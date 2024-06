video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 24 al 30 giugno 2024: Pesci e Cancro hanno baci per tutti Eccoci alla classifica dei segni più fortunati dello zodiaco da lunedì 24 a domenica 30 giugno 2024 con l'oroscopo per tutti i segni zodiacali. C'è tanta forza dell'elemento acqua nel cielo astrologico e questo è l'elemento della sensibilità più profonda. I segni d'acqua (Cancro, Ariete e Scorpione) sono quindi i più fortunati e i più dolci della settimana.

Nella classifica dei segni zodiacali più fortunati di questa settimana che va da lunedì 24 a domenica 30 giugno 2024, non stupiamoci di trovare ancora i segni d'acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) sulla cresta dell'onda. La situazione simbolica planetaria infatti è abbastanza sonnecchiosa, modello siesta caraibica con Venere e Mercurio in Cancro e Marte in Toro. Tanta voglia di coccole, abbastanza voglia di sesso, ma nessuna intenzione di darsi da fare, tirare fuori le energie. Come nell’ora del silenzio proprio.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

12. Ariete

Sono tutti più o meno calmi tranne te Arietone che, quando non ti senti considerato abbastanza come le raccomandazioni del bagnino, sfoderi prima il fischietto e poi anche un fiume di paranoie brontolate! Difficile riuscire a prenderti per il verso giusto, che forse proprio non c’è.

11. Bilancia

Hai lo sguardo di disappunto stampato in faccia come le smorfie di chi ha il sole negli occhi. Ma tu sei così anche di notte per colpa di Venere e Mercurio contro. Infastidita da tutto e da tutti più della signora con l’ombrellone in prima fila che vorrebbe sterminare gli sportivi da bagnasciuga.

10. Leone

Ti senti sciolto come una pallina di gelato e nessun integratore di sali minerali ti rimette in sesto le energie ma manco l’umore. Al posto del solito festaiolo che conoscevamo, adesso sei quello che alle 10 propone la tisanina al finocchio per digerire. Chissà che tu non digerisca anche un po di questa malinconia!

9. Capricorno

L’amore ti sta lontano come gli anziani dal sole nelle ore più calde perchè anche tu scotti ma più per le battute a bruciapelo o le sgridate che ci fai! Di sesso non se ne parla mica perchè la sola idea si avvicinarti ad un altro essere umano ti fa venire l’eritema. Malmostosissimo!

8. Acquario

Non ti va bene niente. Tutta colpa di Marte a sfavore e degli altri pianeti che non aiutano. Hai l’ansia delle cose che si accumulano e tu che hai una resistenza alle fatiche lavorative pari al 5% della giornata. Insomma abbiamo una finestra miserrima di tempo per chiederti cose senza che ti innervosisci.

7. Sagittario

C’e voglia d’amore ma ti ci approcci con una certa cautela! Mica che a qualcuno venga in mente di inondarti di baci che non dimentichiamoci hai sempre Giove opposto. Insomma coi piaceri ci si va piano! Comunque diciamo che hai quella sensazione di serenità che si ha all’ombra sotto all’ombrellone con il venticello intorno.

6. Gemelli

Le tue insicurezze si placano con riconoscimenti concreti, coccole culinarie, regali inattesi, piccole gentilezze e numerabili. Insomma, cose semplici ma che si tocchino, perchè non sei tipo da chiacchiere di consolazione. Anzi diciamo che per una volta ti vedremo chiedere alla tua dolce metà di cenare a casa e telefonerai alla mamma anche solo per un salutino, senza secondi fini.

5. Scorpione

Per fortuna c’e l’amore che ti placa ogni volta che vorresti sbranare qualcuno che ha detto la cosa sbagliata al momento sbagliato. Spesso comunque. Bastano due occhi dolci 0 anche solo spingere sul tuo senso di colpa, di compassione materno per farti subito ritirare gli artigli. In fondo sei un buonone anche se non lo vuoi ammettere!

4. Vergine

Sei una bomba sexy e non ci sarà temperatura sopra ai 40 gradi che potrà fermare te e la tua dolce metà dal sudare volontariamente sotto le coperte! D’altronde quando ti ricapita di sentirti cosi irresistibile più di Halle Berry quando faceva la bond girl?? Sfruttalo!

3. Toro

Con quel Marte ancora nel segno non ti ferma nessuno: vai veloce come sugli sci d’acqua e hai la stessa spocchia di chi sterzando schizza senza pietà! Dì la verità, vuoi che tutti ti guardino perché fico cosi non ti sentivi da tempo?!!! In effetti fai proprio la tua porca figura!

2. Cancro

Ti si sta appiccicati più che allo split dell’aria condizionata! I tuoi abbracci sono rassicuranti e vicino a te abbiamo la sensazione di essere protetti persino dall’insolazione! Inutile dire che tu per primo ti prendi cura di tutti come mamma oca con le ochette. Quanto ti piace!

1. Pesci

Eccoci qua, puoi gongolare felice e soprattutto dire al tuo Saturno nel segno che si può rilassare per l’estate e godersi la vita perchè tanto le cose ti verranno bene lo stesso, anche se non ti impegnerai molto. Previste tempeste di fortuna e colpi di deretano! Ma te le meriti!