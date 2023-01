Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 30 gennaio al 5 febbraio 2023: Cancro e Scorpione si riscaldano Oroscopo, nella classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio 2023 abbiamo una netta rimonta dei segni d’acqua. Venere infatti in Pesci aiuta le emozioni di Cancro, Pesci e Scorpione. I pianeti tutti diretti ci aiutano a prendere le decisioni giuste.

Nella classifica dei segni più fortunati dello zodiaco per la settimana che va da lunedì 30 gennaio a domenica 5 febbraio, troviamo la Venere in Pesci che dona emozioni fortissime ai già sensibili segni d'acqua.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Nel cielo di questa settimana poi, non ci sono pianeti che si muovono in moto retrogrado e, anche se io sono una fan dei ripensamenti e delle rimesse in discussione, diciamo che adesso le cose fileranno più lisce e le idee saranno più sicure del loro potere.

12. Sagittario

Di questi tempi sono tornate di moda le revenge song, piccole vendette di chi ha il dente avvelenato. Cerca di fare il bravo perché l'idea di cantarne quattro pubblicamente a tutti quelli che ti hanno fatto stare male nell'ultimo periodo sarà praticamente irresistibile. Hai proprio un diavolo per capello.

11. Vergine

L'unica con cui sembrerai andare d'accordo sarà Alexa che dà le risposte giuste senza fare troppe domande. Con Venere e Marte entrambi a sfavore la tua vita sentimentale sarà pari a quella di un calzino spaiato che ormai ha perso le speranze di trovare la sua dolce metà in lavatrice.

10. Gemelli

Se ci sono delle situazioni nelle quali sei proprio costretto a dare un abbraccio, vuoi che sia il più rapido ed indolore possibile. Qualsiasi genere di sdolcinatezza, persino una pacca sulla spalla affettuosa, ti infastidisce davvero tanto. Adesso hai solo voglia di un contatto fisico che sia passionale, che si tratti di pugni o di sesso.

9. Pesci

Dovresti tenere una confezione formato famiglia di fazzoletti di carta nella working bag perché in questa settimana sarai così emotivo che potresti scoppiare a piangere anche quando saluti i colleghi la sera giurandovi di rivedervi il giorno dopo, stesso posto stessa ora. E' che tu tutta questa emotività proprio non riesci a contenerla.

8. Toro

Senti proprio di avere una parola buona per tutti e nel migliore dei casi persino baci e abbracci. Chiunque venga da te alzando bandiera bianca troverà asilo politico nonché un'accoglienza da hotel a cinque stelle con spa. Insomma per far star bene chi ti sta intorno sei davvero perfetto ma forse qualche volta ti dimentichi di te stesso.

7. Leone

Il tuo cuoricino si è ufficialmente scongelato ma ci vuole ancora un po’ prima che tu decida di abbandonarti all’amore e a tutti gli altri sentimenti come sul telo mare quando prendi il sole in spiaggia. Insomma, ti tieni ancora un po’ sotto l’ombrellone e valuti se la situazione intorno sia affidabile. Non hai nessuna intenzione di scottarti emotivamente.

6. Capricorno

Hai addirittura parole di conforto, consigli saggi e lezioni di approfondimento da dare alle persone che ti circondano. Gratis. Una giornata di fianco a te è come un intero corso on demand senza nemmeno dover avviare il pc. Chi ti ama si appoggia a te come un quadro al suo chiodino.

5. Bilancia

Hai già di sicuro abbandonato buona parte dei buoni propositi sui quali avevi giurato e spergiurato non più di un mese fa ma, sono sicura, quello a cui continuerai a dedicarti con grande dedizione sarà proprio l'attività erotica. Direi che della palestra e del corso di inglese nessuno sentirà la mancanza.

4. Ariete

Quest’aria un po’ malinconica potrebbe addirittura amplificare il tuo charme e sono sicura che non te lo farai ripetere due volte! È evidente oramai che i belli e impossibili non tirano più come una volta: se aggiungi una lacrimuccia compassionevole al tuo sex appeal è davvero il massimo che si possa desiderare.

3. Acquario

Hai bisogno di essere circondato da cose belle e che ti facciano stare bene, quindi devi inframezzare gli appuntamenti di lavoro nella tua agenda con momenti di meditazione, shopping, estetista e almeno una pausa coccole come si deve… Il partner è bene che si metta subito al lavoro perché tu sei anche molto esigente sotto le coperte.

2. Scorpione

Hai capito che il modo migliore per sconfiggere Saturno contro che porta a galla i problemi è pensare di fare del bene a te ma anche a quelli che ti circondano. Ti vedremo dire e fare cose carine di tua spontanea volontà e senza nemmeno chiedere nulla in cambio. Hai un curriculum da migliore amico perfetto.

1. Cancro

Ti senti proprio come Sant'Agata portata in giro per la città di Catania da baldi giovani muscolosi e adorata e venerata come si conviene ad una santa. In effetti sei così capace di capire al volo quello che pensano gli altri che spesso avremo l'impressione che tu abbia dei poteri soprannaturali.