Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 20 al 26 marzo 2023: rimonta di Toro e Capricorno La classifica dei segni più fortunati per la settimana che va dal 20 al 26 marzo 2023, vede una rimonta dei segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) grazie al favore di Venere. I segni d’aria, invece, si godono gli ultimi giorni di energie, anche erotiche.

In questa classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 20 al 26 marzo 2023 c'è una bella Venere in Toro, che rende molto più dolci ed emotivi i segni di terra. Vediamo cosa ci riserva l'oroscopo per la prossima settimana.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Questa è anche l'ultima settimana di Marte nel segno dei Gemelli, che ci portiamo dietro da agosto 2022. Poi avremo un attimo di pace dalla voglia di ciascuno di dire la sua. C'è infine la Luna nuova in Ariete, proprio il giorno dell'equinozio di primavera. Un riequilibrarsi dei tempi, insomma. Di Plutone che entra in Acquario ne parliamo la settimana prossima.

12. Scorpione

Niente Scorpione, eccoti qua in fondo alla classifica della settimana. Non la prenderai bene, se un po' ti conosco. Colpa di Venere che si piazza contro e di Mercurio che non ti sostiene più. Quindi non puoi nemmeno essere antipatico, con dovizia di linguaggio. Ti limiti a ringhiare a chiunque si avvicini, come un Doberman che difende la sua ciotola. Tu difendi invece la tua privacy.

11. Sagittario

Rieccoci qua. È stato bello avere almeno Venere a favore. Adesso c'è Mercurio, ma non so quanto te ne freghi di avere la battuta pronta, se lo spirito è stanco come dopo la masterclass di spinning da montagna. Quindi brontolerai dal divano ma troverai scuse molto creative per non alzare le chiappette nemmeno una volta.

10. Pesci

È stato bello sentirsi sul pezzo qualsiasi fosse la domanda, ed essere pronto anche agli straordinari in ufficio pur di portare a casa un "bravo" detto dal capo. Ma questa voglia ti è già passata, sfumata come il profumo di tagliatelle al ragù quando il piatto finisce. Adesso almeno torni ad interessarti del tuo partner o di chi potrebbe essere tale. A parte il sesso, che resta sempre argomento da evitare come le tasse.

9. Leone

Forse stavi un po' esagerando con la dolcezza, così ci ha pensato Venere a mettersi a sfavore e tu ti applichi in complimenti e affascinanti discorsi, solo finché non hai ottenuto il risultato. Sì, intendo quel risultato lì proprio, perché Marte continua a volerti erotico e voglioso come un pornodivo in stage.

8. Acquario

Hai grandi progetti, e non ti farai certo distrarre dall'amore. Direi che in queste ultime settimane ne hai avuto abbastanza per i tuoi gusti, come quando mangi il gelato tutte le sere solo per finire le vaschette che ti hanno lasciato gli amici dall'ultima cena. Tocca dare un freno a questo sbrodolare di piaceri viziosi: torni concentrato sul fatturato.

7. Vergine

Dai Vergine, vedo una fioca luce in fondo al tunnel della tua insofferenza cosmica. In una sola settimana con un colpo di coda (o di deretano), torni dolce e persino sveglia. Praticamente pare che ti abbiano oliato la catena di cuore e cervello insieme, come quando si rispolvera la bicicletta al primo raggio di sole. Anche tu senti che c'è dell'amore che ti riscalderà.

6. Bilancia

Non apri bocca, ma in compenso la smetti di dire cose decisamente pungenti su come sono vestiti tutti quelli che incontri. Mi pare già un passo avanti. Goditi questa ultima settimana, nella quale sei sexy come la cattiva dei cartoni animati. Poi toccherà farti perdonare e redimerti, come le sorellastre di Cenerentola.

5. Cancro

Ritorna a circolare l'amore nelle tue vene, come il sangue nel piede quando finalmente lo togli da sotto il sedere. E finalmente, perché non ti si sopportava più così burbero e polemico. Adesso, anzi, ti dedichi alla riconquista di chi ami con una certa dedizione e con le orecchie basse, perché sai di essere stato insopportabile. Il tutto a scapito del tuo lavoro. Quindi partner più felici ma capo nervoso. Un po' per uno.

4. Capricorno

Vedo addirittura spuntare un sorrisino, e non è un ghigno malefico, sono sicura. Venere torna a favore, e tu sfoderi quella capacità di difendere chi ami manco fossi la guardia del corpo di Lady Gaga. Sei tutto muscoli (anche metaforici) e gesti plateali per definire il tuo territorio. Nel quale, diciamocelo, nelle scorse settimane hai fatto crescere la borragine selvatica.

3. Gemelli

Probabilmente il tuo partner chiederà che gli siano riconosciuti i suoi diritti, e quindi vorrà una pausa dalle tue prestazioni erotiche impegnativissime dalle 13:00 alle 14:30 e dalle 19:00 alle 22:00. Per sopravvivere proprio. Sei disposto a concedere solo il minimo sindacale, perché vuoi sfruttare queste voglie fino all'ultima ora, che sarà a fine settimana. Dacci dentro.

2. Ariete

Lasci Venere per Mercurio. Un po' come una partita a poker con le stelle. Esce il tris di cuori, ma entra una scala di quadri che ti rende efficientissimo in tutti gli ambiti intellettuali. L'organizzazione è il tuo forte, e il portare a casa il risultato il tuo slogan, manco fossi uno degli Unni lanciato in battaglia. Sicuro di te, così sei anche più sexy di prima.

1. Toro

È arrivata la tua amata Venere nel segno, e tu la accogli come con la collana di fiori all'aeroporto. Con tanto di limuosine. Hai così voglia di prenderti cura di tutti quelli che ami, che la mattina arrivi in ufficio con il vassoio per i caffè tutti diversi che manco Anne Hathaway ne Il Diavolo Veste Prada. Tutto per farci felici!