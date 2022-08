Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 22 al 28 agosto 2022: Gemelli e Acquario alla riscossa La classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana dal 22 al 28 agosto 2022: da adesso e per sei mesi la passione la troveremo nei segni d’aria, che sfrutteranno la loro grande creatività per pensieri erotici molto piccanti.

Eccoci qua, alla classifica dei segni più fortunati dell'oroscopo per la settimana dal 22 al 28 agosto: al momento che tutti noi astrologi stavamo aspettando. Marte infatti è entrato nel segno dei Gemelli, e questo in sé dice poco, ma sappiate che ci starà per sei mesi, fino a marzo del 2023, e questo invece dice moltissimo. Aspettiamoci tilt delle telecomunicazioni e dichiarazioni molto forti, messaggi espressi con grande furore e passione.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Con questo Marte direi che la passione sarà tutta per i segni d'aria che sono pronti a ricominciare con grande furore, anche sotto le lenzuola!

12. Scorpione

Non ti muovi dall’ultimo posto della classifica dei segni più fortunati perché tu in questi giorni ti senti come chi sotto il sole cocente è costretto anche a sorridere agli sconosciuti, come il buttadentro delle gelaterie sul lungomare. La nuvoletta di Fantozzi sulla testa sarebbe addirittura un miraggio!

11. Toro

Ti sentirai un po’ come in post sbronza in questa settimana. La fortuna è che ricordi benissimo tutto quello che hai fatto fino a ieri e ne vai addirittura fiero. E fai bene, sia chiaro! Da adesso però prenditi una settimana di tisane e routine detox, soprattutto nelle attività del cuore.

10. Pesci

Se fosse possibile fare come nei film di fantascienza in cui ci si congela per qualche tempo, ti consiglierei subito di offrirti volontario. Pestare le famose cacche sarà all’ordine del giorno e tu ti sentirai pronto anche per sollevare una class action contro il frigorifero dei gelati del bar sulla spiaggia che ha sempre finito quello che piace a te.

9. Sagittario

Come buon proposito per l’ultima settimana di vacanza prima di ricominciare la routine lavorativa ti consiglio di pensare ad un corso di meditazione, perché ne avrai davvero bisogno. Senti come se la risposta sbagliata al momento sbagliato prendesse il sopravvento imbavagliandoti e uscendo dalla tua bocca ancora prima che tu possa morderti la lingua.

8. Gemelli

Ti sentirai un po’ come uno che per i diciott’anni, anzichè ricevere il motorino, riceve un jet privato. Ma senza pilota. Insomma hai un sacco di energie ma non sai davvero da che parte iniziare a guidarle ed è probabile che, per colpa anche di Mercurio a sfavore, ti trovi a sbandare ancora prima di essere uscito dal parcheggio.

7. Acquario

La buona notizia caro Acquario è che ti sentirai particolarmente sexy ma la cattiva notizia è che non avrai alcuna voglia di condividere tutta questa passione testosteronica con alcun essere vivente. Insomma i muscoli e le curve te li rimiri allo specchio facendoti complimenti ma nulla di più. Gli esseri umani continuano ad infastidirti come le zanzare al crepuscolo.

6. Vergine

La parte che scuoterai di più in questo periodo dell’estate sarà il dito indice in segno di rimprovero! Il tuo cervello è veloce e super affollato come il Frecciarossa Bari – Milano ma ugualmente sensibile a ritardi e piccoli incidenti. È un attimo che tiri su polveroni anche solo per una piccola incomprensione.

5. Cancro

Sono sicura che tu abbia accumulato amore, nelle settimane scorse, come un pannello solare fa con l’energia e che quindi adesso tu possa farti delle docce di dolcezza e passione senza dover accendere il contatore. Infatti dovrai abituarti a qualche settimana in cui i sentimenti saranno momentaneamente sospesi.

4. Capricorno

Hai come l’impressione di essere come un VIP che dopo aver calcato le copertine di tutti i giornali di gossip viene totalmente ignorato pur mettendosi in topless. Il bello è che probabilmente un po’ di anonimato ti piacerà e l'idea di non essere sollecitato da alcun pianeta addirittura ti rilassa.

3. Ariete

Sei così presa bene grazie anche a Venere di nuovo a tuo favore che persino con l’orchestra di ballo liscio alla sagra del cinghiale tu ti senti a metà tra Shakira e Tony Manero. Sculettare non sarà un problema e nessuno dovrà pregarti troppo per scendere nel dancefloor.

2. Leone

È arrivato davvero il tuo momento Leone e sono sicura che non ci penserei due volte a rifare la tua festa di compleanno per festeggiare con Venere e Marte entrambi a favore. Puoi tranquillamente usare la scusa che raccontavi alle scuole elementari (di fare due feste perché quando compi gli anni tu sono tutti in vacanza). Goditi la tua capacità di essere il re della festa anche fuori tempo massimo.

1. Bilancia

Chi l’avrebbe mai detto di trovarti proprio qui, cara Bilancia, dopo tante di quelle settimane in cui anche solo l’idea di avere un vicino di ombrellone ti sembrava un po’ troppo intima. Adesso invece hai voglia di recuperare il tempo perduto e sei pronta a fare un’unica tirata di festeggiamenti da qui alla fine dell’estate.