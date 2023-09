Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 25 settembre al 1 ottobre 2023: Leone e Bilancia ancora baciati da Venere La classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 25 settembre al 1 ottobre 2023 fa iniziare l’autunno ai segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) e ai segni d’aria (Acquario, Gemelli e Bilancia) con amore e passione. Troveranno di che riscaldarsi.

Nella classifica dei segni fortunati di questa settimana che va da lunedì 25 settembre a domenica 1 ottobre resta saldo l'amore per i segni di fuoco. Il Sole è entrato in Bilancia e attendiamo la Luna piena, il 29, tra Bilancia e Ariete. Sarà un momento importante per capire che ruolo vogliamo avere (e abbiamo avuto) nella società della quale facciamo parte.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana: in cima troviamo il segno della Vergine!

12. Scorpione

La settimana scorsa non ti ho messo all’ultimo posto e forse ti stavi preoccupando. Ma Scorpione stai sereno che il tuo oroscopo dice ancora abbastanza schifo con Giove, Urano e soprattutto Venere tutti a sfavore. La voglia di vivere ti evita come le strade senza uscita e tu ti lamenti ma hai tutte le ragioni e anche la mia comprensione.

11. Acquario

Marte ti rende sexy ma è l’unica cosa sulla quale puoi contare come il bomber della squadra di football americano che però non sa le tabelline e non imbrocca un congiuntivo. Insomma sfodera pizzi e muscolacci che il resto non ti viene ancora benissimo.

10. Capricorno

Tu con Marte a sfavore proprio non ce la puoi fare e cerchi conferme come un Labrador sotto al tavolo da pranzo cerca qualche briciola da cogliere al volo. Quindi insomma la faccia da cane bastonato non te la toglie nessuno. Per fortuna nel tuo silenzio Capricornino elabori anche pensieri per nulla scontati.

9. Ariete

Frigni Ariete questa settimana, con Marte che ti toglie la sicurezza in te stesso come chi ti fa lo sgambetto a falciata da dietro. Meschino proprio. Venere però ti vuole un dolcione, e quindi per trovare la quadra pensi di darci dentro col broncio per vedere se sortisce qualche attenzione in più.

8. Pesci

Senti di avere la soluzione vicina ma non abbastanza per acchiapparla e farla tua. Cerchi disperatamente una guida spirituale e sei disposto anche a pagarla al kilometro perché senti di brancolare nel buio ma hai capito che il momento è maturo per decisioni importanti.

7. Toro

Nonostante questa Venere a sfavore (ancora) tu continui a sentirti fortunato e questo è il tuo bello. E’ anche Giove nel tuo segno zodiacale, per carità. Comunque direi che sei il re dei bicchieri mezzi pieni e potresti tenere un corso di guida per dribblare le sfighe. Applaudo Torone.

6. Sagittario

Ti senti come il prosciutto crudo nella piadina: contornato di affetto e abbracciato da tante altre calorie come te. E se riesci a esprimerti anche senza parlare ancora meglio, che non sempre serve mettere le cose nero su bianco oppure dichiararle ad alta voce. Dal tuo sguardo si capisce già tutto.

5. Gemelli

C’è sempre il problema di capire poco o niente di quello che ti succede intorno e avere anche poca voglia di chiedere spiegazioni, approfondimenti, informazioni come quelle stradali alla gente del posto. Viaggi per la tua strada come un centauro sulla sua moto e ti godi il vento della passione tra i capelli. Per il resto c’è tempo.

4. Cancro

Tieni a bada la rabbia come le calorie quando a settembre si promette di ritornare nel regime alimentare classico. Ecco, se riesci a fare così la smetti di sentirti preso di mira dal’umanita intera. Perché, caro Cancro, vorrei rivelarti un segreto: la gente ha troppo da fare per pensare di rompere le scatole proprio a te. Datti pace e goditi la vita e l’amore.

3. Leone

Se qualcuno avesse bisogno di una guida turistica per le nuove collezioni abbigliamento e accessori autunno inverno 23-24 tu sei non solo disponibile ma altamente qualificato. Sia per natura che per oroscopo dato che il pianeta della bellezza (Venere) ti rende capace di abbinare anche gli occhiali alle ballerine.

2. Bilancia

Quanto ti si vuole bene, Bilancia, a te che qualsiasi cosa succeda hai un sorriso rassicurante come quello di San Francesco quando chiacchierava con i cerbiatti e i conigli. Subito dietro a tutta questa santià comunque c’è la voglia di sentirti urlare. Di piacere, sia chiaro. Marte resta sempre nel tuo segno infatti.

1. Vergine

A stare vicino a te Vergine ci si sente rassicurati come da un contratto a tempo indeterminato, un’assicurazione sulla vita e anche la polizza Casco sulla macchina. Insomma siamo sicuri che non ci accada nulla e che anche se dovesse accadere qualcosa risolveresti tutto tu. Ti si ama e ci si appoggia a te che però reggi bene da sempre.