Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 19 al 25 gennaio: amore pezzo per Gemelli e Acquario

C’è tanta voglia di rituffarsi nell’amore per i segni d’aria (Gemelli, Bilancia e Acquario) grazie alla bella Venere in Acquario che riscalda i cuori. Ecco chi è il segno baciato dalle stelle nella classifica dei segni più fortunati della settimana.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eccoci qua, nella classifica dei segni più fortunati della settimana dal 19 al 25 gennaio, a fare i conti con giorni astrologicamente intensi: poche certezze abbiamo nella vita ma una di queste è che i pianeti si muovono. Sempre. Quindi, dopo l'ingorgo di pianeti in Capricorno, durato fino alla scorsa settimana, adesso piano piano i pianeti veloci passano in Acquario. La Venere inizia la settimana nel segno dell'Acquario e Mercurio la insegue da mercoledì, mentre Marte arriva più con calma durante il weekend. I pianeti in Acquario rendono più leggera la vita dei segni d'aria che, finalmente, possono tirare un sospiro di sollievo.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

12. Leone

Ebbene sì, caro Leone, ti sembrerà impossibile essere passato da una situazione da hotel a cinque stelle ad una da motel a ore, ma questa è proprio la sensazione che avrai questa settimana quando i pianeti inizieranno a passare nel segno dell'Acquario che, si sa, non ti piace proprio per niente. Quindi darai spazio a tutti i tuoi capricci e alle lamentele, perché ti sentirai ignorato e soprattutto penserai di non meritartelo! Ovviamente se fai l'antipatico sai bene che le cose possono solo peggiorare.

11. Cancro

Ti senti ancora "frullato" come il basilico nel pesto, ma comunque godi di grande ottimismo perchè le cose migliorino già nei prossimi giorni. In effetti, fin da subito Venere ti dà pace e tu torni a vederti attraente e soprattutto a considerare la tua dolcezza accudente come un pregio e non come la massima sfiga possibile. È un attimo che ti torna persino il sorriso ebete, quello senza motivo apparente ma dall'aria trasognante.

10. Scorpione

Scorpioncino mio, spero proprio che tu abbia fatto scorte di autostima perché adesso ci si mette la Venere in Acquario a farti sentire attraente come un venerdì di sciopero dei mezzi pubblici! Anzi: probabilmente sarai anche allo stesso modo poco disponibile e per nulla pronto a venire incontro alle esigenze delle persone che ti stanno intorno. L'unica cosa che vorresti è stare sotto alle coperte fino alla prossima primavera. Ovviamente senza nessuno che osi nemmeno telefonarti. Si sa che quando sei nervoso preferisci farti i fatti tuoi.

9. Toro

Per fortuna rimane Marte a favore a renderti sexy e irresistibile e soprattutto a donarti quella pragmaticità di risolvere le questioni anche quando iniziano a generarti una certa ansia. Perché è questo che faranno Mercurio e Venere a sfavore: ti insinuano il dubbio in fondo in fondo, come il semino piazzato sottoterra nel vaso di terracotta. Tu però, non cedere alla tentazione di fare tutto da solo e anzi chiedi supporto proprio perché effettivamente i tuoi neuroni non saranno al massimo della loro forma.

8. Pesci

Questa sensazione di grande voglia di fare cose in ufficio senza nemmeno fermarti per la pausa pranzo o la pausa caffè sta già terminando ma per fortuna almeno le energie restano. Anzi, le fantasie (erotiche) volano e spesso ti vedremo sospirare, guardando fuori dalla finestra, immaginando un amore inesistente, ma comunque confortevole. Si sa che per te tra realtà e immaginato c'è poca differenza.

7. Bilancia

Adesso sì che iniziamo a ragionare, cara Bilancia, ma dovrai ancora aspettare il fine settimana per sentirti di nuovo desiderabile come il cioccolatino alla fine del pasto e ugualmente viziosa. Per il momento, grazie a Venere ritorna il fascino e soprattutto ritorna la voglia di sorridere e di chiacchierare, anche se preferisci farlo comodamente sdraiata tutti sul divano. Infatti la performance erotica ancora non è tra i tuoi obiettivi.

6. Ariete

Resti particolarmente teso, caro Ariete, in questa settimana però, anziché vedere tutto nero come nei giorni scorsi, inizi quantomeno a scorgere dei divertenti pois e ti torna un po' di buon umore. È stato un periodo in cui farti ridere diventava un'impresa quasi impossibile, ma adesso riconquisti, se non proprio le energie, almeno la voglia di condividere tutto: dalle coccole fino alle chiacchiere più intime. Insomma, ti sciogli come un biscotto nel latte.

5. Vergine

Ti piaceva di più la settimana scorsa, ma anche di questa proprio non ti lamenti.. E non osare farlo, cara Vergine, mi raccomando! Infatti, almeno per un po', voglio che tu ti goda la vita senza essere attaccata da nessun genere di paranoie. Il fatto che Marte continui a essere a tuo favore ti rende sexy e soprattutto ti dà quell'ottima capacità di metterti in gioco, scendere in campo, farti sentire davvero per quello che sai fare senza trattenerti, senza ritirarti e senza limitarti.

4. Capricorno

Non facciamo questa situazione più grave di quello che non sia in realtà, caro Capricorno, perché è soltanto che hai perso Venere e Mercurio mentre ti rimane il favore di Marte che, tra l'altro, dei tre pianeti veloci è anche il tuo preferito. Quindi puoi continuare ad essere un po' stronzetto e decisamente molto rigido sui doveri, soprattutto su quelli degli altri nei tuoi confronti! Anzi, con questa Venere nel segno dell'Acquario resti anche godereccio. Non male.

3. Sagittario

Ti senti addirittura frizzante, caro Sagittario e non il solito pesantone che ci tiene a raccontarci la lezione e a spiegarci tutto di come avvenivano le cose a partire dai Babilonesi in poi. Hai voglia di leggerezza anche in amore e ti vedremo questa settimana flirtare divertito, un po' come quelli che mentre chiacchierano si arricciano i capelli leziosamente e lanciano sorrisetti maliziosi. Guarda che ti tengo d'occhio!

2. Acquario

Venere e Mercurio arrivano nel tuo segno zodiacale e tu, dopo settimane passate tra i pensieri profondi, adesso sei pronto a esprimerli con quell'aria creativa e trasognata che ti piace tanto mettere in mostra. Senti che hai davvero un sacco di cose da dire e sei felice perché nessuna di queste cose sarà superficiale, soprattutto quando si parla di sentimenti. Quasi quasi restiamo sbalorditi!

1. Gemelli

Adesso sì che sei davvero pronto a entrare in questo 2026 indossando la parure di gioielli del faraone (e la corona) che ti si conviene e che ti piace così tanto. Non hai più alcuna intenzione di camminare sulle punte, ma anzi preferisci delle zeppe modello "Priscilla la regina del deserto". Ovviamente hai tanta voglia di amore, di divertimento e anche di farti delle grasse risate con gli amici.