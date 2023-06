Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 12 al 18 giugno 2023: Gemelli e Bilancia inarrestabili La classifica dei segni più fortunati per l’oroscopo della settimana che va dal 12 al 18 giugno vede trionfare i segni di fuoco grazie a Marte e Venere in Leone. Mercurio entra poi in Gemelli, dunque i segni d’aria utilizzeranno l’intelletto e avranno la lingua lunga.

Nella classifica dei segni zodiacali della settimana, che va dal 12 al 18 giugno 2023, grazie a Mercurio che entra nel segno dei Gemelli i segni d'aria saranno inarrestabili nelle chiacchiere. La lingua si fa decisamente elastica e sciolta, manco avesse fatto pilates!

La classifica dei segni più fortunati dell'oroscopo per la prossima settimana

Intanto nell'oroscopo della settimana vediamoPlutone che ritorna in Capricorno, nell’ultimo grado. Ci si rivede in Acquario a Gennaio 2024.

12. Scorpione

Con Venere e Marte a sfavore contemporaneamente sei simpatico come lo sciopero dei treni quando tu avevi programmato il weekend al mare. La tua capacità di fingere che qualcuno attorno ti stia anche solo poco antipatico è nulla. Ci schifi proprio.

11. Toro

Sfogherai nei vizi quella sensazione di essere circondato da tutti coloro che sono arrivati primi al concorso della battuta più brutta. Insomma sbuffi insofferente come si fa quando il caldo non si sopporta più e l’ombra dell’ombrellone è già tutta occupata.

10. Acquario

Ti senti così nervoso che sarebbe il caso di metterti della camomilla anche nel ghiacciolo di merenda! E il fatto che il pianeta del dialogo senza peli sulla ligua sia a tuo spudorato favore non mi tranquillizza. Direi che devi passare alla censura delle amiche fidate anche un messaggio whatsapp prima di inviarlo.

9. Pesci

Senti che il cervello non tiene botta come vorresti, Pesci. Un po' come le gambe quando pedali in salita e perdi decisamente il ritmo rispetto alla playlist da Bartali che ti sei preparato. Ti senti stanco e quasi spero che nessuno ti rivolga la parola perché a te non vengono in mente nemmeno le frasi di circostanza che di solito usi per allontanare chi proprio non sopporti.

8. Vergine

Direi che in questa situazione ti tocca tirare fuori i sentimenti ed utilizzarli come se fossero un GPS oppure il calzino del pericoloso bandito che viene fatto annusare al pastore tedesco della polizia per rintracciarlo. Lascia perdere la ragione che proprio non vuole saperne di funzionare come il Wi-Fi in mezzo al mare.

7. Capricorno

Direi che ti stia piacendo molto questa storia di non avere più lo sfavore di Venere e quindi di ritornare decisamente predisposto a coccole e baci. Il bello è che in questa settimana puoi fingere di non aver sentito chi ti sta intorno e che ti sta chiedendo un favore o addirittura dando un ordine. Tu hai bisogno di relax come quando si ciondola sull'amaca dopo la grigliata.

6. Sagittario

Con Marte in opposizione dovrai trovare metodi alternativi per far capire quello che desideri. Per fortuna il linguaggio del corpo lo sai utilizzare così bene da poterlo quasi insegnare all'università! Se poi si tratta di occhi dolci o smorfie di qualsiasi genere mi sento addirittura di dire che potresti scrivere tu la descrizione su Wikipedia. La tua fortuna è che sarai irresistibile anche da muto.

5. Cancro

L'equilibrio dei pianeti in questi giorni nei tuoi confronti sembra davvero perfetto come quello della palla sul muso della foca al circo. Dove alcuni pianeti ti rendono particolarmente pratico e fattivo (e ovviamente anche sexy come tuttofare nei film americani) Mercurio ti dona quella delicatezza nel dialogo che da sempre ti rende la persona migliore per dare anche brutte notizie.

4. Bilancia

Venere e Marte sono a favore e da oggi anche Mercurio. Che tu debba fare un esame, chiedere un aumento, conquistare un tipo che ti piace da sempre o rinsaldare una relazione duratura, stai tranquilla che tutto ti riuscirà con la stessa spontaneità di un giro in altalena. Anzi, se sei uscita in compagnia e qualcuno deve andare a chiedere lo sconto al proprietario del ristorante, fossi in te mi offrirei volontaria.

3. Gemelli

Il tuo chiacchiericcio con le amiche è vivace come il tintinnio dei cubetti di ghiaccio nel bicchiere di coca cola. Farti stare zitto è impossibile ma nessuno ne avrà nemmeno voglia. Saresti capace di inserirti anche in una discussione di meccanica quantistica pur di dire la tua. In effetti però le tue parole affascinano anche gli scettici.

2. Ariete

Ti senti fico come uno skater a cui riesce il triplo salto mortale al parchetto della scuola proprio quando qualcuno lo stava filmando. Nulla potrebbe andare meglio di così e tu vorresti fermare il tempo in questa condizione di assoluto favore delle stelle.

1. Leone

Questa settimana sono bandite tutte le rotture di scatole perché tu non puoi certo sprecare l'apice del tuo entusiasmo in qualsiasi cosa che non ti dia la stessa adrenalina del primo bacio o di un lancio col paracadute. Le famose farfalle nello stomaco dovranno fare gli straordinari e tu sei pronto a tenere gli occhi spalancati come quando succede qualcosa di meraviglioso. E probabilmente succederà.