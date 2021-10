Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dall’1 al 7 novembre 2021: Pesci e Cancro ritrovano il sex appeal Nella settimana che va da lunedì 1 a domenica 7 novembre 2021 Marte entra nel segno dello Scorpione dove, diciamoci la verità, sta davvero benissimo. Questo dona grande sex appeal ai segni d’acqua. Ecco tutte le previsioni astrali e i segni zodiacali dell’oroscopo più fortunati dalla prossima settimana.

Nella classifica dei segni più fortunati secondo l'oroscopo per la settimana da lunedì 1 a domenica 7 novembre vedremo la situazione modificarsi rapidamente rispetto ai giorni precedenti. Non abituatevi troppo però all'attuale assetto, perché ulteriori cambiamenti ci saranno durante il prossimo fine settimana. Marte, il pianeta delle energie, delle energie erotiche e anche della decisione e della determinazione, entra nel segno dello Scorpione rendendo particolarmente forti e sensuali i segni d'acqua.

Oroscopo, la classifica dei segni fortunati per la prossima settimana

Venere, il pianeta dell'amore, nel fine settimana entrerà nel segno del Capricorno, dal quale non si sposterà per diverse settimane. In termini tecnici questa si chiama sosta. Non dimentichiamoci poi che il 4 novembre ci sarà un nuovo ciclo di lunazione con la Luna nuova nel segno dello Scorpione che darà il via ad un nuovo mini ciclo di eclissi, tra lo Scorpione il Toro, che si farà sentire durante tutto il prossimo anno.

12. Toro

Sei scivolato qua per colpa di Marte in opposizione e della Luna nuova che ti guarda con aria di sfida ed entrambi ti rendono intrattabile peggio di Salvini dopo le comunali . Che nessuno osi dirti che cosa devi fare e soprattutto che a nessuno venga in mente di consigliarti di stare calmo perché tu calmo non ci vuoi stare, ok!!?

11. Vergine

In effetti sono stata un po' cattivella a tenerti qua sul fondo della classifica ma sappi che lo faccio per te, perché c'è da combattere duramente questa sensazione di essere attraente, interessante e coinvolgente come uno che parla solo delle malattie dei suoi gatti ipocondriaci. È ora di darsi da fare, vestirsi a modino e ritornare là sotto a conquistare il mondo smettendola di sentirti a tuo agio solamente con la tuta.

10. Capricorno

La strada per riconquistare una condizione di tolleranza e addirittura quasi di simpatia tiepida verso il resto del mondo è davvero più breve di quanto tu non pensi. Già lo vedo che questa settimana è tornata la sicurezza in te stesso e quella carica di chi ha sempre un "ma lei non sa chi sono io" sulla punta della lingua. Bene, sta tornando tutto nella norma.

9. Cancro

Il tuo cervello è ancora come se fosse in differita rispetto al resto del mondo e questa settimana non sarà probabilmente ricordata per delle uscite geniali alla riunione col capo ma, quantomeno, sotto le coperte ricominci a dire la tua anche se nessuno te l'avesse chiesta. Hai decisamente del calore arretrato da riscattare.

8. Acquario

Concentrati sul lavoro questa settimana Acquario perché lì sei ancora assolutamente imbattibile soprattutto quanto a genialità fuori dagli schemi. In compenso con Marte che si mette in quadratura potresti avere da ridire contro chi si mostra dubbioso verso le tue stranezze. Tutta quella capacità di accettare le critiche senza giudicare purtroppo apparteneva alla settimana scorsa: adesso sei pronto ad inanellare epiteti poco carini.

7. Leone

La combinazione dei pianeti rispetto al tuo segno zodiacale per questa settimana è alquanto bizzarra, soprattutto conoscendoti… per capirci: ti vedremo preferire le ballerine al tacco a spillo o una serata libro e divano piuttosto che una birra con gli amici. Sarai decisamente tutto coccole e niente provocazioni ammiccanti: non ti si riconosce quasi più.

6. Gemelli

La vostra attività intellettuale sarà decisamente fuori controllo cari Gemelli! Emozioni, sentimenti e tutti e cinque i sensi messi insieme non vi interessano più della situazione metereologica di Bogotà mentre voi siete a Milano Rogoredo, per capirci. Anche col partner vi interessa fare soltanto del texting e, nei casi più spinti, del sexting ma di uscite vere proprio non se ne parla.

5. Pesci

La tecnica di sfuggire per attrarre è la più vecchia del mondo ma voi non siete mai riusciti ad utilizzarla consapevolmente. In questa settimana però vi capiterà di farla vostra pur non mettendovi di impegno: Venere a sfavore vi rende insofferenti verso qualsiasi genere di coccola anche solo preannunciata ma Marte vi dona una sensualità di chi è irraggiungibile e quindi desideratissimo.

4. Ariete

A parte il fatto che non hai assolutamente niente di intelligente da dire, direi che le cose stanno migliorando eccome! I tuoi nervi si distendono come ricci sotto la piastra e a te viene addirittura voglia di pomiciare con il partner, ricominciando però ovviamente con una certa cautela un po' come ai primi appuntamenti al cinema. Pur non intenzionalmente ma sarai quasi quasi romantico.

3. Sagittario

Mamma mia quanta emotività! Anzi, quasi quasi ti penti pubblicamente per tutte quelle volte che parlando troppo in fretta sei stato scortesemente fuori luogo. Adesso sei cosi sensibile che ti vengono i lacrimoni anche se il partner ti fa notare che hai il dentifricio sul labbro. Bisogna prendersi cura di te.

2. Bilancia

Sei la persona giusta per le situazioni difficili, praticamente un’ambasciatrice di pace sia per i battibecchi famigliari sia per le faide in ufficio! Sei cosi saggia che ti si consulta anche prima di mandare un Whatsapp al fidanzato: hai la soluzione perfetta e il modo giusto per farcela digerire. Il mondo ha bisogno di gente come te!

1. Scorpione

Ti senti come Angelina Jolie sul red carpet di Roma strafica anche se vestita come il pollo nella stagnola o come Lady Gaga nella pubblicità del Dom Perignon. Insomma Scorpione questa settimana per meno di una passerella o di una cena a base di champagne non ti alzi nemmeno dal divano. Chiaro??