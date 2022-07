Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dall’11 al 17 luglio 2022: Gemelli e Acquario sempre innamorati La classifica dei segni più fortunati della settimana, che va dall’11 al 17 luglio, vede trionfare d’amore i segni d’aria e di passione i segni di terra. Occhio però alla Luna piena del 13 luglio che mette disordine tra i sentimenti più intimi.

Nella classifica della settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 luglio 2022 saranno ancora i segni d'aria ad essere baciati da Venere, la dea della bellezza e dell'amore.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Il 13 luglio poi ci sarà la Luna piena tra Cancro e Capricorno: dobbiamo decidere se preferiamo mettere da prte l’ego per vivere in armonia con gli altri… oppure no!

12. Scorpione

Eccoci qua: questa volta nemmeno l’astrologa potà salvarti dalle litigate anche nella chat delle mamme dei compagni di scuola dei tuoi figli. Marte ti guarda stortissimo e tu ringhi anche quando ti guardi allo specchio per vedere se hai messo bene il rossetto.

11. Sagittario

Venere resta in opposizione e tu sei simpatico come la coda del rientro dal mare la domenica sera! Per fortuna ricomincia a circolare energia vitale nel tuo cervello e, almeno quando fai commenti acidi sulle persone vestite male, lo fai in un italiano perfetto.

10. Leone

È stata bellissima questa tregua nella quale sei stato dolce e affettuoso, ma purtroppo è finita. Per colpa di Marte in quadratura sarai paranoico e sospettoso, quindi sarà bene riempirti di complimenti sinceri e tenerci per noi qualsiaisi commento sulle tue stranezze.

9. Pesci

L’amore continua ad esserti incomprensibile come il mandarino stretto, ma tu non fai alcuno sforzo nemmeno per interpretare le espressioni del viso. Insomma stai bene per i fatti tuoi e nella tua testa c’è un’intera saga fantasy, con tanto di fidanzati immaginari.

8. Ariete

Il tuo cervello è sfasato come quello di chi parla in corsivio e tu hai capito che la soluzione migliore per la settimana è aprire la bocca al massimo per proporre un brindisi! Il piacere è l’unica opzione per te, al dovere non ci pensi nemmeno!

7. Capricorno

Passi dall’avere un diavolo per capello ad essere tu un diavoletto, ma nel senso più divertente del termine. Serate pazze, sesso sfrenato e tanta voglia di divertirti. Tutto questo purtroppo a discapito delle facoltà intellettuali che saranno floride come il Po' con la siccità!

6. Acquario

L’amore rimane per fortuna e tu continui ad avere voglia di baciare tutti! In compenso ti ritroverai ad essere pigro e polemico, tanto che i baci li vuoi recapitati direttamente sul tuo divano o sul lettino da spiaggia. Di alzare le chiappette non se ne parla nemmeno.

5. Bilancia

Adesso che hai riconquistato l’amore (e anche il sesso) non lo lasci più, come l’ombrellone in prima fila! Hai voglia di spegnere il cervello e pensare solo a cose leggere come l’abbinamento della borsa mare al costume. Per tutte le cose più serie ti si mandi un’email, che comunque non leggerai.

4. Vergine

A parte il fatto che ti trovi piena di difetti e che passi le ore davanti all’armadio senza trovare soluzione, per il resto sei determinatissima come un ciclista del giro d’Italia nella tappa montana. Sarai anche così intelligente da riuscire a pedalare e insieme tenere il conto delle calorie perse senza bisogno di guardare il cardiofrequenzimetro.

3. Cancro

Mercurio ti rende sveglio e tu sai cogliere al volo anche i pensieri che non sono ancora chiari nella testa di chi li ospita. Fossi in te sfrutterei tutto questo sesto senso da Harry Potter ma probabilmente dovrai metterlo a disposizione degli amici con problemi sentimentali.

2. Toro

Qualsiasi cosa tu voglia, l’avrai e senza nemmeno fare troppa fatica. Ti senti il piatto principale ad un pranzo di nozze e sai bene che tutti non vediamo l’ora di morderti. Insomma, questo Marte a favore ti sta proprio piacendo.

1. Gemelli

Sei ancora qua al primo posto ed è solo merito di Venere! Ti svegli con l’obiettivo di flirtare per più tempo possibile e ci riesci benissimo! Il fatto è che con quegli occhioni potresti far vacillare anche una guardia svizzera!