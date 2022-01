Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 17 al 23 gennaio 2022: Capricorno e Acquario irresistibili La classifica dei segni più fortunati della settimana dal 17 al 23 gennaio 2022 vede ancora romanticissimi i segni di terra e geniali e divertenti i segni d’aria.

La classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 17 a domenica 23 gennaio 2022 vedrà ancora esplodere d’amore i segni di terra grazie a Venere ancora in sosta in Capricorno mentre, grazie a Mercurio in Acquario, saranno i segni d’aria ad essere più geniali, creativi e divertenti.

La classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Proprio questa è però la settimana in cui Mercurio inizia a diventare retrogrado (ovvero a camminare apparentemente all'indietro lungo il cerchio dello Zodiaco) e quindi si sprecheranno sui social i meme che ti metteranno in guardia dai ripensamenti e dalle gaffe. State attenti soprattutto se siete del segno del Toro, del Leone e dello Scorpione.

12. Gemelli

La cosa bella di avere contemporaneamente i nervi a fior di pelle, la sensazione di non sopportare nessuno ma anche una lingua lunga e sferzante come il lazo di un cowboy del fa west , è proprio che non ti farai alcun problema ad usare quest’ultima quasi come se fosse un’arma contundente da dichiarare in aeroporto. Anche detto, Gemelli "litigate venite avanti se ne avete il coraggio!".

11. Cancro

Queste prime settimane del 2022 ti hanno visto un po’ come colpito dalla sindrome del brutto anatroccolo: tu avresti tanta voglia che ti si facessero grattini sulla pancia ma non sembri trovare alcun volontario. Venere in opposizione tiene tutti lontano da te come chi di questi tempi tossisce in modo sospettoso.

10. Ariete

Vuoi tutto e subito anche in amore (anzi soprattutto in questo campo) e non ne farai mistero, l’antica arte del corteggiamento o, in generale, anche solo della gentilezza non ti appartiene e nemmeno te ne crucci. Anzi, diciamo che chi non ubbidirà immediatamente ai tuoi ordini sarà subito sculacciato, cosa (non sempre) piacevole.

9. Vergine

Continui imperterrita a farti in quattro per tutti ma hai come la sensazione che dall’altra parte si sia quasi infastiditi però, dato che sei determinatissima a vincere il premio come crocerossina del mese, decidi di fregartene e di continuare ad imporre le tue cure assistenziali a tutti coloro che transitano nel tuo perimetro d'area di salvataggio.

8. Scorpione

Quando un segno zodiacale con un aspetto intellettuale così importante e profondo come te si trova ad avere Mercurio retrogrado a sfavore si rischia il vero disastro… Tu non capisci più niente e, di conseguenza, non sopporti tutti coloro che intorno a te sembrano avere le idee chiare, cioè tutti tranne gli altri Scorpioni.

7. Toro

Non riuscirai a comunicare tutto l’amore che provi e questa è l’unica cosa che mi dispiace della tua settimana perché, in effetti, se potessi dire tutto quello che ti passa per il cuoricino saresti più sdolcinato di un poeta provenzale da serenata sotto al balcone.

6. Bilancia

Questa storia di essere un’adorabile stronzetta ti sta piacendo così tanto che sfrutterai il Mercurio a tuo favore affinché i tuoi giochetti intellettuali da topolina che si fa rincorrere dal gattone (lasciandolo sempre con un palmo di naso) siano ancora più pungenti e divertenti.

5. Leone

L’esercizio di cucirti la bocca potrebbe essere l’unica soluzione possibile per mantenere dei rapporti sociali più o meno integri sfruttando, perché no, tutto il sex appeal che ti dona Marte a favore… Quindi insomma se riuscirai ad evitare di brontolare costantemente potresti sembrare un silenzioso e sexissimo amante.

4. Sagittario

Ti senti veramente un figo da paura e soprattutto non vedrai l’ora di dimostrarcelo tanto che, se qualcuno non volesse ammetterlo, porterai delle referenze qualificate sia delle tue doti amatorie sia delle tue imprese coraggiose. Insomma che nessuno osi sottovalutarti!

3. Acquario

Mercurio nel tuo segno zodiacale ti rende geniale, divertente, coinvolgente e simpatico come non ti si vedeva da tempo… Anzi, sei così sicuro delle tue capacità intellettuali che potresti addirittura uscire a tacchinare chiedendo a Brad Pitt di farti da spalla.

2. Capricorno

Quanto ti piace questa Venere che ti rende l'innamorato perfetto dello zodiaco: anzi questa storia dell'amore prima di tutto inizia a piacerti talmente tanto che chiedi consigli ai segni più romantici su quale sia il profilo migliore per fare degli occhi dolci che non lascino scampo. Davvero così non ti si vedeva da tempo.

1. Pesci

Se si parla di segni fortunati questa settimana vinci proprio a mani basse Pesci e non potrà niente nemmeno Marte in quadratura che tenta di farti innervosire ma al massimo riesce a renderti solo un pochino più pigro. Quindi insomma la voglia di rotolarti sotto le coperte con chi ami sarà talmente forte da farti cancellare tutti gli impegni.