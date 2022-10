Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 17 al 23 ottobre 2022: largo a Bilancia e Acquario Nella classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana che va da lunedì 17 a domenica 23 ottobre 2022, Venere e Mercurio continuano a essere in Bilancia e Marte in Gemelli. Saranno quindi i segni d’aria a sentirsi pronti per portare novità e creatività nella società.

La classifica dei segni più fortunati dell'oroscopo per la settimana che va dal 17 al 23 ottobre 2022, vede ancora i segni d'aria in pole. Questa settimana, con Venere e Mercurio nel segno della Bilancia e Marte fermo nel segno dei Gemelli, l'oroscopo prevede, proprio come la settimana scorsa, un trionfo dei segni d'aria.

La fortuna è che tutti potremo godere della loro meravigliosa creatività e voglia di coinvolgerci.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

È l’ultima settimana completa di Giove nel segno dell'Ariete perché poi, dalla prossima settimana, rientra negli ultimi gradi del segno dei Pesci, dove è stato per buona parte del 2022. La voglia di essere visti e ascoltati esplode, soprattutto con Marte in Gemelli, che tra poco inizia la sua sosta.

12. Pesci

Anche questa settimana sarai simpatico come il lunedì mattina, quando la macchinetta del caffè in ufficio è rotta, e non c’è verso di far capire a chi ti sta intorno che sarebbe meglio ti rivolgesse la parola martedì. Il fatto che ti stiamo evidentemente tutti sulle scatole è talmente evidente che non serve nemmeno che ce lo confermi. Già sappiamo.

11. Ariete

La stima in te stesso è pari a quella di un cactus in una foresta di baobab. Nemmeno la forma (del cactus) aiuta a sentirti più sexy. La soluzione migliore sarebbe chiedere ospitalità agli scoiattoli che stanno già preparando la tana per l’inverno, e farti per un po' i fatti tuoi.

10. Capricorno

Ti senti colto in flagrante, proprio nel mezzo di un errore, come dal controllore quando non hai timbrato il biglietto dell'autobus. Nemmeno impegnandoti e rovistando nel bagaglio di scuse e spiegazioni accumulato in tanti anni di ragione, riesci a trovare qualcosa che ti scagioni. Tocca chiedere scusa nel modo più tradizionale.

9. Cancro

Con Venere e Mercurio a sfavore sarà bene che tu ti tenga lontano dal tipo che ti piace, perché ti senti bella come chi si prova una tutina in lattice, ma in pre ciclo. Se ti chiedessero di elencare tre tuoi pregi chiederesti l’aiuto da casa. Stare in pubblico è quasi una tortura.

8. Vergine

Sei pronta a sbraitare come chi perde la coincidenza del treno, e non sei nemmeno interessata ad ascoltare le ragioni degli altri. Tu hai proprio solo voglia di tirare pugni e battere i piedi, come nei cartoni animati giapponesi. Si salvi chi può.

7. Sagittario

Marte in opposizione ti rende pigro, ma così pigro che un bradipo al confronto sembra un atleta di triathlon. Insomma, Sagittario, per te sarà fin troppo impegnativo spostarti dal divano al frigorifero e ritorno. E quasi quasi chiami un Deliveroo.

6. Scorpione

Sei profonda e coinvolgente come una bottiglia di vino rosso e di fronte a te, come anche davanti al vino, non si possono proprio dire bugie. Hai praticamente un microscopio per analizzare i cuori delle persone che ti circondano, e potresti vincere il premio per la chimica emotiva.

5. Toro

Resti il re indiscusso delle serate sul divano, le chiacchiere infinite e il miglior incassatore di paranoie altrui. Forse perché tu di paranoie ne sai qualcosa in questo periodo, e soprattutto anche di come si superano, ovvero con una maratona di serie TV horror e tanto ma tanto gelato nel freezer. Anche questa settimana, tra Saturno e Urano, ci sarà qualcosa da mettere in discussione.

4. Leone

Con tutto l’amore del quale ti senti circondato, questo caro bollette proprio non ti tocca. Almeno per il momento… Hai l’ottimismo di chi sente di aver attraversato la foresta nera e adesso si chiede che cosa possa succedergli ancora di male. È comunque un buon modo di iniziare la settimana.

3. Gemelli

Nessuno ti farà cambiare idea, soprattutto se ti viene in mente un colpo di testa… Che si tratti di passione, voglia di provare qualcosa di nuovo, o addirittura grandi sogni rimasti nel cassetto per troppo tempo, in tutti i casi, direi che è ora di tagliare il nastro e partire. A razzo proprio.

2. Bilancia

L’unica cosa della quale hai bisogno questa settimana è l’armonia: non ce la potresti proprio fare, nemmeno a litigare con qualcuno che ti ha rubato il parcheggio al supermercato… L’amore ti circonda come il panino con il wrustel nell'hot dog, e tu non vedi l’ora di farti mangiare.

1. Acquario

Le cose a metà proprio non ti soddisfano questa settimana, perché tu vuoi osare, azzardare e provare tutto quello che c’è di più adrenalinico… Dai pop-corn al burro d’arachidi fino alle dichiarazioni d’amore improvvise, direi che non ti lasci scappare alcuna occasione per lanciare il cuore oltre l’ostacolo.