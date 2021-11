Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dall’8 al 14 novembre 2021: Vergine e Capricorno vi sommergono di coccole Nella classifica dei segni più fortunati per la settimana che va dall’8 al 14 novembre 2021 saranno i segni di terra a trionfare in tutta la loro rinnovata dolcezza. Venere infatti si è spostata nel segno del capricorno dove sosterà per diverse settimanel fino alla prima di marzo 2022. Ciò significa che Vergine, Capricorno e Toro ci stupiranno con dichiarazioni d’amore mai sentite prima. Ecco tutte le previsioni astrali e i segni zodiacali più fortunati dalla prossima settimana.

Nella classifica dei segni più fortunati secondo l'oroscopo per la settimana da lunedì 8 a domenica 14 novembre 2021, come sempre ho guardato principalmente i transiti dei pianeti veloci senza però dimenticare del tutto la posizione di Giove e Saturno. In questa settimana, rispetto alla scorsa, a cambiare di segno sono ben due dei pianeti veloci quindi, nella classifica dei segni più fortunati, ci saranno diversi cambiamenti importanti.

Oroscopo, la classifica dei segni fortunati per la prossima settimana

Dopo la sua ultima sosta del 2021, avvenuta nel segno della Bilancia, Mercurio entra questa settimana nel segno dello Scorpione dove già si trova, dalla settimana scorsa, Marte.Venere invece, il pianeta dell'amore, entra nel segno del Capricorno ma la grande notizia è che ci sarà fino al 6 marzo 2022.

12. Leone

Non ti arrabbiare subito con l'astrologa caro Leoncino per essere finito qua sotto, è piuttosto colpa di Marte che ti rende così nervoso che ogni volta che qualcuno intorno a te aprirà la bocca cercherai di zittirlo con le buone o, nei casi estremi, arriverai alla forza piazzandogli tra le labbra la prima cosa commestibile che ti verrà sottomano. Salvo casi di estrema necessità consiglio di stare alla larga da te, almeno per qualche giorno…

11. Acquario

Persino tu potresti perdere le staffe, sempre per colpa di Marte, oppure, cosa ancora più probabile, chiudere le comunicazioni come un'emittente radiofonica che spegne i microfoni per mancanza di creatività, e darti invece ad una settimana di sconfinate paranoie di scarsissimo interesse pubblico. Succede anche ai paladini della risata di non avere voglia nemmeno di un sorrisino.

10. Ariete

Delle tue prestazioni erotiche nessuno si potrà proprio lamentare. E già, mi sento di dire, come incipit del tuo oroscopo settimanale non è poi tanto male. Il fatto è che non appena i rapporti diventano un pochino più intimi, qualsiasi sia il grado e la natura del legame, ti rintani nel tuo guscio puntuto come un riccio quando vede avvicinarsi una volpe che non ha ancora fatto colazione.

9. Bilancia

Ti senti un po' come Alice nel paese delle meraviglie dopo che è sprofondata nella tana del Bianconiglio e si è ritrovata in un mondo che, diciamocelo, le sembra tutto matto. Ecco, anche nel tuo caso, sei passata dal sentirti risoluta e anche un po' irriverente fino alla settimana scorsa, al dover mettere in discussione anche il tuo innato senso estetico. Ti chiederai davvero se non siano diventati tutti strani attorno a te oppure se non sia stata tu a bere una pozione magica che ti aveva fatto diventare particolarmente insofferente.

8. Cancro

Prendere le cose con calma e, magari, anche con amore non è decisamente contemplato nello spazio ridottissimo tra il tuo cuore e la tua mente. Dico ridottissimo perché tu sei uno di quei segni zodiacali che sente (con le emozioni) prima di pensare. Quindi, quando Venere si piazza in opposizione, hai come l'impressione che a tutti i tuoi circuiti manchino l'olio e la benzina… Tocca stare fermo ai box.

7. Toro

Con Marte in opposizione anche l'idea di uscire dal piumone ti fa così fatica che stai quasi quasi pensando di costruirti un microcosmo autonomo e indipendente nel metro quadro del tuo lettone. Anzi, dato che per questi giorni preferirai decisamente starci da solo nel lettone, lo spazio del partner potrebbe essere comodamente sfruttato per una piccola dispensa che si rivelerebbe decisamente più utile e apprezzata.

6. Sagittario

Hai bisogno di contatto fisico, altro che tutte quelle diavolerie di meta realtà di cui Zuckerberg sta parlando interrottamente da qualche settimana. Tu hai bisogno di baci, coccole, se possibile anche di qualche regalino a sorpresa, amici che ti stiano ad ascoltare dall'altra parte di un boccale di birra e di tutti i generi di piacere che riesci ad accumulare. Per le cose belle troverai tempo di sicuro.

5. Gemelli

Avrete un po' la stessa sensazione di quando, dopo una giornata alla spa con le amiche a base di massaggi defaticanti e champagne, adesso tornate nel mondo dei comuni mortali ma sentendovi decisamente in pace con l'universo come una divinità indiana. Direi che tutta questa sensazione di amore cosmico è da spargere attorno come petali di rosa ad un matrimonio e che ve la porterete dietro almeno per tutta questa settimana.

4. Pesci

Va bene che Halloween è passato da un pezzo ma voi non volete per nessun motivo togliervi il costume di pelle succinto da super eroina perché vi sembra particolarmente adatto alla vostra situazione emotiva: il coraggio di certo non vi manca e nemmeno la più sentita buona volontà di metterlo a disposizione del resto del mondo, gratis per di più. Dovrebbero proprio darvi una medaglia al merito e un applauso comunitario.

3. Vergine

Sembra proprio che il Natale sia arrivato in anticipo anche nel tuo cuoricino tanto che hai già acceso le luminarie e fatto partire gli altoparlanti con le canzoni sdolcinate. Tutto questo è merito di Venere e anche di Marte a favore che ti renderanno accogliente come la casa della nonna con il profumo di biscotti allo zenzero in cucina ma, quando la situazione si fa calda, anche particolarmente sexy. Non ti fai mancare niente.

2. Scorpione

Chi se ne importa se i pomeriggi sono piovosi e le giornate sempre più fredde perché tu, per riscaldarti, non hai nemmeno bisogno del termosifone… Anzi, il tuo cuore è così caldo e le tue notti saranno così bollenti grazie a Marte e Venere a favore che darai un immediato contributo alla lotta al surriscaldamento globale. Greta sarebbe fiera di te.

1. Capricorno

Non si sa bene come questa cosa sia potuta succedere e, diciamocelo, avrai ancora bisogno di qualche settimana per abituarti ma non riesci a toglierti dalla faccia quel sorriso ebete innamorato e dolcissimo anche quando vieni sgridato dal vigile o dal portinaio. Figurati un po' che occhi dolci riceverà la tua dolce metà che proprio non ci potrà credere.