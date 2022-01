Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022: inizia l’anno della Tigre Nella classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022 trionfano ancora i segni di terra grazie ai tanti pianeti in Capricorno. Occhio al 1 febbraio, giorno di Luna nuova! Ecco le previsioni astrali segno per segno per la prossima settimana.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 31 gennaio a domenica 6 febbraio 2022 troveremo ancora trionfanti e gongolanti i segni di terra grazie ai tanti pianeti stanziati fermi fermi in Capricorno: Mercurio, Venere e Marte.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Il 1 febbraio però sarà una giornata molto importante: insieme alla Luna nuova a 12 gradi dell'Acquario che sarà in Italia nelle prime ore del giorno, si darà il via al nuovo anno astrologico cinese. Entriamo nell'anno della Tigre d'Acqua Yang: simbolo di forza ma anche di imprevedibilità. Siete pronti?

12. Bilancia

Hai come l’impressione, cara la mia Bilancia, di non ricordarti nemmeno più dei bei tempi nei quali sorridevi pacifica e serafica tenendo per te tutti i commenti più acidi. Adesso non appena hai l’impressione che qualcuno ti guardi storto sei pronta addirittura a deliziarlo con un bel gancio destro che stende.

11. Ariete

Sei simpatico come lo sportellista al botteghino dei biglietti per il concerto del secolo che tira giù la cler in faccia al povero fan che si è fatto ore di fila e che si vede adesso penzolare davanti al naso il cartello "sold out". Anzi, sei simpatico proprio come questo sportellista che fa tutto ciò ma ghignando per di più.

10. Cancro

Hai la sensazione di essere completamente steso, caro Cancro, spianato come la pasta per fare le tagliatelle con il mattarello. Senti di non avere più forze ma nemmeno la voglia per andare a recuperare qualche briciolo di grinta come fosse i resti di ragù sul fondo della pentola. La lasci a chi ha più spirito di iniziativa di te. Tu la dai vinta tavolino.

9. Leone

Puoi sempre fingere di non aver capito, causa Saturno che ti chiede di concentrarti su problemi più importanti, che questo Marte si è tolto dal tuo favore e quindi che gli occhiolini lanciati come se fossero le frecce di Cupido potrebbero non avere lo stesso straordinario effetto della settimana scorsa. Però tu provaci Leone che non si sa mai e comunque lo charme e del bello e dannato non te lo toglie nessuno.

8. Acquario

Se Saturno ti vuole con la testa sulle spalle, pronto a risolvere tutti i problemi come una wedding planner con la sposa isterica, i pianeti in Capricorno ti rendono molto ma molto più empatico. Come dire che la sposa isterica questa settimana non la prendi di petto come fai di solito ma la fai sedere e le massaggi addirittura le spalle. Dolcezza nuova skill da scrivere sul tuo curriculum.

7. Sagittario

Il tuo fidanzato si dovrà ritenere fortunato se gli permetterai di andare in ufficio in autonomia purché prometta ovviamente di tenervi in stretto contatto telefonico. La gelosia in questa settimana proprio non ti lascia scampo Sagittario e anche tu ne sarai stupito ma, si sa, quando l'istinto possessivo chiama un segno di fuoco non può che rispondere a gran voce.

6. Gemelli

Ti ritrovi con un sacco di arretrato lavorativo da smaltire questa settimana perché, diciamocelo, le prime settimane dell’anno te la sei presa decisamente comoda con Marte a sfavore. Adesso però è ora di rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro con la stessa volontà dei sette nani che la mattina si accingono ad una giornata lavorativa molto ambiziosa. Se vuoi puoi fischiettare però.

5. Scorpione

Esigi chiarezza anzi, se fosse possibile gireresti sempre a braccetto con il tuo notaio munito di registratore che possa testimoniare ufficialmente davanti alla legge anche l’elenco della spesa che ti viene comunicato. Hai assolutamente bisogno di fare chiarezza dentro e fuori dalla tua testolina quindi farai domande dirette alle quali si può rispondere solamente con un sì o con un no.

4. Pesci

Te lo ricordi, caro Pesci, Gastone il cugino fortunato di Paperino? Ecco tu ti sentirai proprio così in questa settimana, trovi quadrifogli anche nella busta dell’insalata già lavata del supermercato. Il bello è che avrai un sacco di voglia di condividerla questa fortuna con tutte le persone che ti circondano: praticamente sarà una settimana di brindisi.

3. Capricorno

Ti senti un po’ come Spiderman quando si sveglia e scopre, in effetti, di avere dei poteri soprannaturali! Nel tuo caso però lo spirito manageriale prenderà subito il sopravvento e, una volta fatte tutte le dichiarazioni d’amore che riuscirai a mettere insieme ti dedicherai subito a valorizzare tutte queste energie e trasformarle in denaro contante sul tuo conto corrente.

2. Vergine

L’amore è davvero una cosa meravigliosa e tu non pensavi di essere tra coloro che avrebbero dichiarato a gran voce questa verità che tutti, dai monaci zen i personaggi della Disney, ci propinano da sempre. Come la polenta concia che è stata dichiarata piatto tipico con miglior bilanciamento nutrizionale, anche tu ti sentirai una perfetta combinazione di amore e sesso.

1. Toro

Alla faccia di Saturno contro l’astrologa ti mette al primo posto della classifica dei segni più fortunati della settimana! Goditi la sensazione che tutto sia possibile, semplice e soprattutto che ogni decisione sia lì, pronta da raccogliere, come lo spazzolino da denti la mattina dal bicchiere sul lavandino. Ti chiedi come mai la gente attorno a te si lamenti tanto.