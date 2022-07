Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 25 al 31 luglio 2022: Toro e Vergine focosissimi Nella classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana che va da lunedì 25 a domenica 31 luglio 2022, continuano a trionfare i segni d’acqua per quanto riguarda l’amore e i segni di terra per quanto riguarda la passione.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La classifica dei segni più fortunati dell'oroscopo per questa settimana dal 25 al 31 luglio 2022: i pianeti veloci non cambieranno disposizione rispetto alla settimana scorsa. Venere resta in Cancro, Mercurio nel segno zodiacale del Leone e Marte in Toro.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

La particolarità astrologica di questa settimana sarà la congiunzione di Urano al Nodo Nord nel segno del Toro. Sia a livello personale che planetario c'è un momento di risveglio, una turbolenza nei settori della finanza e dell'ambiente entrambi governati dal Toro che porteranno però ad una comprensione profonda ed innovativa.

12. Bilancia

Avrai voglia di avere persone attorno come di avere zanzare affamate nella camera da letto mentre cerchi di dormire. Se esistesse un anti rompiscatole in spray lo useresti immediatamente come tua fragranza preferita. La tua pazienza si esaurisce ancora prima del primo caffè la mattina.

Leggi anche L'oroscopo del 19 luglio 2022

11. Capricorno

Non ti impegnerai nemmeno poi tanto nel cercare scuse per evitare il più possibile amici e parenti. Dall'impellente necessità di lavare le tendine del bagno fino ad una richiesta di lavoro extra da parte del capo, qualsiasi attività sarà preferibile anche solo ad un aperitivo di saluti.

10. Acquario

Con Marte a sfavore anche questa settimana sarai più problematico di una stampante, notoriamente l'elettrodomestico con il quale l'italiano medio litiga di più. Se le cose non saranno fatte esattamente come tu desideri incrocerai le braccia e non muoverai un dito. Quindi non solo sei antipatico ma nemmeno ci dai gli strumenti per farti tornare il buon umore.

9. Ariete

Per fortuna c'è Giove nel tuo segno zodiacale perché, con Venere a sfavore, il numero di sorrisi che concederai a chi ti circonda si potrà contare su una sola mano, senza nemmeno bisogno di scomodare l'altra. Va a finire che Giove per esprimersi nel suo entuisiasmo dovrà esagerare in un attimo di distrazione dalle tue lamentele.

8. Scorpione

C'è di buono che il pianeta dell'amore, ma anche dell'amicizia, è tornato a tuo favore. In compenso, per colpa di Marte in opposizione, ti sentirai come perseguitato dalla sfiga: la nuvoletta di Fantozzi proprio sotto sopra al tuo ombrellone, gli unici vestiti che ti piacciono e ti entrano non sono in saldo e il tuo partner si è trovato un hobby decisamente coinvolgente. Insomma hai l'impressione che nessuno abbia tempo per te.

7. Leone

Avrai la lacrima davvero facilissima, caro Leoncino, e non sarà quasi mai perché ti commuovi vedendo una scena romantica. Piuttosto ti sentirai abbandonato come i cocktail sulla spiaggia quando oramai è spuntata l'alba. Anzi, avrai quasi sempre la stessa sensazione di hangover di chi fa mattina dimenticandosi del pranzo programmato con i parenti.

6. Gemelli

Continua a goderti questa sensazione per cui ti senti come se qualcuno avesse salvato le tue vacanze in corner invitandoti in una villa sul mare. Praticamente non ti devi nemmeno impegnare in questi giorni e il tuo cervello può restarsene a mollo come in piscina. Senti che il karma sta pedalando in autonomia come la bicicletta in discesa.

5. Sagittario

Ti senti davvero fortunato come quando hai un partner che ti spalma con cura la crema sulla schiena ogni due ore e che è anche disposto sotto all'ombrellone a prendersi la sdraio per lasciarti il lettino. Non puoi desiderare nulla di più e non fai altro che ripeterlo in continuazione, praticamente come l'annuncio del programma serale nel villaggio turistico.

4. Vergine

L'amore c'è e tu non hai nessuna intenzione di fartelo scappare! Puoi godertelo tutto proprio come il sole nella tua settimana di vacanza al mare. Anzi, ci tieni ad avvisare che non ti si aspetti per la prima colazione perché tu e la tua dolce metà vi attarderete rotolando nel letto come due ragazzini. Non hai nessuna intenzione di mettere un freno all'amore.

3. Toro

Sarai come accecato dall’illuminazione divina o illuminato dalla lampadina di Archimede Pitagorico tanto che ti sentiremo escalamare "Eureka!". Hai tutto chiaro finalmente, che si tratti d’amore o di altro. La titubanza non è più consentita, ti voglio operativo!

2. Cancro

Abituati a stare quassù nell'alto della classifica perché ci starai per un bel po'. Guardi tutti come dalla terrazza dell‘hotel più fico del lido si guarda alla folla che si accalca nello struscio serale. Direi che nei panni della diva ci sei entrato senza nemmeno trattenere troppo il respiro, bravo! Fai vedere di quanta passione sei capace con Venere e Marte a favore.

1. Pesci

Finalmente sembra che i tuoi film mentali romantici si siano realizzati… Oppure che tutti attorno ante li possano vedere e persino parteciparvi. In ogni caso mi pare un buon risultato. Questa settimana sarai la prova provata che a credere nei sogni (anche quelli d’amore impossibili) si fa sempre benissimo!