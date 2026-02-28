Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 2 all’8 marzo 2026: Pesci e Scorpione tengono a bada le emozioni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La grande novità nella classifica dei segni zodiacali più fortunati di questa settimana è il passaggio di Marte nel segno dei Pesci, mentre la Venere si appresta ad entrare in Ariete (nel weekend). Mercurio, nel frattempo, rimane in Pesci ma retrogrado, il che porta una certa confusione ma anche una grande capacità di approfondire dei pensieri che vanno oltre il materiale. E poi ci attende una Luna piena nel segno della Vergine con eclissi quindi particolarmente intensa proprio il 3 di marzo… e anche qui dovremo dare ascolto al nostro istinto!

12. Gemelli

Arriva la Luna piena in Vergine con eclissi che ti mette in discussione tutto, persino il nome che hai scritto sul citofono. Pensi proprio di non poterla sopportare e la tua tipica leggerezza nel dare le risposte viene praticamente sculacciata dall'universo. Ti si chiede invece di pensare profondamente prima di qualsiasi azione, il che rende tutto molto, ma molto meno simpatico.

11. Sagittario

Questa storia di non sapere bene dove andare e, a dirla tutta, nemmeno di riconoscerti più di tanto allo specchio, ti infastidisce parecchio. Tu che sei di solito il grande maestro dello zodiaco, adesso controlli con ChatGPT anche l'ortografia dei tuoi messaggi WhatsApp. Io credo che, in questo mare di dubbi con Mercurio retrogrado, tu possa trovare delle grandi risposte… Ma forse non sai ancora quali siano le domande.

10. Vergine

Con tutti i pianeti che si trovano nel segno dei Pesci, tu sei qua giù dispersa in fondo alla classifica dei segni zodiacali più fortunati. Ci si mette pure la Luna piena, proprio nel tuo segno zodiacale, a creare un vuoto nel tuo cuoricino, che ti dà la stessa ansia di quando ti affacci ad un canyon nei parchi nazionali americani. Insomma, cara Vergine, non è certo il momento giusto per chiederti un consiglio saggio, perché tu di saggio non hai proprio nulla.

9. Bilancia

Adesso che Marte non ti sostiene più e tu non ti senti più assolutamente irresistibile, anche la mattina appena svegliata con i capelli arruffati e la faccia stropicciata, diciamo che questo Saturno contro inizi a sentirlo tutto. C'è bisogno assolutamente di chiuderti dall'estetista per ritrovare tutta la sicurezza in te stessa o almeno nel tuo fascino.

8. Acquario

Questa è solo una settimana nella quale ti senti di scivolare un pochetto, per colpa di Marte che ti ha abbandonato. No panic, caro Acquario, perché se c'è qualcuno che non ha assolutamente paura di pensare tutto quello che non è ancora stato pensato e di lasciarsi travolgere dalle grandi novità, quello sei proprio tu. Ti senti pronto con il taccuino in mano a prendere gli appunti su tutto quello che di strano sta per accadere.

7. Capricorno

Questa Venere che nel fine settimana entra nel segno dell' Ariete, ti dice che devi assolutamente sfruttare i giorni precedenti per dire tutte le cose carine che ti passano per la mente. Anzi, direi: sforzati, Capricorno, di dirne anche qualcuna in più di quelle per le quali nutri una solidissima certezza. Abbandonati come su un materassino in piscina a quello che la vita ti riserva, senza cercare di tenere tutto sotto controllo.

6. Toro

Finalmente Marte ti lascia in pace e tu puoi sfoggiare tutto il tuo buon umore. Anzi, per farti perdonare, questa è proprio la settimana giusta per organizzare cene tra amici e ritrovi chiassosi post ufficio. La Luna piena non farà che amplificare la voglia che hai di abbracciare tutto il mondo insieme in un solo abbraccio.

5. Leone

Finalmente, caro Leone, tutti i pianeti che ti hanno dato fastidio adesso si sono levati di torno. Tu ti scrolli di dosso i residui di nervosismo e fatiche, come un labrador che esce dall'acqua, e sei pronto a rimetterti in gioco.

La luna piena ti rinvigorisce le voglie e poi arriverà la Venere a favore dal weekend, a farti sentire affascinante come un pirata dei Caraibi che torna carico di dobloni d'oro (metaforici, si intende).

4. Ariete

Arriva l'amore e tu questa volta non lo accogli soltanto con l'intenzione di flirtare sfrenatamente, ma ti senti decisamente più buono, anzi talmente tanto buono, da fare dei pensieri immensi sul bene comune, sull'etica, sulla giustizia e quasi quasi prendi anche in considerazione di dedicare il tuo tempo libero agli altri. Insomma, Ariete, tutti questi pianeti che sono passati nel segno dei Pesci ti hanno fatto particolarmente bene, e così farà anche la luna piena, che ti fa quasi quasi spuntare l'aureola.

3. Cancro

I primi cinque giorni della settimana potrebbero addirittura essere iscritti come il tuo momento preferito, praticamente perfetto. Tutti i pianeti sono a tuo favore e, di certo, non ti spaventa quel subbuglio emotivo da Luna piena con eclissi.

Tanto tu, la tua scelta, l'hai già fatta tra ragione e sentimento. Non c'è storia e il sentimento stravince, soprattutto questa settimana. Divertiti sfrenatamente prima di crogiolarti nel senso della solitudine dell'abbandono dal weekend.

2. Scorpione

Quanto ti piace, Scorpione, questa settimana particolarmente intensa in cui tutti saranno in un subbuglio emotivo, mentre tu invece riuscirai a gestire tutto perfettamente?

Ti senti un po' come il sacerdote nelle antiche civiltà egizie, quello che addirittura sapeva interpretare il volo degli uccelli. Chiunque abbia un dubbio può venire da te.

1. Pesci

Quando arriva la Luna piena, proprio in opposizione a tutti i pianeti che si trovano nel tuo segno zodiacale, tu non hai dubbi e quel poco di ragione e di opportunismo che ti rimane viene aspirato, come dal modello più potente della Dyson. Che tutti sappiano che tu sei istinto puro e non hai alcuna intenzione di riflettere sulle tue azioni prima di agire.