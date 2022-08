Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dall’8 al 14 agosto 2022: Vergine e Capricorno saranno guide perfette Nella classifica dei segni zodiacali dell’oroscopo più fortunati per la settimana che va dall’8 al 14 agosto 2022, Venere resta a far innamorare i segni d’acqua. Certo, con la Luna piena del 12 sarà bene tenere gli ormoni a freno.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella classifica dei segni zodiacale dell'oroscopo più fortunati della settimana che va da lunedì 8 a domenica 14 agosto 2022, ad essere innamorati saranno ancora i segni d’acqua. Ma consiglio vivamente di sfruttare tutta questa dolcezza prima del fine settimana.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Nonostante Mercurio nel segno della Vergine che ci vorrebbe più razionali e posati, Venere opposta a Plutone e la Luna piena nel segno dell'acquario del 12 agosto renderanno questa settimana piuttosto bollente e non soltanto dal punto di vista metereologico. Tenetevi pronti ad improvvisi cambi di rotta sentimentale.

12. Acquario

Il buon umore non sembra ancora essere nel tuo elenco di cose da mettere in valigia! Anzi, non solo l’hai dimenticato a casa ma l’hai proprio abbandonato in Autogrill… L’idea di rilassarti, abbandonare i pensieri e soprattutto concederti un po’ di nullafacenza non l’hai nemmeno presa in considerazione.

Leggi anche L'oroscopo del 2 agosto 2022

11. Ariete

Sei proprio tutto pepe Ariete e niente zucchero, diciamocelo! Intorno a te vuoi soltanto gente che abbia voglia di divertirsi e di guardare le paranoie da lontano come si fa con le barche a vela quando si sta sulla spiaggia. La dolcezza ti sembra davvero una perdita di tempo, coccole al partner compresi.

10. Leone

Dovrai attendere il fine settimana perché il pianeta dell’amore venga a citofonarti, probabilmente portando una bottiglia di bollicine per festeggiare il tuo compleanno. Fino ad allora però ti lamenterai del caldo come le anziane signore e sbufferai a qualsiasi proposta di attività vacanziera.

9. Capricorno

Senti di meritarti decisamente una laurea ad honorem e soprattutto una compagnia di intellettuali al posto dei tuoi parenti stretti. Il bello è che non glielo manderei a dire e sarai pronto a riprendere per qualche piccola svista semantica o sintattica. Insomma anche questa settimana Capricorno sarai simpatico la settimana prossima. Ma sempre super sexy, per carità.

8. Bilancia

Non ti va proprio mai bene niente soprattutto se questo niente viene proposto dalla tua dolce metà che in questo periodo sente di sbagliare anche solo se ti chiede se vuoi il caffè dopo pranzo. I fulmini che gli lanci con lo sguardo sono proprio da temporale estivo.

7. Pesci

Purtroppo l'idillio dei giorni scorsi si sta un pochino affievolendo perché Mercurio si trova proprio in opposizione al tuo Sole in un momento in cui il dialogo, dalla chiacchiera fino ai pensieri profondi, ha molto più tempo del solito per essere indagato. Quindi insomma ti vedremo lì, zitto zitto, a contemplare l'universo in attesa di qualcuno da sbaciucchiare.

6. Gemelli

Per te che sai sempre come cavartela usando l'ingegno e un po' di chiacchiere ruffiane, avere Mercurio a sfavore potrebbe far scivolare il tuo savoir-faire. Anzi, con anche Marte in dodicesima casa preferisci tenerti per te quello che pensi e dimostrare l'amore con i fatti. Mi sembra una rivoluzione.

5. Scorpione

Ti ho messo qua, caro Scorpione, anche se non te lo meriteresti perché con Mercurio a favore e Marte sempre fastidioso non vedi l'ora di sguinzagliare la tua lingua biforcuta. Solamente con il partner e con i tuoi affetti più stretti riuscirai a trattenerti, ma non per molto. In compenso, il tuo rinomato sex appeal sembra essere stato dimenticato a casa insieme alle ciabatte da mare.

4. Sagittario

Potresti in effetti fare qualche gaffe ma sono sicura che non ci farai nemmeno caso tanto sarai impegnato ad organizzare più cose possibili durante una sola giornata. Avremo l'impressione che ti abbiano caricato a molla o che ti abbiano messo la Red Bull nel cappuccino. Fermo e zitto non ci stai nemmeno quando vai a visitare una chiesa antica.

3. Cancro

Sarai più paziente di una badante ma nemmeno retribuito. Inutile dire che le spaghettate di mezzanotte a casa tua saranno le più belle di tutte perché intorno a te ci sentiamo proprio coccolati. Anzi, con anche Mercurio a favore, i tuoi consigli se possibile saranno ancora più saggi del solito.

2. Vergine

Mercurio è entrato nel tuo segno zodiacale e tu nelle poche ore che il sesso sfrenato ti lascerà libere decidi di dedicarti a progetti lavorativi con un rapporto tempo-efficienza da studiare all'MBA. Praticamente un fenomeno del business.

1. Toro

Con anche Mercurio a favore che ti dà quell’aria da intellettualoide supersexy direi che proprio non hai rivali in questa settimana. Ti seguiremo ciecamente qualsiasi sia la tua proposta, fosse anche quella di stare in macchina con l’aria condizionata spenta perché fa bene ai pori della pelle. Tu sei proprio la nostra icona.