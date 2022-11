Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 28 novembre al 4 dicembre: Bilancia e Acquario molto piccanti Nella classifica dei segni zodiacali più fortunati dell’oroscopo nella settimana tra il 28 novembre e il 4 dicembre, saranno i segni di fuoco a vincere in amore. I segni d’aria, soprattutto Bilancia e Acquario, si dedicheranno all’eros.

Oroscopo, la classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana che va da lunedì 28 novembre a domenica 4 dicembre 2022 riconferma lo spirito natalizio forte nei segni di fuoco. Mentre per i segni d'aria le energie non sono particolarmente pudiche.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Questa settimana Marte e Saturno sono in trigono tra loro e Giove e Plutone sono in sestile. Tutti aspetti positivi. Insomma, direi che lo spirito natalizio è pronto per essere sguinzagliato.

12. Vergine

Niente Verginona, anche in questa settimana sei simpatica come la multa per divieto di sosta proprio sotto Natale. Di bontà proprio non se ne parla, e non fai eccezione per nessuno: tu odi tutti indistintamente!

11. Pesci

Sei così asociale che ti fai trovare prontissimo con delle scuse inattaccabili per evitare tutti gli eventi mondani da qua al prossimo gennaio. Poi magari farai un’eccezione per Capodanno, ma adesso l’unico momento che ti dà gioia è quello in cui ti metti il pigiama.

10. Capricorno

Malinconico come un film in bianco e nero di Charlie Chaplin, ma con lo stesso potere comunicativo ed empatico. Lo so che tutto questo non ti si addice ma potrebbe persino piacerti fare il filosofo alla Nietzsche.

9. Gemelli

Hai presente chi ha le cuffie nelle orecchie e per questo parla a voce altissima? Ecco, anche tu farai così. Cioè non volontariamente, ma sarai spesso fuori luogo e ancora più spesso decisamente aggressivo. Meglio trattarti coi guanti.

8. Scorpione

Sfoghi qualsiasi malumore sul cibo o sugli acquisti. Scorpionone, tu esigi coccole e se non te le si fanno ci pensi da solo. Si sa che sei un segno indipendente ed è un attimo che ti prenoti una spa da solo. E gli altri muti!

7. Cancro

Ti consiglio di scrivere questa settimana (quindi in anticipo), tutti i bigliettini di auguri che hai in previsione di mandare per Natale, sfruttando l’amore che è rimasto prima che Venere si piazzi in opposizione (spoiler, settimana prossima). Insomma, vivi un po' di rendita quanto a emozioni.

6. Toro

La condivisione sarà proprio il tuo forte. Che si tratti di bicchieri di vino o di paranoie, in tutti i casi non avrai mai voglia di stare da solo. Di introspezione meditabonda al Giovane Werther ne hai avuto abbastanza, adesso è ora di organizzare gruppi Whatsapp pieni di gente.

5. Leone

Ti piace proprio questa settimana in cui dribblerai le arrabbiature come uno sciatore nello slalom gigante. Insomma, per litigare con te serve davvero un grande impegno perché tu hai solo voglia di felicità.

4. Acquario

Ti lasci inebriare dall’amore come dal profumo di vin brulé ai mercatini di Natale! Lo respiri proprio a pieni polmoni e quasi quasi ti ubriachi anche un po'. Mamma mia come ti era mancata tutta questa voglia di abbracciare tutti! Per fortuna è tornata.

3. Sagittario

Sei così di buonumore dopo le scorse settimane e con l’arrivo di Venere, che batti il cinque anche agli sconosciuti e ti allarghi in sorrisoni anche verso chi ti sta passando davanti in fila per pagare il caffè. Impossibile rovinare questo ottimismo!

2. Ariete

Il buonumore viene diffuso negli ambienti dove sei tu, praticamente come col diffusore di essenze, quello elettrico regolato al massimo. Sei così energico, sexy e pure fico, che fai stare benissimo chi ti sta vicino. Sei più ambito dello scaldotto di ‘sti tempi!

1. Bilancia

Eccoci qua, di nuovo a riempirti di complimenti Bilancia! Oramai hai raggiunto tali livelli di perfezione da tenere dei corsi da vera guru di vita. Perché si sa, che anche quando tutto fila liscio tu pensi prima agli altri. E al sesso, anche stavolta, eh!?