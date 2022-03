Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 14 al 20 marzo 2022: Leone e Scorpione intrattabili Nella classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana dal 14 al 20 marzo 2022 i segni d’aria saranno ancora baciati da Venere e Marte mentre i segni d’acqua godranno di un’intelligenza emotiva talmente sviluppata da poter tenere anche dei workshop sul tema! Ecco le previsioni della settimana segno per segno!

Una classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 14 a domenica 20 marzo avrà un picco di emotività proprio con la Luna piena del 18 marzo 2022 in cui la Luna in Vergine si scontrerà con il Sole in Pesci.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Questa opposizione simboleggia il vero scontro tra ragione ed emozione dove però ciascuna delle due parti cerca di mettersi nei panni dell‘altro. È forte l'influenza di Nettuno e di Giove che sono pianeti positivi e ottimisti. Ad aiutare l’empatia e l’immaginazione ci sono il Sole e Mercurio che si incontrano proprio nel segno d'acqua spirituale per eccellenza, il segno dei Pesci!

12. Toro

Ci sono dei giorni nei quali è vivamente consigliato da tutti i medici, gli psicologi e persino gli astrologi non alzare nemmeno un dito, non esprimere neanche un parere, respirare solo quando strettamente necessario e nulla più. Direi che in questa settimana quei giorni saranno praticamente tutti: tutti questi pianeti a sfavore ti rendono fuori luogo come una puzzetta in ascensore.

11. Leone

Piuttosto che avere a che fare con te questa settimana Leoncino preferirei ridare l'esame di maturità e magari beccarmi anche il prof fissato sull'unico argomento che non ho mai capito. Insomma, caro il mio focoso segno, il tuo charme sembra proprio aver perso la sua brillantezza come le scarpette da mambo dimenticate fuori dalla finestra durante l'acquazzone.

10. Scorpione

Avrai un sacco di pensieri per la testa ma nemmeno uno gentile Scorpioncino. Non che di solito tu sia famoso per le carinerie e i complimenti disinteressati ma questa volta anche quando ti farebbe comodo dire qualcosa di carino proprio non ti verrà in mente nulla di adeguato. In compenso, sarai campione indiscusso di lamentele e lanciatore professionista di insulti oltre a gareggiare per il primo premio in "cose rinfacciate a distanza di anni".

9. Capricorno

Sei qui sul fondo della classifica dei segni più fortunati soltanto perché anche questa settimana tu vuoi startene in pace, per i fatti tuoi, come uno che la domenica mattina sceglie di leggere il giornale davanti a una bella spremuta d'arancio al bar del paese. Vuoi goderti tutti i piaceri che riesci ad accumulare senza alzare nemmeno un dito. In compenso sembra proprio che tutti si aspettino ancora grandi cose da te. Che fatica!

8. Vergine

Probabilmente cara Vergine quando il creatore distribuiva la fantasia tu eri in fila per i capelli sempre perfettamente piastrati! Questa settimana farai davvero fatica anche a inventarti delle scuse per sentire la persona che ti piace senza che sia evidente che tu l'abbia fatto apposta. Ancora più del solito ti sentirai a tuo agio a comunicare solamente attraverso i file di Excel. Le somme non mentono.

7. Sagittario

La famosa sensazione di avere la risposta sulla punta della lingua sarà così forte in questa settimana che non riuscirai davvero a chiudere la bocca tanto sarà affollato di parole quel pezzettino del tuo corpicino. Conoscendoti, la frustrazione di non poter sempre dire la tua come vorresti ti renderà assolutamente intrattabile e soprattutto difficilmente convincibile. Hai ragione tu anche se non sai spiegare perché.

6. Gemelli

Le strategie non saranno di certo il tuo forte, che si tratti di ottenere un aumento di stipendio oppure di corteggiare un possibile partner. In compenso però il tuo sarà il sex appeal più diretto e schietto, di quelli che non lasciano davvero nulla di intentato. Davanti ad un messaggio WhatsApp visualizzato senza risposta non riuscirai in nessun modo a trattenere un vocale di cinque minuti (almeno) con richieste di spiegazioni.

5. Ariete

Hai così tante energie in corpo che stare lì fermo seduto sull'autobus o in coda in tangenziale proprio non lo puoi sopportare! Ti vedremo con i pattini a rotelle anche lungo il raccordo anulare oppure scansare il conducente del tram per prendere in mano la situazione e sgasare sulle rotaie. La pazienza non sarà il tuo forte ma in compenso hai un sex appeal da vero centauro.

4. Cancro

Sarà che hai diverse settimane da farti perdonare nelle quali sei stato simpatico come i chili di troppo, ma direi che in questi giorni stare con te sarà bello come un weekend al mare anche se dovessimo lavorare al centro commerciale. Le frasi d'amore ti usciranno spontanee come il "salute" ad uno che starnutisce. Potresti quasi quasi pensare di scrivere un libro di poesie.

3. Bilancia

Ti senti così irresistibilmente sexy che indosserai anche per stare in casa minigonne di paillettes e tacchi a spillo dato che la stagione invernale sta per finire e tu ti sei accorta che dallo scorso autunno hai messo solo tute di lana e sneakers. Dovrai farti perdonare anche da tutta quella sfilza di completini intimi sexy che non hai degnato di uno sguardo nelle ultime settimane.

2. Acquario

L'amore è immediatamente schizzato al primo posto nel tuo elenco delle priorità tanto che ti vedremo rinunciare persino ad un weekend con gli amici pur di vedere spuntare un sorrisino sul viso di chi ami. Potresti addirittura inciampare in dichiarazioni d'amore romantiche e in tutte quelle abitudini da coppietta per le quali da sempre prendi in giro i tuoi amici.

1. Pesci

Nessuno oserà più sbeffeggiare la tua rinomata svampitezza che da questa settimana si chiamerà "genialità"… Anzi, esageriamo pure, possiamo chiamarla immaginazione sconfinata e creatività artistica. In ogni caso la velocità dei neuroni del tuo cervello farà invidia ai razzi spaziali di Elon Musk.