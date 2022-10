Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 31 ottobre al 6 novembre: lo Scorpione gioca d’astuzia Nella classifica dei segni zodiacali dell’oroscopo per la settimana che va dal 31 ottobre al 6 novembre 2022 ci sono Venere e Mercurio che rendono dolci ma furbetti i segni d’acqua. Marte, invece, dona entusiasmo ai segni d’aria.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La classifica dei segni zodiacali più fortunati dell'oroscopo per la settimana dal 31 ottobre al 6 novembre, porta solo una novità astrologica rispetto alla settimana scorsa: Mercurio è ufficialmente nel segno dello Scorpione, e la cosa rende molto ma molto perspicaci i segni d'acqua.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Altra cosa degna di nota è Giove, il pianeta del benessere, che torna nel segno dei Pesci dopo l'estate passata villeggiando in Ariete. Quindi sono di nuovo i segni d'acqua che si godono un po' di pace!

12. Leone

La socializzazione ti pesa così tanto che anche alle riunioni della scuola ci mandi tua suocera, e nella chat di classe invii solo pollici in su. È che tutto il tuo "io" in questi giorni è concentrato nel farti sopravvivere, e qualsiasi altra funzione è momentaneamente sospesa.

Leggi anche Oroscopo del 25 ottobre 2022

11. Toro

Hai proprio la sensazione che la soluzione migliore a tutti i tuoi pensieri sia tagliare. Fidanzati, amici, parenti e colleghi: chiunque abbia un rapporto con te stia attento, perché potrebbe arrivargli l’email di disdetta in qualsiasi momento e senza preavviso.

10. Sagittario

Ti senti senza forze, spompato come dopo una 30 km in salita in infradito, ma probabilmente ti sei solo alzato dal letto e trascinato sul divano. Questa sensazione di pigrizia irrimediabile e incorruttibile non ti si addice e ti chiedi dove avessi trovato prima la voglia per fare tutti quei viaggi. Adesso al massimo organizzi un’uscita al supermercato, ma breve.

9. Vergine

Le buone intenzioni ci sarebbero anche ma è proprio il tuo modo di esprimerle che fa appassire ogni voglia, come gli spinaci col vapore. Quindi Verginona, se vuoi ottenere dei risultati fai un bel respirone e piazzati in faccia un sorriso rassicurante. Anche finto va bene.

8. Ariete

I miglioramenti sono a vista d’occhio, ma tu non te ne vuoi rendere conto, perché si sa che per te vale il tutto o niente, e le mezze misure non ti soddisfano. Quindi è un attimo che ti partano i 5 minuti e ti ritrovi a fare filippiche addirittura in piedi sulla sedia per essere sicuro che ti sentano tutti.

7. Acquario

L’amore ti saluta da lontano, come chi si sta allontanando sulla nave da crociera e tu sei rimasto a terra. Ma diciamo che non ti turba la cosa, perché in compenso tu continui a sentirti ribelle come un centauro sulla Route 66 con tanto di giacca di pelle sfrangiata. Sfrecci verso le emozioni forti e oltre.

6. Capricorno

Adesso sì che ricominci a sentirti il rompiscatole che vuoi essere ma con una preparazione polemica da dottorato universitario. Nulla sfuggirà al controllo della tua mente diabolica e contabile insieme: risolvi i problemi ancora prima che chi hai di fronte si sia accorto di averli.

5. Pesci

Le parole d’amore ti escono dalla bocca ancora prima che tu possa controllarle e bilanciarle, e quando ti rendi conto di avere esagerato è oramai troppo tardi. Insomma, potresti darci un po’ troppo dentro con le effusioni e le dimostrazioni d’affetto e poi dover ritrattare. Ma si sa che la misura non è il tuo forte, adesso meno che mai.

4. Bilancia

Il desiderio di conquista quasi cieco si è impossessato di te, che in questi giorni sei pronta a fare a botte anche col capo della tua dolce metà se ritieni che gli telefoni un po’ troppo spesso. Vuoi tutto per te e soprattutto dolci, scarpe e amore. Accontentarsi mai!

3. Gemelli

Il tuo cervello non ne vuole sapere di darsi pace: è affamato di informazioni di ogni genere, e soprattutto non vede l’ora di rivendersele e insegnarle. Zitto non ci stai nemmeno quando dormi e hai la sensazione di poter convincere chiunque a fare qualsiasi cosa, e questo per te è il miglior superpotere del quale possano dotarti le stelle.

2. Scorpione

Tutto questo amore inizia forse a darti un po’ alla testa, ma ti senti bene come dopo il secondo bicchiere di vino a stomaco vuoto, quando improvvisamente diventano tutti simpaticissimi. Sproloqui in dichiarazioni poetiche che Leopardi a confronto scriveva fumetti, ma ci piace molto.

1. Cancro

Sono arrivati Venere e Mercurio a favore e tu hai un fascino tale da far andare in brodo di giuggiole anche il mostro Frankenstein in persona. Quanto ti piace sentirti amato da tutti e citato come massimo esponente di bel carattere! Questa settimana sarai accontentato.