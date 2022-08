Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 29 agosto al 4 settembre 2022: stravincono i segni d’aria Nella classifica dei segni fortunati dell’oroscopo per la settimana che va dal 29 agosto al 4 settembre 2022 a mostrare energie e voglia di fare saranno i segni d’aria. I segni di fuoco si godono ancora coccole e stravizi.

Eccoci alla classifica dei segni più fortunati dell'oroscopo per la settimana che va da lunedì 29 agosto a domenica 4 settembre 2022. Mentre i segni di fuoco si godono ancora l'amore di Venere in Leone, saranno i segni d'aria ad avere lo sprint giusto per rimettersi in moto.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Mercurio intanto è entrato nel segno zodiacale della Bilancia, giusto giusto nel momento in cui è bene sfoggiare tutti i buoni propositi ma anche l’abilità nelle pubbliche relazioni da rientro. Ottimo direi!

12. Pesci

Sei così insofferente che anche a cena con gli amici ti inventi una scusa per andare nel tavolo dei bambini e fare scena muta senza che nessuno si offenda. Mi pare comunque una decisione saggia dato che riuscirai a far incazzare qualcuno anche cercando di fargli un complimento

11. Toro

Se esistesse un animale mitologico mezzo uomo e mezzo telecomando quello saresti proprio tu che in questi giorni pur di non dover sbaciucchiare la tua dolce metà ti inventi persino una maratona di puntate della prova del cuoco con Antonella Clerici. Dici di essere rimasto indietro con le vecchie stagioni e di dover assolutamente recuperare.

10. Scorpione

Sei simpatico come un pomeriggio afoso e ugualmente accogliente. Il tuo rinomatissimo riserbo farà un’eccezione questa settimana per dichiarare apertamente che non ci sopporti più e che non vedi l’ora che ritorniamo tutti in ufficio per lasciarti in pace almeno dalle 9 alle 18, pausa pranzo esclusa.

9. Cancro

Senza più nessun pianeta a tuo favore ti tocca vedertela con Giove in quadratura. Ti senti sfortunato come chi sogna da tutta l’estate una porzione di polenta coi funghi vista camino ma quando è finalmente il tuo turno ti dicono che l’ultima porzione se l'è mangiata al vicino di tavolo.

8. Sagittario

Sarà una di quelle settimane nelle quali per esprimerti avrai soltanto voglia di alzare le mani e il dito medio sarà il tuo modo più gentile di dire buongiorno. In tutti gli altri casi vorresti proprio tirare i cazzotti. Tutto questo perché al nervosismo si aggiunge la scarsissima capacità di usare un linguaggio più esplicativo per esprimere quello che pensi.

7. Vergine

Non hai più nemmeno Mercurio nel tuo segno zodiacale, il che ti rende molto meno sveglia nel trovare ottime scuse per non fare nulla di tutto quello che ti viene chiesto. Insomma è meglio che tu ti metta un cartello al collo nel quale consigli vivamente di non romperti le scatole.

6. Acquario

Hai l’impressione che se non ti ci metti tu a pensare e a fare, intorno a te facciano fatica persino a trovare il pulsante per accendere il fornelletto del caffè la mattina. Ovviamente questa tua enorme efficienza ce la farai pesare senza perdere occasione di farti un complimento…

5. Capricorno

Il tuo cervello è probabilmente rimasto attaccato alla boa ma tu in questo modo, credimi, sei molto più divertente, simpatico e coinvolgente. Per la prima volta ti sentiremo dichiarare un sonoro “chi se ne frega” quando qualcuno ti dirà che è necessario posticipare l’aperitivo per finire un lavoro.

4. Ariete

Hai troppa voglia di divertirti per pensare davvero di dover ritornare in ufficio. Tu che non hai nessuna intenzione di mettere via i costumi con le paillettes e i copri pareo con i campanellini tintinnanti. Dovranno farti un richiamo ufficiale per far sì che tu ti tolga gli occhiali da sole almeno quando parli col capo. Sei ancora in mood vacanze.

3. Bilancia

Basta, adesso sei davvero il massimo e non ci saranno piccoli colpi di sfiga che possano toglierti quel sorriso da vincitrice della caccia al tesoro sulla spiaggia! Anzi che dico, tu ti senti strafiga come miss maglietta bagnata ma che sa anche le tabelline per di più!

2. Leone

L’amore è nell’aria e tu ci volteggi in mezzo come una bolla di sapone! L’unico desiderio alla mattina appena ti svegli è recuperare tanti complimenti da appagare il tuo ego vorace. Praticamente il tuo benessere funziona come con l’applausometro!

1. Gemelli

Sarai così sexy che ti si perdonerà davvero tutto! Anche la dichiarazione per nulla velata di essere evidentemente più simpatico, coinvolgente e intelligente della media delle persone che conosci. Per un tuo occhiolino siamo anche disposti a darti ragione.