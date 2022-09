Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 5 all’11 settembre 2022: Venere bacia i segni di terra Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 5 all’11 settembre: i segni d’aria manterranno il primato da sex appeal, mentre i segni di terra guadagneranno posizioni come grandi amatori.

In questa classifica dei segni più fortunati dell'oroscopo per la settimana che va da lunedì 5 a domenica 11 settembre 2022, vedremo un’impennata dei segni di terra, che mostreranno un’emotività inusuale!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Aspettando la luna piena e più intensa, quella più emotiva del 10 settembre, Venere è entrata nel segno della Vergine. Questo significa che qualsiasi cosa, anche i sentimenti, devono passare al vaglio della ragione.

12. Pesci

Proprio tu, con quel faccino così innocente, in questi giorni ogni volta che sarai zitto starai progettando come liberarti definitivamente della persona che ti sta di fronte. Il massimo del tuo desiderio sarà quello di fare un reset completo della tua agenda telefonica senza che alcun cloud possa rimediare.

11. Sagittario

Odi tutti, e non vedi l’ora di poterlo dire apertamente… Probabilmente non aspetterai nemmeno che te lo si chieda. Se dovessi prenotare ora le prossime vacanze, probabilmente opteresti per la ridente e soleggiata Transilvania, magari proprio nel bed & breakfast del conte Dracula. Allegria, questa sconosciuta.

10. Capricorno

Ogni tanto la dura legge delle classifiche vuole che qualcuno che meriterebbe di più, si trovi in un posto decisamente sfortunato. Succedeva anche con le interrogazioni. Ecco, sono sicura che tu tirerai fuori tutte le tue migliori doti per dimostrarmi che avevo torto… E io sarò fiera di te.

9. Leone

Lo so, nelle scorse settimane i pianeti ti hanno dato l’impressione che Saturno si fosse temporaneamente distratto, e invece da adesso te lo ribecchi qui. È attento come la maestra che controlla i compiti delle vacanze. E tu, ovviamente, non hai aperto nemmeno un libro. Rimboccati subito le maniche.

8. Ariete

Il tuo cervello non ne vuole proprio sapere di mettersi in moto, un po’ come l’automobile rimasta in garage in città mentre tu ti sei fatto la stagione al mare. I neuroni hanno tutti incrociato le braccia e stanno picchettando per avere orari più elastici e vacanze più lunghe. Non ti venga in mente di iniziare proprio adesso un progetto nuovo.

7. Scorpione

Molto lentamente, ma le cose vanno migliorando. Te ne accorgerai soltanto se sarai particolarmente ottimista! Per ora accontentati di sapere che l’idea dell’amore potrebbe bussare alla tua porta, anche solo perché ha sbagliato indirizzo, ma tu la rapirai convincendola a fermarsi quantomeno per un caffè. Il sex appeal sta tornando.

6. Gemelli

Sarai incontentabile questa settimana, più che altro perché le tue aspettative, anche nei confronti di te stesso, saranno altissime. Un po’ come chi, ottenuta la laurea in ingegneria, in soli tre anni si dispiace di non aver nel frattempo anche imparato a suonare il clavicembalo con il naso. Per fortuna il tuo cervello si metterà subito all’opera per rimediare.

5. Cancro

Per essere felice in questa settimana ti basterà davvero poco, dato che il tuo cervello è come fermo per manutenzione. Per questo, per vedere spuntare un sorrisone tra le due orecchie, basterà prestarti qualche attenzione un po’ come al cagnolino quando si tira il bastone al parco. Ricordati che chi è felice di poco è felice più spesso.

4. Vergine

Venere nel tuo segno zodiacale ti vorrà dolce come uno zuccherino, soprattutto adesso che la prossima prova costume è molto lontana. Quindi sono sicura che non ti farei ripetere due volte che è il momento di dedicarti agli stravizi, mettendo temporaneamente in stand-by l’app per il conteggio delle calorie.

3. Acquario

Sei un figo e lo sai, non c’è certo bisogno che te lo ricordi l’astrologa! Consiglio però di non interromperti, non contraddirti e se possibile prodigarsi in complimenti verso tutte le tue attività intellettuali, lista della spesa compresa. Perché ho detto che sei figo, non che sei paziente.

2. Toro

Godurioso come te c’è soltanto la scarpetta direttamente nella pentola del ragù, una sana fonte di piacere tra l’altro riservata ai pochissimi che hanno accesso alla cucina prima degli altri. Ecco, tutta la tua settimana sarà una continua ricerca di momenti di felicità anche in solitudine, di quelli da godersi con gli occhi chiusi e i mugugnii di piacere.

1. Bilancia

Direi proprio che questa è la settimana nella quale riesci finalmente a trovare il tuo equilibrio. Malinconica ma sexy, sarai un po’ come quei quadri che raffigurano donne con gli occhioni giganti e il baby doll super sexy. Un vero sogno erotico proibito del quale fai solo finta di essere inconsapevole.