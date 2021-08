Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana: Bilancia e Acquario irresistibili La classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 16 al 22 agosto 2021 sarà particolarmente bollente ancora per i segni di terra. Marte resta nel segno della Vergine ma sarà Venere a spostarsi in Bilancia. I segni d’aria quindi piuttosto che esibire i muscoli faranno delle coccole e delle fusa le loro migliori armi di seduzione. Anche nel caldo della spiaggia!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La classifica dei segni più fortunati della settimana non si ferma nemmeno quando l’astrologa è a sguazzare nei mari italiani! Da sotto l’ombrellone non mi dimentico certo di raccontare qui su Fanpage.it l’oroscopo della settimana! La grande novità nel cielo astrologico di questa settimana sarà Venere, pianeta dell’amore, che passa dal segno della Vergine al segno della Bilancia.

La classifica dei segni più fortunati per la settimana 16 – 22 agosto 2021

Venere in Bilancia continua ad essere perfezionista (come era Venere in Vergine) ma aumenta decisamente il desiderio di piacere a tutti: armonia, condivisione, voglia di essere belli belli in modo assurdo e soprattutto desiderio spasmodico di evitare qualsiasi genere di discussione, anche fosse l’eterna diatriba tra sdraio e lettino! Di sicuro questa Venere nel segno della Bilancia renderà i segni d’aria più amorevoli: Gemelli, Acquario e Bilancia stessa, oltre a Sagittario e Leone! Siete pronti?

12. Ariete

Eccoci qui, caro Ariete: come ti avevo preannunciato, sei entrato in quel periodo dell’anno nel quale è decisamente meglio riempirti di complimenti anche qualora tu continuassi a ringhiarci come il dobermann a chi cerca di tacchinare la sua padrona. Tutta colpa di Venere in opposizione che ti fa venire voglia di coccole come di brodino di pollo al bar del la spiaggia.

11. Cancro

Diciamo pure che con Marte a favore ma Venere che si piazza in quadratura possiamo dire addio al Cancro sdolcinato e amorevole che si sveglia prima di tutti alla mattina per far trovare brioche calde alla famiglia intera. Come dire che per una volta metterai i tuoi desideri al primissimo a posto e gli altri… Si arrangino!

10. Pesci

Quando il pianeta dell’energia e del divertimento (Marte), insieme al pianeta dell’agilità intellettuale (Mercurio), si pongono entrambi in opposizione al vostro segno proprio nel periodo più vivace dell’anno è come se voi vi sentiste un guardiano del camposanto alla festa di paese! Non riuscite proprio a capire da dove venga tutta questa voglia di divertimento…

9. Leone

Il desiderio di essere bello bello bello in modo assurdo non è più solamente un desiderio ma un obiettivo, anzi una vera e propria missione di vita! Non ci sarà bancarella di mercatino di paese che potrà sfuggire al tuo desiderio sfrenato di acquistare oggetti scintillanti contrattando sul prezzo. Si salvi chi può.

8. Sagittario

Almeno Venere sembra tornare a favore, quindi continuerai ad essere pigro come un paguro bernardo sulla spiaggia quando il sole è troppo alto persino per un bagnetto ma, in compenso, prometterai baci e coccole in cambio a tutti coloro che ti faranno piccoli favori che ti permettano di alzare il tuo sedere dal telo mare il meno possibile…

7. Capricorno

Era decisamente tutto troppo bello! Infatti da questa settimana Venere si mette in quadratura il che ti fa rientrare nei tuoi panni abituali: sexy sexy in modo assurdo anche quando cerchi di salire sul materassino in piscina ma decisamente poco incline ad assecondare le risate di chi ti dirà che assomigli ad un tricheco di mare che tenta di salire sullo scoglio.

6. Scorpione

Era decisamente troppo bello (ma anche inusuale) vederti sensuale come la signorina che in bikini gira per la spiaggia con le birre fresche e contemporaneamente dolce come il bagnino con la signora che ha preso un colpo di sole. Adesso le cose tornano molto più nella loro formula naturale e tu resti sexy, gelosissimo, audace ma quando ci parli di coccole in realtà lo fai con un secondo fine!!

5. Gemelli

Grazie a Venere finalmente a favore diventerete immediatamente dei ruffiani acchiappa attenzioni come i gatti randagi che si aggirano per le villette dei residence di mare proprio all’orario del pranzo e della cena… Anche a voi sarà assolutamente impossibile dire di no quando ci chiederete qualcosa con quegli occhioni languidi e facendo addirittura quasi quasi le fusa.

4. Acquario

Il tuo cuoricino si sta scongelando piano piano come i ghiacci della borsa frigo quando li togli dal refrigeratore e li metti al loro posto per tenere in vita la macedonia sotto all’ombrellone. Ecco, anche nel tuo caso non possiamo certo pretendere un’esibizione di dolcezza da coppa di fragole con panna da un giorno all’altro ma le cose vanno decisamente migliorando.

3. Toro

Sarà assolutamente impossibile destarti dal tuo buon proposito di conquistare davvero tutti nello stabilimento balneare, nel campeggio, nella piscina comunale. Senza alcun limite di età, sesso, disposizione emotiva tu vuoi assolutamente piacere a tutti e credo proprio che non dovrai nemmeno impegnarti più di tanto. Quando si dice "essere naturalmente predisposti all’amore".

2. Vergine

Sei così energica e instancabile che ti troveremo a polemizzare con l’insegnante di spinning sulla spiaggia perché ha ben 37 secondi di ritardo! Va bene che è estate ma tu hai, come sempre, una serratissima tabella di marcia da rispettare e soprattutto nessuna tolleranza verso i ritardatari. Si vede che Venete se ne è andata dal tuo segno e che la tua voglia incontenibile di rompere le scatole è tornata a galla come un bracciolo.

1. Bilancia

È arrivato il tuo turno per avere Venere nel segno e non hai nessuna intenzione di mollarla un po’ come si fa quando hai affittato la moto d’acqua per due ore e piuttosto stai ferma al largo usandola come un materassino ma non scenderai da lì! Ugualmente con Venere sfrutterei tutte le energie positive anche fosse solo per guardarti allo specchio e farti i complimenti da sola.