al solito è che non avrai nessuna intenzione di rimboccarti le maniche e preferirai dare ordini comodamente seduto sulla tua poltrona girevole senza nemmeno preoccuparti di addolcire un pochino i toni.

9. Leone

Sei così svogliato in fatto di stile caro Leoncino mio che per una volta ti vedremo trovare delle scuse anche quando un’amica o una fidata parente stretta storica compagna di camerino ti chiede di fare un giro per negozi il sabato pomeriggio. Il punto è che per colpa di questa Venere non ti piaci ma non hai nessuna voglia di dichiarare questa debolezza al di fuori della tua toeletta da bagno. Anche il tuo partner penserà che hai solo un brutto momento in ufficio.

8. Cancro

Lo sportello d’ascolto gratuito aperto 24 ore su 24 e senza limiti massimi di tempo concessi a ciascun esponente di tutte le sue sfighe e lamentele è come sempre aperto al tuo numero di telefono ma questa volta non avrai davvero nessun consiglio nemmeno di cortesia da dare perché Mercurio a sfavore blocca proprio la capacità anche di mettere insieme quattro parole di circostanza e due vezzeggiativi. In compenso, se si tratta di elargire coccole senza chiedere nulla in cambio, sarai come sempre un benefattore.

7. Vergine

Ti senti proprio la Vergine perfetta in questi giorni: amorosa ma non troppo, pratica, concreta, risolutiva e che va subito al sodo. Nessuno saprà gestire situazioni di crisi meglio di te che hai subito una soluzione pratica per far smettere la persona che hai di fronte di lamentarsi e piagnucolare non tanto perché sei buona quanto perché anche questa Venere a favore ha un limite. Hai anche voglia di tenere per te almeno una parte dei complimenti e te ne farai davanti allo specchio meglio se di un camerino di prova. Si sa che con questo Marte avrai le mani bucate.

6. Acquario

Tutto questo ben di Giove di creatività, ingegno, battute pronte e voglia di pensare fuori dagli schemi non verrà certo sprecato per due paroline dolci tra fidanzati o dichiarazioni d’amore che, si sa, contano molto più nel contenuto che non nella forma.Ti farà molto più gola una serata al fantacalcio oppure una cena con le amiche con almeno mezza bottiglia a testa di vino prevista il menù, piuttosto che un tête-à-tête di coccole e promesse. Non so se mi sono spiegata.

5. Pesci

Avete proprio bisogno di sciogliervi un po’ come quando all’inizio della lezione di aerobica sì sculetta come pazze per ammorbidire il bacino! E' che, diciamoci la verità, ultimamente non avete sculettato poi tanto e adesso avete bisogno di qualche urletto di incoraggiamento da parte delle amiche come quando decidete di scendere in pista per primi e dare il via al dancefloor. State tranquilli che questa sarà una settimana di emozioni forti ma proprio per questo c’è bisogno dell’incoraggiamento iniziale.

4. Sagittario

La Luna piena di martedì potrebbe addirittura farti sentire sbagliato, a te?? Avrai la lacrima facile, la polemica sulla punta della lingua e soprattutto tanta voglia di coccole ma nessuna di farne richiesta ufficiale. In tutti i casi quindi capire che cosa desideri sarà assolutamente impossibile, ci conviene tirare a caso e sperare che Giove ce la mandi buona.

Ricordati che quando si ha voglia di coccole la cosa più semplice da fare è scodinzolare come un Labrador oppure, qualora ti sentissi più audace, twercare come Elettra Lamborghini.

3. Gemelli

Anche nel vostro caso la Luna piena di martedì potrebbe farvi ululare come licantropi alla Luna qualche volta col desiderio di farvi stampare un completino intimo e qualche volta con la sola intenzione di rompere le scatole e sbraitare per nessun motivo plausibile. Abbiamo come dire il 50% delle possibilità che ci vada benissimo! In tutti i casi già da mercoledì la voglia di flirtare e pomiciare come sedicenni all’uscita dalla scuola sarà decisamente preponderante rispetto a quella di stare a litigare per chi ha copiato da chi nel compito di inglese.

2. Bilancia

Ti senti fresca e frizzante come il cubetto di ghiaccio finito il bicchiere di Spritz del primo brindisi del venerdì sera: praticamente portatore di grandi aspettative e di energia per tutto il fine settimana! Hai tanta di quella voglia di divertirti che ti scoccerà anche aspettare che si asciughi lo smalto prima di prendere in mano il telefono e chiamare le amiche per organizzare una festa o almeno chiacchierare senza ritegno. In Tutta questa dedizione al divertimento troverai anche il tempo per seratine piccanti da far invidia JLo e Ben Affleck.

1. Scorpione

Non vorrei esagerare quando dico che questa settimana potresti vincere il premio alla carriera come baciatore appassionato e contemporaneamente fidanzato modello. Quando si dice ottimizzare in una sola figura due ideali! Goditi tutte queste energie di Venere a tuo favore e dacci dentro con la replica di scene da film come Casablanca e Titanic anche sul divano di casa o al bar all’angolo. Sono sicura che sarai bravissimo a ricreare l’atmosfera.