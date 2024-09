video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 9 al 15 settembre 2024: Scorpione e Vergine sul podio La classifica dei segni più fortunati della settimana dal 9 al 15 settembre 2024 vede una netta ripresa dei segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) e di acqua (Cancro, Pesci e Scorpione). Era ora! Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Per la classifica dei segni più fortunati della settimana da lunedì 9 a domenica 15 settembre 2024 possiamo stare tranquilli: Mercurio è in Vergine e Marte in Cancro. Anche detto: state calmi, mettete la testa a posto, le follie nel freezer e le passioni temporaneamente sott'olio. E' ora di fare piano e sottovoce, di rimettere ordine insomma, che settembre è quel mese in cui quasi ci manca la copertina da divano e le domenica con Netflix. Certo, come sempre qualche segno la prende meglio e qualche altro peggio ma questo lo scoprirete nella classifica qua sotto.

12. Ariete

Se abbiamo appena detto che questo è quel periodo dell'anno in cui quasi quasi ci mancano le domeniche tranquille al calduccio, ecco tu ti stai già preparando per il letargo senza lasciare alcun recapito telefonico. Va così, dato che stare da solo ti sembra l'unico modo per non commettere omicidi volontari.

11. Capricorno

Il tuo starter pack di gentilezza minima, socievolezza base e pazienza di sopravvivenza è decisamente esaurito. E a dirla tutta ti senti esaurito anche tu. La combo di Marte e Venere a sfavore insieme proprio non la reggi e adesso che hai Mercurio a tuo favore riesci solamente a spiegarci quanto ti irritiamo ma con una formula matematica.

10. Sagittario

Ci risiamo. Il cuore sembra battere finalmente a ritmo ma adesso ad essersi fermati sono i neuroni. Per fortuna questa storia di abbandonarti all'amore, alle coccole, ai piccoli piaceri senza pretese ti piace parecchio. Anche come esperienza fuori dal comune. Spegni il cervello (che tanto non funziona) e segui il cuore.

9. Pesci

Mentre tutti intorno a te sembrano svegliarsi già con delle ottime idee, tu non azzecchi nemmeno il lato del miscelatore della doccia per avere l'acqua calda al primo colpo. Va cosi per colpa di Mercurio che si piazza opposto. E le cose peggiorano se pensi che grazie a Marte non hai alcuna intenzione di ammetterlo. Sarà una settimana scoppiettante.

8. Toro

Stranamente per te questa volta prepararti all'autunno non significa rispolverare la ricetta del castagnaccio e prenotare il rifugio per i tartufi ma iscriverti a tutti i corsi che la tua agenda riesce a reggere. Tra cervello e muscoli non sai bene che cosa allenare per primi.

7. Cancro

Ti senti simpatico come la maestra con la matita rossa e blu ma quando è pronta a puntare l'indice sul lessico e la sintassi di amici e parenti. Non richiesta quindi. Accontentarti sarà davvero difficilissimo perché tu in questa settimana hai brontoli e bofonchi. Che ne hai fatto di quel Cancretto dolcione??

6. Bilancia

A te è questa nuova stagione che ti stanca, in contro tendenza con quelli che sentono l'arrivo della primavera. Tu ti senti piuttosto energica come una foglia di faggio ingiallita pronta ad abbandonare il campo e l'albero. Per fortuna se c'è una influencer da copertina da divano questa sei proprio tu.

5. Leone

Ti sei calmato anche tu Leoncino: insieme alle temperature del meteo anche le tue voglie e i tuoi appetiti si sono stemperati. Adesso senti una brezza leggera nel cuore e un piacevole venticello nel cervello. Senza esagerare ma molto, molto apprezzati.

4. Gemelli

Se ti facessero una lastra al cuore ci troverebbero costruzioni abusive di hotel a cinque stelle nei quali ospiti tutti i tuoi sentimenti d'amore, di passione, di voglia di stare bene con la tua dolce metà e di vedere spuntare sorrisi intorno a te anche sulle bocche degli sconosciuti. Questo è il Gemelli che ci piace!

3. Acquario

Hai già imbracciato i ferri da maglia per fare con amore sciarpine e cappellini a crochet per chi ami. È il tuo modo di far capire che intendi riscaldarci il cuore ma anche la gola per tutto l'inverno. Direi che questa nuova stagione parte con i tuoi migliori propositi sentimentali.

2. Scorpione

Non ti dai certo per vinto Scorpionaccio e stai già organizzando romantici weekend nel foliage e passionali settimane bianche nelle quali la neve hai intenzione di vederla solo da sotto il piumone. Poi, per carità, le energie ci sono eh ma preferisci spenderle nella cosa che sai fare meglio: il sesso.

1. Vergine

Che bello Verginona accoglierti di nuovo qua in cima con la medaglia e il mazzo di fiori. Te lo meriti dopo questa estate. Adesso hai come tutto chiaro manco avessi per le mani la mappa del villaggio turistico, quella che capiscono anche i bambini. Sei davvero pronta a costruire il tuo percorso annuale meglio di un artigiano del sampietrino.